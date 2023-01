Board si distingue nel report Critical Capabilities di Gartner® per i software di Financial Planning

La soluzione di Intelligent Planning di Board, che aiuta le aziende a pianificare in modo più efficiente per ottenere risultati migliori, mostra eccellenti funzionalità in tutti i casi d’uso

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Board, la piattaforma leader globale di Intelligent Planning, che aiuta le organizzazioni a pianificare in modo più efficiente, consentendo di ottenere informazioni utili e risultati migliori, ha oggi annunciato di aver raggiunto posizioni interessanti nel report Critical Capabilities di Gartner relativo ai software di Financial Planning.

Board si è posizionata tra i tre primi fornitori e ha ottenuto il punteggio più alto nel caso d’uso “Efficiency”.

Lo studio Critical Capabilities di Gartner esamina la performance dei fornitori rispetto a varie casistiche nelle categorie “Efficiency” (Efficienza), “Improved Operational Visibility e Management” (Miglioramento della gestione e della visibilità operative) e “Complex Business Environment” (Ambiente aziendale complesso). Oltre a questi riconoscimenti, Board è stata di recente inserita come Leader nel Magic Quadrant™ Gartner® 2022 per il software di Financial Planning.

“È un onore per noi aver ottenuto punteggi eccellenti in tutti i casi d’uso della ricerca Critical Capabilities di Gartner per i software di Financial Planning. Un risultato che, a nostro avviso, dimostra come i clienti possono sfruttare la potenza della soluzione di Intelligent Planning per trasformare attività cruciali di pianificazione, previsione e budgeting a livello di impresa in un ambiente aziendale complesso e in rapida trasformazione” ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board. “Questi ultimi risultati nelle Critical Capabilies (le funzionalità critiche) mostrano come le imprese di successo possono pianificare in modo più efficiente per accelerare la crescita, grazie alla pianificazione finanziaria e operativa integrata intelligente, e realizzare migliori risultati.”

La ricerca Critical Capabilities di Gartner mette in risalto come il “software di Financial Planning si stia evolvendo per supportare la domanda crescente di una pianificazione agile e continuativa a livello di impresa in un ambiente di business in rapida trasformazione. Questo documento aiuta i CFO a valutare le soluzioni di software di financial planning e selezionare quelle che meglio rispondono alle loro esigenze”.*

“Lo studio di Gartner differenzia il prodotto di ciascun fornitore in base a tre Casi d’uso che rappresentano i principali segmenti di acquirenti nel mercato delle soluzioni di financial planning. Due casi d’uso, “Efficiency” e “Improved operational visibility and management”, corrispondono agli obiettivi di business più comuni che i CFO vogliono realizzare quando scelgono un nuovo software di financial planning. Il terzo caso d’uso, “Complex business environment”, rappresenta le esigenze tipiche delle grandi multinazionali con un’elevata complessità di elaborazione e di dati.

I punteggi di ogni funzionalità critica si basano sulle valutazioni degli analisti Gartner, sulle dimostrazioni dei fornitori, sulle risposte ai questionari dei fornitori e sulle informazioni derivate dalle interazioni con le domande dei clienti e la piattaforma Gartner® Peer Insights™.*

Fai clic qui per consultare una copia omaggio della ricerca Critical Capabilities e scoprire i punteggi ottenuti da Board nei tre casi d’uso.

Risorse aggiuntive

Dichiarazione di non responsabilità di Gartner

Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altri titoli. Suddette pubblicazioni di Gartner si basano sulle opinioni dell’organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere considerate dati di fatto. Gartner non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per scopi specifici.

*Gartner, Critical Capabilities for Financial Planning Software, Regina Crowder, Farrah Watson, Matthew Mowrey, 19 December 2022

GARTNER è un marchio registrato e un marchio di servizio, MAGIC QUADRANT e PEER INSIGHTS sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento con autorizzazione ufficiale. Tutti i diritti riservati.

A proposito di Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente a oltre 2000 aziende nel mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati. Board aiuta le aziende leader a trovare gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più integrato ed efficiente ed avere il pieno controllo delle performance. Scegliendo Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione.

Fondata nel 1994, Board International oggi conta 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com

Contacts

Contatto per Board:

Dan Chappell, VP Global Communications



dchappell@board.com