Bluefield e Arcano Capital chiudono con successo un innovativo veicolo Italiano

‘Riqualificazione e rinnovo di impianti solari’

Bluefield Partners LLP

(‘Bluefield’)

Bluefield, consolidato consulente di investimenti specializzato nelle energie rinnovabili nella sua qualita’ di consulente per Bluefield Revive Solar SCSp, fondo con domicilio in Lussemburgo, e Arcano Capital, SGIIC, S.A.U (‘Arcano’) tramite Arcblue Solar FCRE SA, sono lieti di annunciare il final close con il raggiungimento degli obiettivi di raccolta per l’investimento in Bluefield Revive Italia I Srl (‘Bluefield Revive’). Questa nuova iniziativa, frutto della partnership tra Bluefield e Arcano, unisce la riqualificazione/riattivazione di asset solari cercando di realizzare benefici tangibili in termini ambientali, finanziari e di sostenibilità. Bluefield Revive si dedica all’acquisizione e al rinnovamento di asset solari operativi in Italia che offrono opprotunita’ di ottimizzazione tecnica, finanziara, di scala e/o operative. Utilizzando la ampia esperienza nel settore di Bluefield, gli asset fotovoltaici vengono identificati, gestiti ed ottimizzati.

Risvegliare il Potenziale degli Asset Solari con l’ESG come Focal Point

La chiusura positiva di Bluefield Revive Italia I Srl con un investimento di 100 milioni di euro segna una pietra miliare per Bluefield e Arcano. Il target di investimento e’ stato raggiunto con oversubscription, nonostante un ambiente difficile per la raccolta fondi. L’approfondita competenza di Bluefield e Arcano nel settore ha permesso di individuare opportunità speciali, sotto-performanti e di scala ridotta che sono in grado di offrire un significativo valore agli investitori. La strategia non è solo incentrata sulla rivitalizzazione dei progetti solari, ma rafforza ulteriormente l’impegno dei due partner nel sostenere la transizione italiana verso l’energia pulita. Ottimizzando gli asset solari esistenti, Bluefield Revive rigenera l’infrastruttura esistente con l’obiettivo di potenziare le prestazioni economiche degli asset e contribuendo agli obiettivi europei di energia rinnovabile.

Il successo di questa strategia è stato recentemente riconosciuto agli IJGlobal Investor Awards 2023, dove la strategia di Revive e’ stata premiata quale ‘Impact Investor’ dell’anno.

Piattaforma Bluefield

Il successo di Bluefield Revive Italia I Srl dimostra il valore di un team integrato che copre investimenti, gestione degli asset, finanza, contabilità, monitoraggio e ingegneria. Questo approccio unificato ha aperto la strada al successo del veicolo e sottolinea l’impegno nell’individuare, valutare e sviluppare opportunità di investimento sostenibili, senza sacrificare il rendimento degli investitori.

Strategia di Infrastrutture Sostenibili di Arcano

La strategia di infrastrutture sostenibili di Arcano è stata lanciata all’inizio del 2019, avendo raccolto da allora più di 700 milioni di euro dagli investitori attraverso i suoi fondi di investimento alternativi, Arcano Earth Fund (“AEF I”) e Arcano Earth Fund II (‘AEF II’), focalizzati sulla transizione energetica, infrastrutture digitali, acqua e trasporti sostenibili, negli Stati Uniti e in Europa, promuovendo criteri ESG e obiettivi sostenibili.

Giovanni Terranova, Managing Partner e Co-Fondatore di Bluefield Partners LLP, ha commentato: “Raggiungere questa pietra miliare per Revive è un riconoscimento significativo del valore della piattaforma integrata di Bluefield e del grande lavoro svolto dai nostri team. Siamo molto soddisfatti di lavorare in partnership con Arcano. Insieme stiamo dimostrando concretamente che è possibile oconciliare profitti con uno scopo. Sfruttando capacità complementari per stabilire nuovi standard nell’investimento sostenibile, estrarre valore dall’infrastruttura, promuovendo al tempo stesso la sostenibilità.”

Pierre Sáenz Lafourcade, Chief Investment Officer di Arcano Sustainable Infrastructure Strategy, ha dichiarato: “Siamo lieti di essere stati in grado di far parte, insieme ai nostri investitori, di un’opportunità così importante nella consolidazione di un portafoglio di centrali fotovoltaiche operative in Italia insieme a Bluefield, un consulente di investimenti riconosciuto con una profonda conoscenza e specializzazione nel settore.”

– Fine –

Informazioni su Bluefield Partners LLP

Il gruppo di aziende Bluefield fornisce servizi di M&A, gestione degli asset, sviluppo e gestione della costruzione per tutto il ciclo di vita degli asset rinnovabili in gestione. Con più di un decennio di successi, i team esperti di Bluefield hanno supervisionato asset in grado di generare centinaia di megawatt di energia pulita ogni anno. Questo record sottolinea l’impegno di Bluefield per un futuro sostenibile e il suo ruolo nella realizzazione della transizione verso net zero. La collaborazione con Arcano Capital rappresenta un passo importante verso la crescita sostenibile e l’innovazione all’interno del settore, continuando nel contempo a generare profitti con uno scopo.

Informazioni su Arcano Capital, SGIIC, S.A.U

Fondata nel 2003, Arcano Partners Group è una società indipendente di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale con sede in Spagna. Con piu’ di duecento trenta professionisti e sette ufficio tra Europa e Stati Uniti, Arcano e’ riconsciuto per la sua capacita’ di offriere soluzioni finaziarie innovative.

