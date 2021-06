Blue Origin rende noto che Jeff Bezos e suo fratello Mark si uniranno al vincitore dell’asta per il primo volo umano sulla New Shepard in programma il 20 luglio

Le offerte per l’asta hanno già raggiunto 2,8 milioni di dollari con quasi 6.000 partecipanti di 143 Paesi.





KENT, Washington–(BUSINESS WIRE)–La procedura di offerta, in corso nel sito BlueOrigin.com, si concluderà con un’asta online in diretta il 12 giugno. Tutti coloro che fossero interessati a presentare offerte per l’asta in diretta dovranno registrarsi entro il 10 giugno. Per i dettagli della registrazione visitare il sito BlueOrigin.com.

L’offerente aggiudicatario volerà nello spazio nella capsula New Shepard in occasione del primo volo umano previsto per il 20 luglio.

Di seguito è riportato il link per il post Instagram di Jeff Bezos riguardante l’annuncio odierno.

https://www.instagram.com/p/CP0MSOqnYEo/

L’importo dell’offerta vincente sarà donato alla fondazione Blue Origin Club of the Future, la cui missione è ispirare le future generazioni a intraprendere una carriera in campo scientifico-tecnologico (Science, Technology, Engineering and Mathematics, STEM) e contribuire a inventare il futuro della vita nello spazio.

—Gradatim Ferociter (Un passo alla volta, coraggiosamente)

La cartella stampa dell’annuncio può essere visionata qui.

