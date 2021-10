Boyd Corporation acquisisce Siltec e continua a espandere il portafoglio globale di scienza dei materiali

Espansione dell’impronta europea e della tecnologia di scienze dei materiali con nuove capacità e innovazione nel silicone.

MONACO–(BUSINESS WIRE)–Boyd Corporation, innovatrice al vertice mondiale nelle tecnologie dei materiali ingegnerizzati e nella gestione termica, oggi ha annunciato l’acquisizione di Siltec, impresa tedesca con sede a Weiler specialista nei composti al silicone per prodotti personalizzati nel settore medico caratterizzato da alta regolamentazione. L’acquisizione approfondisce e diversifica il catalogo di scienze dei materiali di Boyd, espandendone ulteriormente l’impronta europea.

“Il dedito team di scienziati e tecnologi di Siltec arricchisce le competenze di Boyd nella scienza dei materiali in silicone e nel settore medico. Sfrutteremo la loro esperienza per accelerare l’innovazione nel portafoglio di materiali di Boyd e nei mercati adiacenti in forte crescita come la tecnologia industriale, l’eMobility e i data center cloud in cui i clienti hanno bisogno di soluzioni resistenti alle alte temperature e durevolii”, ha detto il CEO Doug Britt.

Boyd continua a investire in innovazione e tecnologie orientate al valore che permettono ai suoi clienti di distinguersi nel mercato. L’aggiunta di competenza nella composizione del silicone rafforza ulteriormente le profonde conoscenze della scienza dei materiali di Boyd ed espande la sua produzione di materiali ingegnerizzati su ordinazione, ottimizzata per equilibrare le alte prestazioni, la sostenibilità e la manifattura a costi ridotti. La robusta impronta manifatturiera globale di Boyd, la sua competenza nel design e la rapida prototipazione aiutano ad abbreviare i tempi di commercializzazione, ottimizzare l’agilità globale e migliorare la reattività regionale dei clienti.

“Siamo entusiasti di poter aggiungere staff di talento, altre attività e nuovi clienti in Europa, una regione in cui ci siamo impegnati a fondo a promuovere una crescita continua. La produzione di Siltec espande la nostra presenza in Germania e nella Repubblica Ceca”, ha affermato il direttore generale per l’Europa Joop Ruijgrok.

Boyd Corporation è un innovatore leader globale di tecnologie di scienze dei materiali, di materiali ingegnerizzati e di gestione termica per sigillare, proteggere, manipolare e raffreddare le applicazioni più critiche dei suoi clienti. Ci affidiamo alla scienza per raggiungere ambiziosi obiettivi prestazionali. Boyd architetta l’innovazione dei materiali, combinando tecnologie in modi nuovi per ridefinire il possibile. Disponiamo di competenze ineguagliate in ambito tecnologico che ci consentono di risolvere problemi complessi negli importanti settori in cui operiamo. Le nostre soluzioni massimizzano le prestazioni delle infrastrutture 5G e dei centri dati più avanzati al mondo; accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi; migliorano la precisione di avanzati sistemi sanitari e diagnostici personali; creano i presupposti per tecnologie con prestazioni critiche per i settori aeronautico e della difesa e accelerano l’innovazione nell’elettronica e nell’interfaccia uomo-macchina di prossima generazione. La produzione globale su larga scala di Boyd è fondata su un rigoroso impegno di protezione dell’ambiente attraverso operazioni snelle e sostenibili che diminuiscono gli sprechi e riducono al minimo l’impronta di carbonio.

