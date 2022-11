Bluefin acquisisce TECS per coniugare soluzioni di pagamento e di sicurezza dei dati

Le tecnologie combinate di Bluefin e TECS contribuiranno a soddisfare la crescente domanda globale di pagamenti omnichannel sicuri

ATLANTA & VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Bluefin, leader riconosciuto nel settore dei pagamenti integrati con tecnologie di crittografia e tokenizzazione validate PCI che proteggono i pagamenti e i dati sensibili, ha annunciato oggi l’acquisizione di TECS Payment Systems, fornitore globale di soluzioni di pagamento omnichannel per acquirer, fornitori di servizi di pagamento e provider di sistemi POS.

La domanda di opzioni di pagamento omnichannel da parte dei consumatori è cresciuta a un ritmo impressionante. Secondo Insider Intelligence, si prevede che le vendite di e-commerce raggiungeranno 6,169 trilioni di dollari nel 2023, da 3,351 trilioni di dollari nel 2019, mentre si prevede che i pagamenti mobili cresceranno da 1,97 trilioni di dollari nel 2021 a 11,83 trilioni di dollari nel 2028, secondo Fortune Business Insights. Gli esercenti hanno bisogno di tecnologie per l’accettazione e l’elaborazione dei pagamenti – che si tratti di pagamenti contactless di persona, portafogli digitali, mobili o online – che garantiscano la privacy e la sicurezza dei dati.

Insieme, Bluefin e TECS serviranno 34.000 commercianti connessi e quasi 300 partner globali in 55 Paesi. La combinazione strategica espande l’impronta globale di entrambe le organizzazioni. Bluefin e i suoi clienti otterranno pagamenti omnichannel e funzionalità smartPOS che si integreranno con l’attuale suite di pagamenti e sicurezza dei dati dell’azienda. TECS e i suoi clienti beneficeranno dell’aggiunta di soluzioni per la sicurezza dei dati che rispondono alle crescenti esigenze delle organizzazioni più grandi, nonché di ulteriori investimenti di risorse nell’innovativa suite di prodotti e soluzioni TECS.

“Siamo lieti di dare il benvenuto a Bluefin ai dipendenti, ai clienti e ai partner di TECS”, ha dichiarato John M. Perry, CEO di Bluefin. “Questa combinazione riunisce due aziende che si concentrano senza sosta sulle esigenze degli esercenti in materia di elaborazione e gestione dei pagamenti di nuova generazione, nonché sullo scambio sicuro di dati PHI e PII con crittografia e tokenizzazione convalidate da PCI”.

La piattaforma TECS supporta pagamenti con carte internazionali, carte per flotte, pagamenti basati su conti e portafogli digitali, elaborati attraverso canali personali, mobili, non presidiati e di e-commerce. I dispositivi SmartPOS sono offerti da Sunmi e Newland attraverso l’AppStore e i Terminal Management System (TMS) dell’azienda. Le caratteristiche del gateway includono l’elaborazione di più valute, un solido sistema antifrode, un programma di carte regalo e fedeltà e una soluzione proprietaria 3D Secure (3DS) integrata con i marchi di carte.

Bluefin è specializzata in pagamenti integrati criptati e tokenizzati attraverso le sue soluzioni di crittografia point-to-point (P2PE) convalidate da PCI per le transazioni nei punti vendita (POS) e la piattaforma di sicurezza dei dati ShieldConex® per la tokenizzazione dei pagamenti, delle informazioni di identificazione personale (PII) e delle informazioni sanitarie protette (PHI) inserite online.

“Le sinergie tra le soluzioni e i team di TECS e Bluefin erano naturali”, ha dichiarato Fazlollah Rostamian, fondatore e CEO di TECS. “Siamo entusiasti di ciò che la forza delle nostre risorse combinate significherà per i nostri clienti e dei molti modi in cui possiamo aiutare le aziende a fornire l’esperienza di pagamento che i loro clienti richiedono”.

TECS sarà integrata nel team di Bluefin e continuerà le sue operazioni in Austria, gestite localmente dal CEO e fondatore di TECS, Fazlollah Rostamian.

Informazioni su Bluefin

Bluefin è leader riconosciuto nel settore dei pagamenti integrati con tecnologie di crittografia e tokenizzazione per la protezione dei pagamenti e dei dati sensibili. La suite di prodotti Bluefin comprende soluzioni per i pagamenti contactless face-to-face, call center, mobile, e-commerce e per i dati non presidiati nei settori della sanità, dell’istruzione superiore, della pubblica amministrazione e del no-profit. I 200 partner globali dell’azienda servono 20.000 clienti aziendali e software che operano in 47 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.bluefin.com/.

Informazioni su TECS

Fondata nel 2000, TECS fornisce soluzioni di pagamento omnichannel ad acquirer, fornitori di servizi di pagamento, fornitori di sistemi POS, fornitori indipendenti di software e altri aggregatori di commercianti in tutto il mondo, basandosi su una piattaforma di pagamenti aperta e basata sul cloud. La piattaforma di pagamenti TECS è integrata con oltre 100 partner tecnologici, acquirer, processori e fornitori di pagamenti in tutto il mondo, tra cui Fiserv, Global Payments, Worldline, EVO Payments e altri ancora, e collega 14.000 esercenti in 17 Paesi con le loro soluzioni in-store, unattended, mobile ed e-commerce. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.tecs.at/.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Danielle Duclos



Senior Vice President, Marketing



Bluefin



800-675-6573



press@bluefin.com