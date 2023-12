BLUETTI Balcony Solar System: energia solare per tutti

STUHR, Germania–(BUSINESS WIRE)–Il 12 dicembre, BLUETTI lancerà il suo primo Balcony Solar System completo, portando l’energia solare sia ai proprietari di abitazioni che agli inquilini di appartamenti. Inizialmente disponibile solo in Germania, il kit di base, che comprende un Microinverter A80+D100s+1 batteria B210 (2150Wh)+cornice fissa+2 tavole flessibili da 255W+2 supporti regolabili costa solo 3.313 euro. Altri 50 euro di sconto con l’esclusivo codice di sconto Bluetti:BLA8050 .









Il BLUETTI Balcony Solar System è una soluzione solare connessa alla rete che consiste in pannelli solari resistenti all’acqua (in materiale flessibile da 255W e in vetro da 410W), un microinverter A80 da 600W (aggiornabile a 800W), un regolatore di carica solare D100S e due batterie LFP B210, ciascuna da 2.150Wh.

I pannelli solari convertono in maniera efficiente la luce solare in corrente CC. Il regolatore D100S ottimizza questa conversione, e il microinverter A80 trasforma la corrente continua in corrente alternata, che alimenta i dispositivi domestici. L’energia in eccesso viene accumulata nella batteria B210 per un utilizzo futuro.

Caratteristiche principali del BLUETTI Balcony Solar System

1. Facile installazione: BLUETTI Balcony Solar System è un dispositivo intuitivo, che non richiede allestimenti complessi. Basta collegarlo a una presa elettrica ed è pronto per convogliare energia solare nella rete domestica. Se necessario, è facile da smontare e installare altrove.

2. Elevata efficienza: il sistema è altamente efficiente, con pannelli solari che operano al 21% dell’efficienza. I microinverter D100S e A80 mantengono un tasso di conversione del 90%, riducendo al minimo le perdite energetiche. Inoltre, sono compatibili con pannelli di altre marche.

3. Protezione dagli elementi: progettato per sopportare svariate condizioni meteo, il sistema da balcone BLUETTI dispone di pannelli solari resistenti al vento, classificati IP67 o IP68. Il D100S ha una classe di protezione IP67 per uso esterno. La batteria B210 classificata IP65 è adatta all’installazione su balcone senza filo lungo.

4.Lunga durata: BLUETTI A80 e D100S è fornito con 10 anni di. garanzia mentre la batteria B210 ha 6 anni di garanzia. La batteria B210 utilizza gruppi LiFePO4 di alta qualità per la sicurezza e la durata. I pannelli solari sono robusti, con certificazioni TÜV e CE per maggiore durata.

Il Balcony Solar System di BLUETTI rende l’energia solare alla portata di tutti, offrendo una soluzione sostenibile a vantaggio sia delle che dell’ambiente. Con questo sistema, vivere in maniera sostenibile è a portata di balcone.

Informazioni su BLUETTI

Fin dall’inizio, BLUETTI si è sempre impegnata come azienda nel promuovere soluzioni per la sostenibilità e per l’energia rinnovabile. Offrendo soluzioni di immagazzinamento dell’energia eco-sostenibili per l’uso esterno e interno, BLUETTI punta a fornire esperienze eccezionali nelle case di tutti, contribuendo al tempo stesso a un futuro più sostenibile per tutto il pianeta. Questo impegno per un’energia più sostenibile ha aiutato BLUETTI a crescere in oltre 100 paesi e guadagnare la fiducia di milioni di clienti in tutto il mondo.

