Board è stata inserita come Leader nel Gartner® Magic Quadrant™ 2022 per i software di Financial Planning

Riconosciuto per i parametri “Completeness of Vision” e “Ability to Execute”

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Board, la piattaforma leader globale di Intelligent Planning, che aiuta le organizzazioni a pianificare in modo più intelligente, consentendo di ottenere informazioni utili e risultati migliori, ha oggi annunciato di essere stata inserita come Leader nel Gartner Magic Quadrant per i software di Financial Planning. La valutazione si basa su criteri specifici che prendono in esame parametri come la completezza di visione generale e la capacità di esecuzione delle aziende.

“ Siamo entusiasti del nostro posizionamento di Leader all’interno del Gartner Magic Quadrant 2022 per i software di Financial Planning, un risultato che, a nostro avviso, rispecchia l’importanza dell’Intelligent Planning per quelle organizzazioni che vogliono pianificare, realizzare e trasformarsi oggi” ha dichiarato Marco Limena, CEO of Board. “ Le imprese leader nel mondo comprendono l’importanza di pianificare in modo intelligente, basandosi sugli ultimi insight azionabili per raggiungere risultati aziendali ancora migliori.”

I rapporti del Magic Quadrant sono il risultato finale di una ricerca rigorosa e oggettiva in mercati specifici, che offre una visione panoramica di come si posizionano i fornitori tecnologici nei mercati in forte crescita, in cui la differenziazione tra provider è netta. I fornitori vengono inseriti in quattro quadranti: Leader, Challenger, Visionary e Niche Player. Questa ricerca permette di trarre il massimo dalle analisi di mercato, in linea con le proprie specifiche esigenze di business e di tecnologia.

Clicca qui per ottenere una copia omaggio del report del Magic Quadrant per conoscere meglio i punti di Forza e di Miglioramento di Board International rispetto all’offerta degli altri provider.

Dichiarazione di non responsabilità di Gartner



Gartner non promuove alcun fornitore, prodotto o servizio descritto nelle proprie pubblicazioni di ricerca né consiglia agli utenti di selezionare solo i fornitori con le valutazioni più alte o altri titoli. Suddette pubblicazioni di Gartner si basano sulle opinioni dell’organizzazione di ricerca Gartner e non devono essere considerate dati di fatto. Gartner non fornisce alcuna garanzia, espressa o implicita, in relazione a questa ricerca, compresa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità per scopi specifici.

Gartner, 2022 Magic Quadrant for Financial Planning, Regina Crowder, Farah Watson, Matthew Mowrey, 14 December 2022

Gartner e Magic Quadrant sono marchi registrati di Gartner, Inc. e/o delle sue affiliate negli Stati Uniti e a livello internazionale e sono utilizzati nel presente documento con autorizzazione ufficiale. Tutti i diritti riservati.

A proposito di Board

Board è la piattaforma di Intelligent Planning che consente a oltre 2000 aziende nel mondo di pianificare in modo più agile, ottenere informazioni di valore e migliorare i propri risultati. Board aiuta le aziende leader a trovare gli insight fondamentali che guidano le decisioni aziendali unendo Strategia, Finance e Operation per pianificare in modo più integrato ed efficiente ed avere il pieno controllo delle performance. Scegliendo Board, aziende internazionali come H&M, BASF, Burberry, Toyota, Coca-Cola, KPMG e HSBC hanno trasformato i propri processi di pianificazione.

Fondata nel 1994, Board International oggi conta 25 uffici in tutto il mondo ed è riconosciuta dai principali analisti ed esperti del settore, tra cui BARC, Gartner e IDC.

www.board.com

