BLUETTI lancia SwapSolar su Indiegogo e dà il via alla trasformazione dell’esperienza outdoor

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–BLUETTI, azienda leader nell’innovazione delle soluzioni di accumulo di energia verde, ha annunciato il lancio ufficiale del suo innovativo ecosistema SwapSolar su Indiegogo il 21 febbraio alle ore 15:00 CET. Presentato al CES 2024, SwapSolar propone il primo frigorifero portatile MultiCooler alimentato con LFP e la stazione di alimentazione a batteria sostituibile a caldo AC180T, dando un nuovo significato al concetto di comodità e la funzionalità per gli appassionati di attività outdoor.









James Ray, portavoce di BLUETTI, coglie l’essenza di SwapSolar: “Vogliamo che gli utenti assaporino la gioia della vita all’aria aperta. SwapSolar è il lasciapassare per 3-6 giorni di campeggio spensierato. Accendi il frigorifero e mantieni fresco il tuo cibo, è ora di scatenarsi con BLUETTI!”.

BLUETTI MultiCooler: frigorifero portatile 3 in 1

MultiCooler è un dispositivo versatile che combina le funzionalità di produzione di ghiaccio, refrigerazione e congelamento in un unico design elegante. Con una gamma di temperature da -20 ℃ a +20 ℃ e una capacità di 40 litri, è in grado di rispondere a diverse esigenze di refrigerazione. Il potente compressore garantisce un raffreddamento rapido da 30 ℃ a 0 ℃ in soli 15 minuti, ed è integrato da una macchina per la produzione di ghiaccio incorporata per ottenere cubetti cristallini in pochi minuti.

Il MultiCooler pesa circa 25 kg ed è dotato di ruote e di una barra di traino per un trasporto agevole. È silenzioso, con una rumorosità di soli 30 dB e supporta la connettività Bluetooth per il controllo remoto. Grazie ai suoi quattro metodi di ricarica, tra cui prese a muro, veicolari, tramite pannelli solari e con la batteria dell’AC180T (che dura 3 giorni per battery pack), il MultiCooler assicura un raffreddamento costante mentre sei fuori casa.

BLUETTI AC180T: stazione di alimentazione con batteria sostituibile a caldo

L’AC180T presenta un design a batterie rimovibili che consente agli utenti di sostituire facilmente le due batterie LFP da 716,8 Wh. Può funzionare con una o due batterie, e la potenza e la ricarica variano di conseguenza.

Gli utenti possono personalizzare le esigenze di alimentazione in qualsiasi momento acquistando battery pack aggiuntivi. L’AC180T è in grado di fornire 1.800 W di potenza per la maggior parte dei dispositivi e supporta una ricarica rapida da 1.440 W in corrente alternata e la ricarica solare per un raffreddamento rapido.

Prezzi e disponibilità

BLUETTI offre una garanzia di 5 anni per l’AC180T e di 2 anni per il MultiCooler. Partecipando alla campagna Indiegogo a partire dal 21 febbraio alle ore 15:00 è possibile usufruire delle migliori offerte Super Early Bird su quantità limitate.

Informazioni su BLUETTI

Fedele al suo impegno per un futuro sostenibile, BLUETTI fornisce soluzioni di accumulo di energia verde a prezzi accessibili per uso in interni e in esterni. Con un portafoglio di prodotti diversificati, pensati per l’avventura, l’alimentazione di emergenza e la vita off-grid, BLUETTI è un’azienda leader del settore presente in oltre 100 Paesi, scelta da milioni di clienti in tutto il mondo.

Fonte: Marketing UE BLUETTI

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

E-mail: pr.eu@bluetti.com