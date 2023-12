Bsure Insights ora disponibile su Microsoft Azure Marketplace

I clienti di Microsoft Azure in tutto il mondo potranno ora accedere a Bsure Insights per trarre vantaggio dalla scalabilità, affidabilità e agilità di Azure per guidare lo sviluppo delle applicazioni e plasmare strategie di business.

OSLO, Norvegia–(BUSINESS WIRE)–Bsure ha annunciato oggi la disponibilità di Bsure Insights su Microsoft Azure Marketplace, un negozio online che offre applicazioni e servizi da utilizzare su Azure. I clienti di Bsure possono ora trarre vantaggio dall’affidabile e produttiva piattaforma cloud di Azure, con distribuzione e gestione ottimizzate.





“Con la nostra applicazione offriamo alle aziende informazioni sui loro utenti e sulle licenze Microsoft, e forniamo uno strumento utile per ottimizzare le loro spese e ridurre i rischi per i loro utenti, che siano membri od ospiti” ha affermato Henrik Skalmerud, CEO, Bsure. “Vogliamo condividere la nostra competenza attraverso l’app, consentendo alle aziende di prendere decisioni informate sulla base delle informazioni che offriamo, e tutto questo è disponibile sulla piattaforma Azure Marketplace.”

“Microsoft dà il benvenuto a Bsure Insights su Azure Marketplace, dove i clienti globali possono trovare, testare e acquistare migliaia di soluzioni di partner”, ha dichiarato Jake Zborowski, Direttore generale, Microsoft Azure Platform di Microsoft Corp. “Azure Marketplace e partner fidati come Bsure aiutano i clienti a fare di più con meno, aumentando l’efficienza, acquistando con fiducia e spendendo in modo più intelligente”.

Azure Marketplace è un negozio online per l’acquisto e la vendita di soluzioni cloud certificate da utilizzare su Azure. Azure Marketplace consente di mettere in connessione le aziende alla ricerca di soluzioni innovative basate su cloud con i partner che hanno sviluppato soluzioni già pronte all’uso.

Informazioni su Bsure

Bsure, che aiuta le aziende a ottimizzare la spesa per le licenze e a ridurre i rischi per la sicurezza nel loro Entra ID, offre un’applicazione gestita facile da usare e fornisce informazioni preziose sui potenziali risparmi sui costi e sulla sicurezza degli utenti, aumentando al contempo l’efficienza interna di un’azienda. La nostra applicazione non è un SaaS tradizionale, quindi nessun dato abbandona l’ambiente del cliente o viene visto da altri. Oggi Bsure serve clienti in diversi continenti.

