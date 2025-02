Board presenta i nuovi prodotti Foresight e Signals: rivoluzionando la pianificazione aziendale con AI e intelligenza economica

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Board, la principale piattaforma di pianificazione aziendale, sta trasformando il modo in cui le imprese anticipano e si adattano ai cambiamenti economici con l'annuncio di Board Foresight e Board Signals. Queste soluzioni all'avanguardia, sviluppate a seguito della recente acquisizione di Prevedere, offrono alle aziende indicatori economici in tempo reale, analisi predittive e l'expertise degli economisti interni di Board, il tutto supportato dall'accesso esclusivo a oltre 5 milioni di set di dati globali.

Questo lancio rappresenta un avanzamento significativo nel completamento della visione innovativa di Board. Sfruttando la potenza dell'intelligenza macroeconomica, la piattaforma di Enterprise Planning di Board ora offre capacità di pianificazione più complete, collaborative e continue rispetto a prima. Board Foresight e Board Signals permettono ai leader aziendali di guardare oltre i dati storici interni, prevedere con maggiore precisione, pianificare gli scenari con maggiore agilità e prendere decisioni strategiche con maggiore fiducia in un mondo sempre più volatile.

Board Foresight: Pianificazione continua con dati esterni, AI e analisi predittive

Board Foresight porta le previsioni aziendali a un livello superiore, sfruttando la potenza dei dati esterni con indicatori economici selezionati da esperti, un motore di correlazione basato sull'AI e analisi predittive. Grazie agli aggiornamenti in tempo reale provenienti da milioni di fonti esterne, Board Foresight consente alle aziende di anticipare i cambiamenti del mercato, allineare le strategie aziendali e favorire una pianificazione continua.

Vantaggi principali di Board Foresight:

Indicatori selezionati da esperti . Ottieni una lista dei fattori esterni che più di altri possono influenzare il tuo settore.

. Ottieni una lista dei fattori esterni che più di altri possono influenzare il tuo settore. Potente motore di correlazione . Integra i tuoi dati interni e Foresight eseguirà milioni di modelli per identificare i tuoi principali fattori di performance.

. Integra i tuoi dati interni e Foresight eseguirà milioni di modelli per identificare i tuoi principali fattori di performance. Risultati interpretati dall'AI . Comprendi a fondo i fattori esterni che influenzano la tua azienda, con spiegazioni chiare e dettagliate fornite dall'AI generativa.

. Comprendi a fondo i fattori esterni che influenzano la tua azienda, con spiegazioni chiare e dettagliate fornite dall'AI generativa. Previsioni predittive per supportare la pianificazione continua. Prevedi con maggiore accuratezza e trasforma la pianificazione continua in un vantaggio competitivo.

Board Signals: prendi decisioni strategiche più intelligenti con dati esterni selezionati da esperti

Board Signals fornisce ai decisori indicatori economici in tempo reale, specifici per settore, per aiutarli a navigare nella volatilità del mercato con fiducia. Progettato per i responsabili della pianificazione strategica, executive e membri del consiglio di amministrazione, Board Signals offre informazioni chiare e “azionabili” per prendere decisioni aziendali più intelligenti ed è disponibile da oggi.

Vantaggi principali di Board Signals:

Intelligence economica specifica per settore . Ottieni indicatori selezionati da esperti, personalizzati per il tuo settore, monitorati e aggiornati regolarmente dagli economisti interni di Board.

. Ottieni indicatori selezionati da esperti, personalizzati per il tuo settore, monitorati e aggiornati regolarmente dagli economisti interni di Board. Notifiche intelligenti sulla volatilità del mercato . Ricevi notifiche in tempo reale su situazioni sfavorevoli e/o favorevoli che impattano sul tuo business, in modo da poter rispondere in modo agile per capitalizzare le opportunità e mitigare i rischi.

. Ricevi notifiche in tempo reale su situazioni sfavorevoli e/o favorevoli che impattano sul tuo business, in modo da poter rispondere in modo agile per capitalizzare le opportunità e mitigare i rischi. Rapporti sugli indicatori e valutazione delle prospettive settoriali. Visualizza le condizioni economiche con rapporti intuitivi e punteggi per supportare le decisioni strategiche.

Una svolta innovativa nella pianificazione aziendale

David Marmer, Senior Vice President of Product di Board, ha sottolineato l'importanza di queste nuove soluzioni:"L'introduzione di Board Signals e Board Foresight segna un momento rivoluzionario per la pianificazione aziendale. Per troppo tempo, le aziende si sono affidate esclusivamente ai dati interni storici, trascurando i fattori esterni cruciali che determinano il successo o il fallimento. Con il potere di oltre 5 milioni di set di dati, analisi basate sull'intelligenza artificiale e l'expertise economica, i nostri clienti ora possono pianificare con continuità con maggiore fiducia e precisione. Queste innovazioni riflettono l'impegno di Board nel fornire ai nostri clienti gli strumenti necessari per restare sempre un passo avanti."

I brand visionari stanno tracciando la strada

Le principali aziende stanno già sfruttando Board Signals e Board Foresight per migliorare il loro processo decisionale. Milwaukee Tool, Whataburger e Kraft Heinz sono tra i primi ad adottare queste soluzioni, utilizzandole per navigare nella volatilità economica, ottimizzare le scorte e favorire la crescita strategica.

"Questo ha rappresentato una svolta per Whataburger," afferma Pete Valadez, Senior Director of Financial Planning & Analysis di Whataburger. "Integrando dati esterni e analisi predittive nel nostro processo di previsione, siamo riusciti a migliorare drasticamente la nostra accuratezza e a evitare aspettative non soddisfatte. Gli avvisi in tempo reale e la natura collaborativa della soluzione hanno dato a tutto il nostro team la possibilità di prendere decisioni basate sui dati con maggiore fiducia."

Disponibilità di prodotto

Board Signals e Board Foresight sono disponibili ora a livello globale.

Board

La Piattaforma di Enterprise Planning Platform di Board supporta la pianificazione finanziaria e operativa per oltre 2.000 organizzazioni in tutto il mondo. I leader del settore si affidano a Board per trasformare i dati complessi in decisioni più intelligenti grazie all’AI, a potenti analytics e a soluzioni su misura per le sfide aziendali a livello enterprise. Brand globalmente riconosciuti tra cui H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC utilizzano Board per migliorare i flussi di lavoro e rafforzare il loro vantaggio competitivo. Fondata nel 1994, con 25 sedi in tutto il mondo, Board è riconosciuta dai principali analisti come Gartner, IDC e BARC.

Per ulteriori informazioni, visita www.board.com.

