Boyd Corporation espande la propria presenza su scala globale attraverso uno stabilimento all’avanguardia in Vietnam

Boyd incrementa la propria capacità di produzione automatizzata nella regione Asia Pacifico attraverso una nuova struttura presso il suo stabilimento ubicato a Bac Ninh, in Vietnam

PLEASANTON, California–(BUSINESS WIRE)–Boyd Corporation, fornitore leader globale di tecnologie innovative per la gestione termica e materiali ingegnerizzati, ha annunciato di aver ampliato la propria presenza in Asia attraverso l’espansione del suo centro di progettazione e produzione di Bac Ninh in Vietnam. L’espansione di Boyd Vietnam è stata intrapresa in risposta alla domanda crescente da parte dei clienti di capacità produttive regionali in Vietnam. Lo stabilimento si dedicherà alla progettazione e alla produzione di materiali termici e ingegnerizzati per il raffreddamento, la sigillatura e la protezione delle ultimissime innovazioni nel settore in crescita dell’elettronica per dispositivi portatili, di consumo, aziendale e per il cloud computing.





Lo stabilimento ampliato di Boyd in Vietnam impiegherà processi di produzione e assemblaggio snelli e automatizzati per la produzione ad elevato volume sia di sistemi termici complessi che di materiali ingegnerizzati multistrato. L’integrazione di un’area con una superficie di 12.555 metri quadrati accrescerà la capacità produttiva di impianti di raffreddamento ad aria, bifase e a liquido ad elevate prestazioni permettendo a Boyd di fornire ai clienti le soluzioni che meglio rispondono ai loro requisiti sempre più rigorosi in termini di elaborazione, potenza e densità termica. Boyd Vietnam continuerà inoltre a progettare e produrre convertitori rotativi avanzati con tolleranze ineguagliate a livello mondiale, nonché a produrre in camera bianca componenti ottici complessi e ad alta resa. Le soluzioni ottiche di Boyd Vietnam migliorano la luminosità e la nitidezza degli schermi oltre a minimizzare il calore generato dai display, ridurre il consumo energetico e migliorare la durata della batteria per tecnologie di visualizzazione più efficienti e avanzate.

“Lavoriamo diligentemente per prevedere i bisogni dei clienti e del settore, allineando continuamente la nostra azienda, la sua copertura e le sue tecnologie innovative per tenerci al passo con le mega-tendenze. Le strategie reattive di regionalizzazione post-globalizzazione stanno inducendo un numero sempre più folto di clienti a servirsi delle soluzioni avanzate offerte nel Vietnam”, ha affermato Doug Britt, amministratore delegato di Boyd.

Lo stabilimento in Vietnam impiegherà team di ingegneri in loco addetti alla progettazione, al collaudo, ai processi, alla prototipizzazione e alla produzione, a garanzia di un’assistenza altamente reattiva durante l’intero ciclo di vita di prodotti e programmi per consentire a Boyd di sostenere appieno i piani di crescita dei suoi clienti e l’accelerazione dei tempi di commercializzazione per applicazioni ad alte prestazioni e ad elevato volume. Lo stabilimento all’avanguardia, che sarà dotato della certificazione per sistemi di gestione della qualità ISO 9001, si concentrerà sul miglioramento continuo dei processi snelli per accrescere velocità e redditività. L’area integrata allo stabilimento in Vietnam sarà dotata anche della certificazione per sistemi di gestione ambientale ISO 14001 e sarà alimentata da energia rinnovabile ad alta efficienza, il che aiuterà Boyd e i suoi clienti a raggiungere gli obiettivi di sostenibilità sempre più ambiziosi attraverso la riduzione dell’impronta di carbonio. “Abbiamo potenziato rapidamente le nostre competenze e tecnologie presso Boyd Vietnam per rispondere alla domanda di mercato in crescita nella regione rifacendoci ai nostri valori fondamentali in materia di sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa”, ha aggiunto Britt.

Informazioni su Boyd Corporation

Boyd Corporation è un fornitore leader globale di tecnologie innovative per la gestione termica e di materiali ingegnerizzati per sigillare, raffreddare e proteggere le applicazioni più critiche dei suoi clienti. Disponiamo di competenze ineguagliate in ambito tecnologico che ci consentono di risolvere problemi complessi negli importanti settori in cui operiamo. Le nostre soluzioni massimizzano le prestazioni delle infrastrutture 5G e dei centri dati più avanzati al mondo; accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi; migliorano la precisione di avanzati sistemi medicali e dispositivi diagnostici personali; abilitano l’ultima generazione di tecnologie per i settori aeronautico e della difesa; e accelerano l’innovazione nei rami dell’elettronica e degli smartphone di prossima generazione. La produzione globale su larga scala di Boyd è fondata su un rigoroso impegno di protezione dell’ambiente attraverso operazioni snelle e sostenibili che riducono gli sprechi e riducono al minimo l’impronta di carbonio.

Visitateci all’indirizzo www.boydcorp.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Amie Jeffries



Boyd Corporation



209-491-4715



amie.jeffries@boydcorp.com