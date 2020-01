Un iPhone su cui sia in esecuzione l’ultima versione del software di sistema, iOS 13, permette di attivare un filtro per silenziare le chiamate provenienti da numeri sconosciuti, senza dover ricorrere a servizi o app di terze parti.

Il blocco per le chiamate da numeri sconosciuti viene applicato da iOS 13 sui numeri di telefono con i quali non abbiamo avuto precedenti interazioni. A “superare” il filtro ci sono quindi i numeri che abbiamo registrato tra i Contatti, così come quelli con cui abbiamo scambiato un messaggio o una chiamata oppure quelli rilevati dai suggerimenti di Siri (ad esempio se qualcuno ci ha inviato per email il suo numero di telefono).

Le chiamate provenienti da questi numeri continueranno a essere accettate da iPhone, mentre i numeri di telefono che risultano del tutto sconosciuti verranno bloccati. Le chiamate da numeri sconosciuti, se il blocco è attivato, verranno filtrate e reindirizzate alla segreteria. Verranno anche visualizzate nella lista delle chiamate recenti, così abbiamo la possibilità di tracciarle nel nostro log delle chiamate, ma non riceveremo alcuna notifica.

Per attivare il filtro sulle chiamate dai numeri sconosciuti, innanzitutto apri l’app Impostazioni dalla schermata Home.

Nell’app Impostazioni, seleziona la scheda Telefono.

Nella schermata delle Impostazioni relative al Telefono, scorri in basso fino a visualizzare la sezione Disattivazione chiamate e contatti bloccati.

Qui, attiva il controllo Numeri sconosciuti per non ricevere più chiamate provenienti da numeri sconosciuti.

Si tratta di un filtro che funziona un po’ “con l’accetta” e che può comportare naturalmente il rischio anche di perdere chiamate importanti, quindi da utilizzare dopo aver fatto le dovute considerazioni. Non può essere considerato come un “filtro anti-spam”, perché un numero sconosciuto non necessariamente implica una telefonata indesiderata: può anche essere quella di un corriere che deve consegnarci un pacco, di un servizio di assistenza da noi stessi richiesto, o magari di qualcosa di ancora più importante.

In generale, un metodo per evitare che in questo caso un numero importante non venga bloccato, è di inserirlo nei Contatti.

C’è anche un altro caso in cui il filtro non viene applicato dall’iPhone, sottolinea la documentazione Apple: quando si effettua una chiamata di emergenza, la funzione viene disattivata temporaneamente, per consentire di ricevere tutte le telefonate in un certo lasso di tempo.