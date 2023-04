Board International è di nuovo Leader di mercato nel quadrante BARC di quest’anno, dedicato a Pianificazione e Analisi Integrate

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Board International, tra i principali fornitori globali di soluzioni di Intelligent Planning che aiutano le organizzazioni a pianificare in modo più agile, consentendo di ottenere informazioni utili e risultati migliori, è stato classificato come Leader di mercato per il quarto anno consecutivo nel quadrante BARC 2023, dedicato all’Integrated Planning & Analytics, raggiungendo il punteggio più alto nell’asse “Portfolio Capabilities”, che rappresenta i criteri funzionali e architetturali.

Il report di BARC definisce i Leader di mercato come “fornitori ben consolidati, capaci di promuovere in modo incisivo l’adozione di nuove tecnologie sul mercato, supportati dall’innovazione digitale e dalle acquisizioni strategiche, anche attraverso una solida gestione degli account e una comprovata esperienza di successo”.

I fornitori sono stati valutati in base a due criteri: ”Portfolio Capabilities” e “Market Execution”. Ciascuno rappresenta un asse del quadrante BARC Score. Le valutazioni sono determinate utilizzando una combinazione di punteggi riguardanti funzionalità quali: pianificazione e previsione, facilità di utilizzo per profili business, valutazione del portfolio, strategia di prodotto e soddisfazione del cliente.

La descrizione generale su Board presente nel report evidenzia i seguenti punti di forza:

• Prodotto di analisi e CPM flessibile e completamente web-based, con architettura di sistema di database proprietari multidimensionali e in-memory e front-end strettamente integrati tra loro.

• Ambiente di sviluppo grafico e senza bisogno di utilizzare codice di programmazione da parte dei profili aziendali, che permette agli utenti business più esperti di creare applicazioni personalizzate di Performance Management e di analytics.

• Complete funzionalità di planning, budgeting e forecasting per qualsiasi metodologia di pianificazione (top-down, bottom-up o combinazioni di entrambi). I clienti possono rispondere a diverse esigenze di pianificazione basate sul workflow, all’interno di una piattaforma comune, con diversi livelli di aggregazione delle informazioni, così da realizzare una pianificazione aziendale integrata.

• Business Intelligence completa ed esaustiva, e funzionalità di analytics con dashboard, report e analisi dedicate. Capacità integrate di analitica predittiva e avanzata (Board BEAM); connettore R nativo per lo scambio di dati Board con server R per eseguire algoritmi di Intelligenza Artificiale o di Machine Learning (AI/ML) e per eseguire script R dalle procedure di Board.

“Siamo lusingati di aver ottenuto questo riconoscimento da BARC, soprattutto per l’alto punteggio ricevuto nel quadrante BARC Score per la Pianificazione Integrata e l’Analisi. Questo risultato è una conferma ulteriore delle capacità della piattaforma Board” ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board International. “Le aziende che hanno potenziato le proprie capacità di planning sono in grado di adattarsi rapidamente alle perturbazioni e ai cambiamenti del mercato, acquisendo un vantaggio competitivo e promuovendo la crescita aziendale”.

La piattaforma di Board integra la pianificazione finanziaria con le funzionalità più ampie della pianificazione operativa che riguardano l’intera organizzazione, fornendo informazioni significative a partire da cui prendere decisioni concrete e consentendo di raggiungere migliori risultati aziendali.

About BARC

BARC (Business Application Research Center) is one of Europe’s leading analyst firms for business software, focusing on the areas of data, business intelligence (BI) and analytics, corporate performance management (CPM), enterprise content management (ECM) and customer relationship management (CRM). The company was founded in 1999 as a spin-off of the Chair of Business Administration and Information Systems at the Julius-Maximilians-University in Würzburg. Today, BARC combines empirical and theoretical research, technical expertise and practical experience, including a constant exchange with all market participants.

https://barc-research.com/barc-score/barc-score-planning-analytics/

A proposito di Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente a oltre 2000 aziende nel mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati. Board aiuta le aziende leader a trovare gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più integrato ed efficiente ed avere il pieno controllo delle performance. Scegliendo Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione.

Fondata nel 1994, Board International oggi conta 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com

