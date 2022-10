Boehringer Ingelheim estende l’uso di Medidata Rave per l’acquisizione dei dati in formato elettronico negli studi clinici

La collaborazione include tecnologie leader di settore e capacità decentralizzate di sperimentazione clinica, per aumentare l’efficienza degli studi e il coinvolgimento dei pazienti

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Medidata, un’azienda del gruppo Dassault Systèmes, e Boehringer Ingelheim oggi hanno annunciato il rinnovo quinquennale della loro collaborazione nell’area generale dell’acquisizione dei dati in formato elettronico. Il nuovo accordo estende l’utilizzo di Rave EDC per gli studi clinici mondiali di Boehringer Ingelheim e include myMedidata, la suite delle innovative tecnologie di Medidata orientate al paziente che puntano alla maggior importanza delle persone e della diversità nel corso degli studi clinici decentralizzati (DCT).

L’accordo consolida l’attenzione specifica di Boehringer Ingelheim verso il coinvolgimento significativo dei partecipanti agli studi tramite le capacità scalabili e incentrate sulle persone di Medidata, tra cui il portale myMedidata dedicato ai pazienti; si tratta di una piattaforma integrata e basata sul web che fornisce l’accesso al consenso elettronico, alla electronic Clinical Outcome Assessment (eCOA) e a myMedidata LIVE, per le visite ricercatore/paziente tramite video.

“ In qualità di leader di settore, Boehringer Ingelheim e Medidata sono responsabili per l’innovazione a vantaggio dei pazienti”, è il commento di Anthony Costello, CEO Patient Cloud presso Medidata. “ La portata globale di Boehringer Ingelheim in tutte le aree terapeutiche rappresenta un complemento ideale per le capacità scalabili di myMedidata e della piattaforma Medidata Clinical Cloud più in generale. Insieme riusciremo a migliorare rapidamente l’accesso e la diversità della partecipazione in un’ampia gamma di programmi clinici”.

Medidata Decentralized Clinical Trials Program, la sola offerta scalabile e completa del settore, contribuisce a rivoluzionare sia il modo in cui i soggetti forniscono i dati, sia le modalità di consegna dei farmaci ai pazienti e della gestione e del monitoraggio dei dati degli studi clinici. È importante sottolineare come queste tecnologie in remoto creino opportunità per migliorare l’accesso, l’inclusione e il coinvolgimento dei partecipanti in ogni area geografica, migliorandone la diversità nel corso degli studi clinici.

Boehringer Ingelheim si avvale delle tecnologie targate Medidata, come Rave EDC (Electronic Data Capture), Coder, TSDV (Targeted Source Data Verification) e Safety Gateway. Boehringer Ingelheim sta anche valutando la soluzione Medidata AI Intelligent Trials per fornire analisi avanzate che migliorano la rapidità, la riuscita e la qualità degli studi clinici, e utilizza la tecnologia Medidata Rave Imaging tramite servizi concordati con i fornitori della diagnostica per immagini dell’azienda.

Medidata è una società interamente di proprietà di Dassault Systèmes, che con la sua piattaforma 3DEXPERIENCE si candida alla guida della trasformazione digitale delle scienze della vita nell’era della medicina personalizzata, grazie alla prima piattaforma scientifica e professionale completa, dalla ricerca alla fase commerciale.

Informazioni su Medidata

Medidata guida la trasformazione digitale delle scienze della vita e apre nuove prospettive per milioni di pazienti. Contribuisce a generare prove e informazioni che aiutano case farmaceutiche, aziende biotech e produttori di dispositivi medicali e diagnostici, e anche ricercatori accademici, a ottenere valore più velocemente, a minimizzare il rischio e a ottimizzare i risultati. Sono più di un milione gli utenti registrati tramite gli oltre 2.000 i clienti e partner che accedono alla piattaforma più affidabile al mondo per lo sviluppo clinico e commerciale e i dati del mondo reale. Medidata, del gruppo Dassault Systèmes (Euronext Paris: FR0014003TT8, DSY.PA), ha sede a New York e uffici in tutto il mondo, per soddisfare le esigenze dei clienti. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.medidata.com e seguire l’azienda con @Medidata.

Informazioni su Dassault Systèmes

Dassault Systèmes, la società 3DEXPERIENCE, è un catalizzatore del progresso umano. Forniamo ambienti 3D virtuali collaborativi ad aziende e individui per immaginare innovazioni sostenibili. Grazie alle esperienze ‘gemelle’ virtuali del mondo reale tramite la nostra piattaforma 3DEXPERIENCE e applicazioni, i nostri clienti oltrepassano i confini dell’innovazione, dell’apprendimento e della produzione e creano un mondo più sostenibile per pazienti, cittadini e consumatori. Dassault Systèmes crea valore per oltre 300.000 clienti di ogni dimensione, in tutti i settori e in più di 140 paesi. Per maggiori informazioni visitare il sito www.3ds.com

3DEXPERIENCE, l’icona Compass, il logo 3DS, CATIA, BIOVIA, GEOVIA, SOLIDWORKS, 3DVIA, ENOVIA, NETVIBES, MEDIDATA, CENTRIC PLM, 3DEXCITE, SIMULIA, DELMIA e IFWE sono marchi commerciali o registrati di Dassault Systèmes, una “société européenne” francese (Registro delle imprese di Versailles n. B 322 306 440), oppure delle sue sussidiarie negli Stati Uniti e/o altri paesi.

