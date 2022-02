Board International nomina due nuovi Directors

Mike Gordon e Shane Paladin, figure leader nel settore del SaaS, entrano a far parte del Board of Directors

CHIASSO, Svizzera & BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Board International, il provider della piattaforma decisionale numero uno, annuncia la nomina di Mike Gordon e Shane Paladin nel Board of Directors della società.

“È per me un grande piacere accogliere nel nostro Board of Directors le competenze di lungo corso di leadership, le conoscenze e l’esperienza nel settore del Saas di Mike e Shane” ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board International. “Nel nostro percorso di ampliamento delle attività operative e di sviluppo internazionale, sono entusiasta che due leader di grande successo ed esperienza si uniscano a noi per supportare le nostre ambizioni di crescita e la nostra vision di lungo termine.”

Mike Gordon e Shane Paladin contribuiranno con la loro esperienza di ampio respiro nello sviluppo e nell’ampliamento di aziende fornitrici di SaaS negli USA e a livello globale.

Dirigente di lunga esperienza nel settore del software, Mike Gordon è Chairman e CEO di Aris Global, fornitore leader di soluzioni software per il settore scientifico per l’automazione dei processi di sviluppo dei farmaci essenziali. Gordon rivestirà il ruolo di Chairman of Board International, precedentemente occupato da Maurizio Carli, che rimarrà nel Board of Directors della società.

Prima di Aris Global, Gordon è stato CEO di Altus Group, un importante fornitore di software, soluzioni di dati e servizi di consulenza indipendente per il settore immobiliare commerciale. Prima del suo incarico in Altus Group, Mike è stato CEO di Callcredit Information Group, una società informatica con sede nel Regno Unito, specializzata in soluzioni di dati, analisi e tecnologia.

“È un onore per me succedere a Maurizio come Chairman di Board International” ha dichiarato Mike Gordon. “Maurizio ha diretto un periodo di grande trasformazione lasciando un’eredità eccellente in Board. Sono impaziente di iniziare a lavorare a stretto contatto con lui, nel suo ruolo attuale di Board Director, per dare forma agli obiettivi e alle ambizioni della società.”

Shane Paladin è CEO del leader globale di soluzioni SaaS per l’ottimizzazione del marketing, Siteimprove, e porta con sé un grande bagaglio di esperienza e un curriculum di eccellenza nell’ampliamento delle attività operative e nella realizzazione della crescita.

In precedenza, Paladin ha rivestito diverse posizioni dirigenziali all’interno di SAP, azienda informatica leader mondiale per le vendite e i servizi, inclusa la divisione Services di SAP, che vanta un organico di 19.000 persone e un fatturato di 4 miliardi di dollari. La carriera di Paladin si estende su tutti gli aspetti del software aziendale, dallo sviluppo del prodotto alle principali attività operative commerciali.

“Sono estremamente entusiasta di entrare in Board International nel ruolo di Director e di poter costruire partecipando al grande slancio già in atto. Sono impaziente di realizzare la nostra vision per ampliare ulteriormente il business” ha affermato Shane Paladin. “È un privilegio entrare a far parte di un Board of Directors composto da veri esperti e di lavorare con un team dirigenziale di alto livello che sta trasformando il futuro della pianificazione per le imprese smart.”

“Desidero dare il benvenuto a Mike e Shane nel Board of Directors della società. Porteranno enorme esperienza e competenza in organizzazioni tecnologiche in rapida crescita, che saranno molto preziose per supportarci nel realizzare la vision e gli obiettivi della nostra società” ha commentato Maurizio Carli. “Sono impaziente di lavorare fianco a fianco con Mike e Shane nei mesi a venire.”

Board

Board è la piattaforma leader per il Decision-Making che consente alle persone di avere un impatto trasformativo in azienda, aituandole in modo intuitivo a trarre vantaggio e creare valore dai dati, all’interno di un ambiente flessibile e all-in-one. Coniugando insieme Planning, Business Intelligence e Predictive Analytics la piattaforma Board fornisce alle imprese una visione completa, accurata e coerente delle informazioni aziendali, dotandole al contempo del pieno controllo delle performance in tutta l’organizzazione e di intuizioni data-driven, a partire da cui prendere decisioni efficaci. Grazie a Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno digitalizzato i processi decisionali.

Fondata nel 1994, Board International ha 25 sedi in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore tra cui Gartner, Nucleus Research e Dresner.



www.board.com

