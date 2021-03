Cablaggio edifici e uffici: tre soluzioni Rosenberger OSI orientate al futuro

PreCONNECT isoNET, flexNET e smartNET definiscono i nuovi standard per i processi di lavoro in ufficio, nella realizzazione e nella gestione degli edifici

La trasformazione digitale è oggi un importante fattore nell’automazione degli edifici e ancor più per l’organizzazione degli spazi aziendali, che acquisiscono competitività.

Il working world 4.0 e lo smart working richiedono la massima flessibilità e adattabilità dalla rete LAN.

Per soddisfare i requisiti di prestazioni in costante aumento, è necessario adattare anche il cablaggio dell’edificio. Un cablaggio efficiente è la base fisica per le applicazioni ad alta velocità.

Rosenberger OSI, presente sul mercato da 30 anni, sviluppa soluzioni LAN innovative che tengono presenti l’evoluzione delle tecnologie hardware/software e in grado rispondere alle esigenze di domani rispettando gli standard internazionali.

Rosenberger OSI oggi propone tre soluzioni LAN innovative e orientate al futuro per il cablaggio degli uffici e degli edifici:

PreCONNECT smartNET: permette di espandere la larghezza di banda e di allocare individualmente le velocità dei dati all’interno di un edificio.

PreCONNECT isoNET: completa la soluzione smartNET; si basa su l’utilizzo di cavi pre-assemblati su uno e due lati e su un progetto di cablaggio a cura di esperti.

PreCONNECT flexNET: estensione di PreCONNECT isoNET, fornisce ulteriore flessibilità interponendo un punto di consolidamento passivo in rame nell’area terziaria delle postazioni di lavoro.

PreCONNECT smartNET: una rete moderna, efficiente, economica, che cresce con l’azienda.

PreCONNECT smartNET è la soluzione di rete con il massimo livello di flessibilità. Il sistema di cablaggio garantisce un alto grado di adattabilità nella progettazione delle postazioni di lavoro.

Offre inoltre la possibilità di espandere in modo dinamico la larghezza di banda e di allocare individualmente le velocità dei dati all’interno di un edificio in base a un reparto o a un processo.

PreCONNECT smartNET si adatta alle strutture esistenti e ai processi It.

PreCONNECT smartNET è una soluzione interessante anche per la sua economicità. Grazie al concept intelligente, le lunghezze dei cavi terziari in rame possono essere ridotte al minimo (circa 25 metri), abbassando considerevolmente i costi.

Un’ulteriore riduzione dei costi è offerta dagli office distributor (OD) che sostituiscono i rack centralizzati di piano. Gli office distributor possono essere montati sotto il pavimento rialzato, nell’area del contro-soffitto o sulle pareti e possono essere integrati in qualsiasi ambiente di lavoro senza richiedere spazio aggiuntivo.

In un’epoca di innovazione digitale come è quella attuale, non ci si può permettere di restare indietro. La tecnologia è disponibile, non aspettare.

