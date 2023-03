BLUETTI presenta il pannello solare PV420, per un accesso facile all’energia rinnovabile

STUHR, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il solare negli anni si è sempre più diffuso perché consente di ridurre le bollette dell’elettricità, di controllare in qualche misura la modalità di generazione energetica e di disporre di sistemi solari in grado di ovviare alle interruzioni di corrente, il tutto in modo finanziariamente responsabile. BLUETTI a breve lancerà il nuovo pannello solare PV420 in Europa e nel Regno Unito, dando un importante impulso al solare in tutto il continente.





PV420 offe performance più elevate rispetto a qualsiasi linea di pannelli solari finora realizzata da BLUETTI. Genera fino a 400W, una potenza incredibile, con un elevato tasso di conversione massimo pari al 23,4%, velocizzando quindi notevolmente i tempi di ricarica della power station. È in grado di ottenere circa 2 kWh di energia solare da 6 ore di condizioni di luce ottimali, un livello sufficiente ad alimentare i dispositivi essenziali per ore.

BLUETTI per il modello PV420 utilizza celle solari monocristalline e rivestimenti ETFE in multistrato, per una miglior trasmissione della luce, un’efficienza superiore della conversione e una maggior durata. La superficie di rivestimento in ETFE corrisponde alla classe di protezione IP65 per resistere a schizzi d’acqua, graffi e polvere, e questo rende ideale il prodotto PV420 anche nelle condizioni climatiche più estreme.

Sono diversi i fattori che possono influire sull’assorbimento della luce da parte dei pannelli solari, come l’intensità dell’insolazione, l’ombreggiatura, l’orientamento dei pannelli e altro ancora. La soluzione PV420 è dotata di un supporto facile da installare e regolabile, per un orientamento ottimale mirato allo sfruttamento massimo della luce solare. Ora non è più necessario affidarsi esclusivamente alla rete per ricaricare la power station, a casa o in viaggio.

Il modello PV420 è totalmente compatibile con le power station BLUETTI, come AC200P, AC200MAX, AC300, AC500, EB150, EB240, EP500 e EP500Pro, oltre che con prodotti di terze parti dotati di connettori MC4 e la cui tensione di uscita corrisponda a quella di PV420.

Disponibilità

BLUETTI PV420 secondo i programmi debutterà sui mercati europei nel mese di marzo, al prezzo iniziale di 899€, un’offerta limitata nel tempo e valida dal 12 al 29 marzo.

Informazioni su BLUETTI

Fin dalla sua creazione, BLUETTI punta a restare fedele a un futuro sostenibile grazie a soluzioni di accumulo energia utilizzabili sia in ambienti interni che all’esterno e che, al contempo, offrono un’esperienza eccezionale per tutti, anche per il nostro pianeta, in termini di ecocompatibilità. Grazie a questo approccio BLUETTI si è affermato in oltre 70 paesi ed è il marchio a cui si affidano milioni di persone in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito web di BLUETTI all’indirizzo https://www.bluettipower.eu/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

jacinda@bluetti.com

130 4085 7737