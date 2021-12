Boyd Corporation acquisisce MBK Tape Solutions ampliando le proprie competenze nei campi dei biosensori, dei cerotti transdermici e dei dispositivi medici indossabili

Espansione nel settore sanitario accompagnata da una maggiore perizia scientifica sui materiali per uso medico a contatto con la pelle.

PLEASANTON, California–(BUSINESS WIRE)–Boyd Corporation, leader mondiale nello sviluppo di tecnologie innovative per la gestione termica e materiali ingegnerizzati, ha annunciato l’acquisizione di MBK Tape Solutions. MBK è specializzata nella produzione e nello sviluppo di innovativi e sofisticati prodotti adesivi multistrato con funzioni di adesione, supporto, monitoraggio e protezione per applicazioni di adesione alla cute nel settore altamente regolamentato dei dispositivi medici. L’acquisizione rafforzerà le capacità di Boyd nel ramo della scienza dei materiali per uso medico che trovano impiego in applicazioni avanzate nelle aree della cura delle ferite, dei cerotti transdermici e dei biosensori.

“Boyd è fermamente intenzionata ad accelerare l’innovazione nel ramo dei dispositivi medici indossabili. I tecnologi e gli esperti in scienza dei materiali di MBK Tape Solutions ci permetteranno di rispondere in maniera ancor più efficiente alle esigenze dei nostri clienti in questo mercato in rapida crescita”, ha affermato Doug Britt, amministratore delegato di Boyd.

Le competenze di Boyd nel campo della scienza dei materiali per uso medico accelerano l’innovazione e abbreviano i tempi di commercializzazione per i suoi clienti operanti nel settore sanitario. I clienti di MBK trarranno vantaggio dalla presenza globale e dalle capacità ingegneristiche di Boyd che le consentiranno di accelerare l’innovazione e la crescita in aree geografiche importanti. Le operazioni di produzione in continua espansione di Boyd, dotate della certificazione ISO 13485, servono clienti del settore sanitario in tutte le regioni del mondo.

“L’ottima reputazione di MBK e la sua conoscenza approfondita dei materiali per uso medico e degli adesivi a contatto con la pelle ci aiuteranno a espanderci in modo ancor più rapido e coerente per soddisfare i bisogni di un segmento del settore sanitario in rapida evoluzione in termini di standard di cura e tecnologie”, ha dichiarato Michael Sutsko, direttore commerciale presso Boyd.

Informazioni su Boyd Corporation

Boyd Corporation è un leader mondiale nello sviluppo di tecnologie innovative per i campi della scienza dei materiali, dei materiali ingegnerizzati e della gestione termica che sigillano, proteggono, si interfacciano con e raffreddano le applicazioni più critiche dei nostri clienti. Ci affidiamo alla scienza per raggiungere ambiziosi obiettivi prestazionali. Boyd architetta l’innovazione dei materiali, combinando tecnologie in modi nuovi per ridefinire il possibile. Disponiamo di competenze ineguagliate in ambito tecnologico che ci consentono di risolvere problemi complessi negli importanti settori in cui operiamo. Le nostre soluzioni massimizzano le prestazioni delle infrastrutture 5G e dei centri dati più avanzati al mondo; accrescono l’affidabilità ed estendono l’autonomia dei veicoli elettrici e autonomi; migliorano la precisione di avanzati sistemi sanitari e diagnostici personali; creano i presupposti per tecnologie con prestazioni critiche per i settori aeronautico e della difesa e accelerano l’innovazione nell’elettronica e nell’interfaccia uomo-macchina di prossima generazione. La produzione globale su larga scala di Boyd è fondata su un rigoroso impegno di protezione dell’ambiente attraverso operazioni snelle e sostenibili che riducono gli sprechi e minimizzano l’impronta di carbonio.

