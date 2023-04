BLUETTI si prepara al lancio di AC180, un’altra svolta rivoluzionaria nel mondo delle power station portatili

STUHR, Germania–(BUSINESS WIRE)–Diventato sempre più popolare negli ultimi anni, il campeggio in primavera offre alle persone la preziosa opportunità di liberarsi dal trambusto della vita di città e di entrare strettamente a contatto con la natura. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, in questi viaggi si riscontrano carenze di fonti mobili di energia.





BLUETTI, leader di mercato nel settore dell’accumulo energia, sta per presentare un modello assolutamente nuovo. Il modello AC180 si propone come successore di power station portatili precedenti come EB150 ed EB240, ed è stato progettato con una serie di miglioramenti che ne ottimizzano le performance, rendendolo una soluzione particolarmente adatta all’alimentazione di emergenza, alle interruzioni improvvise di corrente, alle escursioni all’aperto e ad altro ancora.

Esplorare i grandi spazi potendo contare su una grande capacità



Per contribuire a migliorare uno stile di vita svincolato dalla rete elettrica, BLUETTI ha dotato il modello AC180 di una potenza costante in uscita di 1800W e di una capacità di 1.152Wh, in grado di coprire praticamente qualsiasi esigenza di alimentazione essenziale a casa o nel mezzo della natura. La soluzione AC180 è dotata anche di una modalità Power Lifting con uscita da 2.700W, per utilizzare senza problemi dispositivi ad alto consumo come bollitori, asciugacapelli, microonde e altri.

AC180 è dotato di un display LCD da 1,7″ con caratteri di grandi dimensioni, per una visualizzazione più chiara del consumo elettrico e dello stato del dispositivo.

In viaggio con l’energia sempre a portata di mano



Viaggiare leggeri per andare più lontano. All’insegna della portabilità, il modello AC180 è ultracompatto per poter essere spostato senza fatica, dato che misura 340mmx247mmx317mm (LxPxA) e pesa solo 35kg. Non occupa troppo spazio nel bagagliaio mentre si viaggia verso il prossimo campeggio.

Ricarica ad alta velocità



Per gli amanti della vita all’aria aperta alla ricerca di alimentazione di riserva per il campeggio o per gli spostamenti in camper, il modello AC180 supererà sicuramente ogni aspettativa. Anche mentre si esplorano i percorsi più remoti, lontani dalla rete elettrica, questa affidabile fonte di alimentazione è sempre in funzione, dato che AC180 supporta fino a 1.440W di ricarica turbo e vanta un SOC di 0-80% in soli 45 minuti circa! Ricaricandolo prima di fare le valigie per la partenza, si avrà sempre a disposizione una grande quantità di energia pronta per i viaggi.

Vivere senza interruzioni di corrente



Grazie al sistema UPS non c’è da preoccuparsi per la perdita di dati o i danni all’hardware in caso di interruzioni di corrente, dato che il modello AC180 è in grado di rilevare automaticamente i blackout non appena si verificano e di intervenire senza problemi in 20ms con l’alimentazione di riserva, senza che nessuno se ne accorga.

Un’energia costante, per la massima tranquillità



Prestando sempre la massima attenzione a livelli di sicurezza e di durata elevati, BLUETTI adotta batterie LiFePO4 sicure e durature e offre una garanzia senza problemi fino a 5 anni, differenziandosi davvero dalla maggior parte dei concorrenti di tutto il settore.

Grazie all’APP BLUETTI intelligente, controllare da remoto la power station AC180 in tempo reale è davvero facile; ora è possibile impostare le modalità di funzionamento, controllare lo stato del sistema ed effettuare gli aggiornamenti OTA semplicemente con un tocco delle dita.

“Ci impegniamo per creare un maggior numero di innovazioni perfettamente adatte alla crescente domanda del mercato. In passato il nostro team di ricerca e sviluppo aveva immaginato una power station integrata dotata di portabilità, capacità e performance in termini di costi; ora l’abbiamo realizzata. AC180 ha tutto quello che può servire agli utenti, e a un prezzo contenuto”, ha dichiarato James Ray, direttore marketing di BLUETTI.

Disponibilità



Il prezzo iniziale del prodotto non è ancora stato fissato, ma si ritiene che si tratterà della power station più conveniente. Un prodotto che valeva l’attesa!

Informazioni su BLUETTI



Fin dalla sua creazione, BLUETTI punta a restare fedele a un futuro sostenibile grazie a soluzioni verdi di accumulo energia utilizzabili sia in ambienti interni che all’esterno e che, al contempo, offrono un’esperienza eccezionale in termini di ecocompatibilità per le nostre abitazioni e per il nostro pianeta. Grazie a questo approccio, BLUETTI si è affermato in oltre 70 paesi ed è il marchio a cui si affidano milioni di persone in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito web di BLUETTI all’indirizzo https://www.bluettipower.eu/ oppure seguire BLUETTI su:

