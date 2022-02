Blue Yonder supporterà Lenovo nella trasformazione digitale dei processi di Sales&Operations Planning (S&OP)

Il leader tecnologico migliorerà le capacità di pianificazione e previsione della supply chain

Vimercate–(BUSINESS WIRE)–Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY), leader nella fornitura di tecnologie pionieristiche, ha intrapreso un percorso di trasformazione digitale della pianificazione della supply chain utilizzando le soluzioni Luminate™ Planning di Blue Yonder.

Lenovo supporta i clienti in 180 mercati in tutto il mondo. Con una vision audace, il cui obiettivo è fornire tecnologie all’avanguardia, l’azienda si impegna a sviluppare innovazioni che, attraverso dispositivi, infrastrutture, soluzioni e servizi, consentono a milioni di clienti ogni giorno di creare una società digitale più inclusiva, affidabile e sostenibile. Inoltre, Lenovo si è classificata al 16° posto nella Top 25 Global Supply Chain 2021 di Gartner, mettendo in luce la propria leadership come organizzazione orientata agli obiettivi e centro operativo di eccellenza nella community globale della supply chain1.

Lenovo aveva la necessità di aggiornare le capacità di pianificazione della supply chain per soddisfare le esigenze di un ecosistema in costante evoluzione e si è rivolta a Blue Yonder, che già era il provider strategico per la supply chain. Una volta implementate, le soluzioni Luminate Planning di Blue Yonder consentiranno a Lenovo di migliorare l’efficienza e la flessibilità della propria supply chain per soddisfare gli scenari attuali e le esigenze aziendali.

“ Lavoriamo con Blue Yonder da più di 20 anni, perciò quando abbiamo preso la decisione di aggiornare le nostre soluzioni di pianificazione della supply chain, sapevamo che le capacità end-to-end di Blue Yonder ci avrebbero permesso di innovare e migliorare continuamente i nostri prodotti, ottenere una maggiore visibilità della supply chain e offrire un’esperienza complessiva migliore per i nostri clienti”, ha affermato Guan Wei, senior vice president, Global Supply Chain, Lenovo.

Con Luminate Planning, Lenovo sarà in grado di migliorare la pianificazione delle vendite e delle operation (S&OP) includendo tutte le parti variabili della supply chain, allineando gli obiettivi di domanda, offerta, ricavi, costi e margini in un piano unificato. Grazie alle funzionalità di pianificazione delle forniture, Lenovo è in grado di disporre della giusta quantità di stock in tutta la sua rete di distribuzione, riducendo al minimo l’esaurimento delle scorte e massimizzando al contempo la rotazione di magazzino, e ottenere un forte ritorno sul capitale investito per garantire il raggiungimento dei livelli di servizio al cliente.

“ Il business di Lenovo e il ruolo della supply chain sono cambiati in modo significativo, quindi l’azienda era alla ricerca di una soluzione di supply chain più moderna, intelligente e connessa. Le nostre soluzioni Luminate Planning forniscono un sistema di pianificazione senza limiti, basato su scenari che consentirà a Lenovo non solo di pianificare la domanda, ma anche di migliorare la redditività e l’efficienza aziendale”, ha dichiarato Antonio Boccalandro, presidente, APAC, Blue Yonder.

