 Braun lancia il primo sistema a Luce Pulsata per uso domestico che impara e si adatta alla propria pelle per ottenere fino a 1 anno di pelle liscia*

KRONBERG, Germania–(BUSINESS WIRE)–Dallo stabilimento all’avanguardia di Kronberg, in Germania, il marchio tedesco di beni elettronici di consumo, Braun, oggi presenta Braun Skin i·expert, la prima Luce Pulsata smart al mondo che impara, si adatta alla propria pelle e fornisce feedback in tempo reale per aiutare l’utente a migliorare le sessioni di epilazione.









Il nuovo epilatore a Luce Pulsata Braun Skin i-expert rappresenta il metodo più veloce di Braun per ottenere fino a 1 anno di pelle liscia*, il tutto nel comfort di casa propria. Il sistema intelligente di Braun Skin i-expert adatta automaticamente la potenza di ogni impulso alla tonalità della pelle e guida in modo interattivo l’utente durante il trattamento in base all’area del corpo selezionata. In questo modo, Braun permette all’utente di sapere in che modo procedere per raggiungere i risultati attesi in modo sicuro, per un’esperienza di epilazione super confortevole.Tutta la gamma di dispositivi a Luce Pulsata di Braun è stata progettata per offrire un’epilazione rapida, sicura e pressoché indolore e viene sottoposta a numerosissimi test al fine di ottenere i risultati desiderati.

I dispositivi Braun a Luce Pulsata vengono valutati da dermatologi indipendenti e sono certificati dagli standard elevati di sicurezza dermatologica di Skin Health Alliance.

La nuova Luce Pulsata smart di Braun rappresenta una novità rispetto alla solita routine di epilazione, dando all’utente la possibilità di ottenere una pelle liscia a lungo in modo facile e sicuro, nel comfort di casa propria.

Ahmed Aboulenein, Vice Presidente globale di Braun, ha dichiarato: “Al Kronberg Innovation Center di Braun, il nostro team è impegnato a progettare prodotti innovativi che durano nel tempo e incentrati sull’utente che sfruttano tecnologie all’avanguardia. Il nostro obiettivo è soddisfare i consumatori e affrontare i loro problemi quotidiani di cura della persona in maniera efficace. Raccogliendo le informazioni e i dati dai propri consumatori di tutto il mondo, Braun ha identificato l’esigenza di ideare delle soluzioni che consentono agli utenti di ottenere una pelle liscia a lungo in maniera sicura a casa. Queste informazioni utili hanno contribuito alla progettazione del nostro ultimo e rivoluzionario dispositivo a Luce Pulsata. Il nostro scopo è permettere ai consumatori di raggiungere i loro obiettivi, consentendo loro di ottenere una pelle liscia a lungo in modo comodo e sicuro da casa. Ciò che distingue la nuova Luce Pulsata Braun Skin i-expert è l’integrazione di una tecnologia di apprendimento intelligente, grazie all’app per dispositivi mobili a cui si può connettere l’epilatore. Questo sistema completo apprende e si adatta alle esigenze specifiche della pelle e dei peli dell’utente, guidandolo passo dopo passo nell’intero processo di trattamento. Il dispositivo offre un riscontro personalizzato in tempo reale che lo rende estremamente facile da usare sia da persone esperte che da principianti’.

La Dott.ssa Christine Dierickx, MD, rinomata esperta in dermatologia cosmetica e Direttrice della Skinperium Laser and Cosmetic Dermatology Clinic di Lussemburgo, ha dichiarato: “L’epilazione è uno dei tre motivi principali per cui i pazienti si recano dal dermatologo. Molti consumatori optano anche per il centro estetico perché credono che i dispositivi per uso domestico siano complicati e non permettano di ottenere i risultati desiderati. Braun Skin i·expert è un dispositivo unico, sviluppato dopo anni di ricerca. Offre un sistema intelligente e intuitivo che rende l’epilazione estremamente semplice per i consumatori. Il dispositivo apprende utilizzo dopo utilizzo per fornire un’esperienza personalizzata per ogni utente. Inoltre, il dispositivo adatta automaticamente la potenza degli impulsi di luce alla tonalità della pelle per garantire i migliori risultati in totale sicurezza. La nuova Luce Pulsata Braun Skin i·expert rivoluzionerà il modo di epilarsi a casa.

*Seguendo un regime di trattamento. I risultati individuali possono variare da persona a persona.

**tecnologia condivisa con Cyden.

***Per maggiori informazioni: Hattersley AM, Kiernan M, Goldberg D, Dierickx C, Sliney DH, Haedersdal M, et al. Assessment of adverse events for a home‐use intense pulsed light hair removal device using postmarketing surveillance. Lasers Surg Med. 2023;1–9. https://doi.org/10.1002/lsm.23650

