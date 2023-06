Board ha rilasciato una nuova versione della soluzione per il Consolidamento e il Reporting di Gruppo

Le organizzazioni possono ora coniugare insieme le diverse attività di consolidamento e reporting in un’unica soluzione, facile da usare.

MILANO–(BUSINESS WIRE)–Board International, fornitore della piattaforma leader globale di Intelligent Planning, che aiuta le organizzazioni a pianificare in modo più efficiente, consentendo di ottenere informazioni utili e risultati migliori, ha oggi annunciato il lancio di Group Consolidation & Reporting, una soluzione che contribuisce alla trasformazione dell’Office of Finance, sostituendo le attività di consolidamento e reporting di solito separate tra loro.





Group Consolidation & Reporting è parte della più ampia Intelligent Planning Platform, che permette una evoluzione lineare dei processi finanziari all’interno della propria organizzazione, rimuovendo la maggior parte dei costi, degli sforzi e dei rischi tipicamente associati alle iniziative digitali.

“Il processo di consolidamento e reporting finanziario può rappresentare un onere significativo per molte organizzazioni, consumando tempo prezioso e risorse che potrebbero essere meglio utilizzate per supportare la gestione delle prestazioni e i processi decisionali. La piattaforma di Intelligent Planning di Board porta qualsiasi struttura e team finanziari a un livello avanzato di maturità, riposizionando l’azienda in vista di una crescita sostenibile, qualificando la pianificazione come processo decisionale critico e promuovendo responsabilità ed efficienza”, ha dichiarato Marco Limena, CEO di Board.

Grazie all’uso di tecnologie avanzate, questa soluzione semplifica i cicli mensili, garantisce l’accuratezza e assicura la piena conformità normativa. Funzionalità all’avanguardia consentono alle organizzazioni di iniziare rapidamente e ottenere valore immediato. Processi guidati, una configurazione intuitiva e un contenuto predefinito, adattato agli standard comuni di reporting, contribuiscono a questa efficienza.

Per ulteriori informazioni, visita il nostro sito web: https://on.board.com/42GpAgY

A proposito di Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente a oltre 2000 aziende nel mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati. Board aiuta le aziende leader a trovare gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più integrato ed efficiente ed avere il pieno controllo delle performance. Scegliendo Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione.

Fondata nel 1994, Board International oggi conta 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com

