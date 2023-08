Bip nominata “Italy Partner of the Year – Services” da Google Cloud

BIP, multinazionale di consulenza, nominata “Italy Partner of the Year – Services” da Google Cloud, uno dei principali cloud provider a livello mondiale, è stata premiata per l’impegno costante nell’accelerare la trasformazione tecnologica Cloud e di Intelligenza Artificiale dei propri clienti.

Il Centro di Eccellenza BIP xTech ha ricevuto il riconoscimento per il valore delle competenze e dell’esperienza maturata con le tecnologie Google Cloud. Grazie alla giusta combinazione di soluzioni Google Cloud, BIP xTech ha supportato i clienti nel reinventare i propri sistemi, prendere decisioni sempre più data-driven, trasformare l’esperienza dei propri professionisti e utenti finali, ottenendo così risultati sostenibili.

Il 2023 è stato un anno importante anche per la collaborazione in ambito Cyber Security. L’unione delle tecnologie innovative di Google e la consolidata esperienza maturata dal Centro di Eccellenza Bip CyberSec in oltre 10 anni di consulenza, hanno favorito la creazione di Re@ck Security Center, un innovativo Security Operation Center basato non più su un elevato numero di analisti, bensì su sistemi di intelligenza artificiale e automazione dei processi, che abilitano una concreta ed efficacie risposta ai potenziali attacchi cyber.

La trasformazione digitale non si presta a rallentamenti. Il mercato del cloud, infatti, è sempre più in crescita: l’International Data Corporation (IDC), nel suo “Worldwide Black Book Live Edition”, stima che la spesa cloud registrerà, nel complesso, un significativo aumento del 22% nel 2023 e trainerà il mercato ICT a quota 82,7 miliardi di dollari. L’investimento in tecnologia continuerà a crescere più del PIL: nel 2023, pari al +0,7% su base annua.

I partner ricoprono un ruolo chiave nell’ambito dello sviluppo delle Cloud Region italiane di Google. Uno studio indipendente degli Osservatori Digital Innovation e del gruppo Energy & Strategy del Politecnico di Milano calcola che, grazie a tali infrastrutture, la filiera digitale potrà godere di una maggiore attenzione verso i temi di digitalizzazione, generando un nuovo mercato stimato intorno a 1.904 milioni di euro nel triennio 2023-2025.

“Questo premio, di cui siamo onorati, ha un duplice significato: da una parte, conferma la strada intrapresa anni fa come partner di Google Cloud, che si traduce oggi in oltre 100 certificazioni, 120 professionisti dedicati e più di 30 progetti attivi – dichiara Antonio Corghi, Responsabile del Centro di Eccellenza di BIP xTech -. Dall’altra, sottolinea il riconoscimento della nostra capacità, insieme a Google Cloud, di generare valore aziendale a lungo termine per i clienti”.

“I Partner Award di Google Cloud riconoscono l’impatto significativo che i nostri partner hanno generato nell’ultimo anno per il successo dei clienti”, ha affermato Kevin Ichhpurani, Corporate Vice President, Global Ecosystem and Channels di Google Cloud. “Siamo lieti di riconoscere BIP come vincitore del Google Cloud Partner Award 2023 – Italy Services Partner of the Year e siamo entusiasti di proseguire nella nostra partnership consolidata a sostegno dei nostri reciproci clienti”.