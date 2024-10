Biological Lattice Industries (BLI) si assicura un investimento da 1,8 milioni di dollari condotto da Uni.Fund per democratizzare la biofabbricazione

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Biological Lattice Industries Corp. (BLI), uno dei principali innovatori in biofabbricazione e R&S nelle scienze della vita, ha annunciato oggi la chiusura riuscita di un round di investimento pre-seed da 1,8 milioni di dollari condotto dalla società greca di venture capital Uni.Fund. Assieme a questo annuncio di finanziamento, BLI sta presentando la sua prima soluzione completa per la biofabbricazione: BioLoom™, la biostampante 3D multi-funzione avanzata di BLI e Loominus Studio™, la sua piattaforma di software unificata progettata per rivoluzionare i flussi di lavoro della biofabbricazione.





BLI, una startup statunitense con attività di R&S in Grecia, mira a semplificare radicalmente la biofabbricazione per la comunità di R&S globale offrendo strumenti intelligenti, automatizzati che snelliscono la progettazione, fabbricazione e i test dei biomateriali. I biomateriali sono essenziali per un’ampia gamma di applicazioni biologiche. Le applicazioni variano da sistemi di coltura cellulare 3D avanzate per l’emulazione della biologia umana alla prossima generazione di dispositivi medici riassorbibili e sistemi di somministrazione dei farmaci per la riparazione di lesioni ai tessuti.

“Siamo entusiasti di collaborare con Uni.Fund per far diventare la nostra visione di democratizzazione della biofabbricazione una realtà”, ha dichiarato Filippos Tourlomousis, Fondatore e CEO di BLI. “Questo investimento ci consentirà di accelerare lo sviluppo della nostra piattaforma unificata, consentendo ai ricercatori di collaborare con maggiore precisione, riproducibilità ed efficienza.”

Loominus Studio: una piattaforma unificata per la biofabbricazione

Gli attuali flussi di lavoro della biofabbricazione spesso richiedono il coordinamento di diversi protocolli, parametri e strumenti, nessuno dei quali è integrato. Loominus Studio™, il software messo a punto da BLI, integra ogni aspetto del flusso di lavoro della biofabbricazione, dalla progettazione alla fabbricazione. Questa soluzione completa consente ai ricercatori di automatizzare flussi di lavoro complessi, migliorando la riproducibilità e riducendo lo sforzo necessario per ottimizzare i processi di biofabbricazione.

“Loominus Studio rappresenta un nuovo standard nella biofabbricazione, che consente ai laboratori di concentrarsi sull’innovazione piuttosto che sulle sfide tecniche dell’integrazione”, ha commentato Filippos Tourlomousis. “Il nostro obiettivo è rendere la biofabbricazione più semplice ed intuitiva possibile, consentendo ai ricercatori di superare gli ostacoli tecnici.”

BioLoom™: più di una semplice biostampa

Al centro dell’ecosistema di strumenti di BLI in costante espansione c’è BioLoom™, una versatile biostampante 3D multifunzione a estrusione in grado di produrre strutture architettoniche e dispositivi multimateriale ad alta risoluzione. Con la sua funzionalità Active Environmental Control, BioLoom assicura la riproducibilità e supporta la conformità alle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP, Good Manufacturing Practices), rendendola uno strumento ideale per i laboratori incentrati sull’accelerazione della commercializzazione nelle scienze della vita.

“BioLoom offre un livello di versatilità e precisione senza pari”, ha aggiunto Tourlomousis. “Progettata per soddisfare le esigenze dei laboratori sia accademici che commerciali, BioLoom spinge i limiti della biofabbricazione oltre le tradizionali capacità di biostampa 3D.”

Il ruolo di Uni.Fund nel sostenere l’innovazione deep tech

Uni.Fund, società di venture capital impegnata a sostenere startup deep tech dall’alto profilo in Europa, considera BLI una forza rivoluzionaria nella biofabbricazione. “BLI è un game-changer in ambito biotecnologico, con una visione audace che cambia profondamente le modalità di biofabbricazione a livello mondiale”, ha dichiarato Katerina Pramatari, Partner fondatrice di Uni.Fund. “L’approccio integrato di BLI alla R&S nelle scienze della vita, abbinato a sofisticati hardware e software potenziato dall’intelligenza artificiale, è esattamente il tipo di innovazione che Uni.Fund mira a sostenere”.

Creare il futuro dei laboratori di biofabbricazione

Con la sua visione ambiziosa, BLI mira a far diventare Loominus lo standard del settore per i laboratori di biofabbricazione, offrendo una gamma di strumenti e funzionalità in costante espansione che semplificano flussi di lavoro complessi. L’investimento accelererà la disponibilità di BioLoom e Loominus Studio sul mercato, già distribuiti ai principali laboratori accademici attraverso il programma clienti early adopter della società.

Informazioni su Biological Lattice Industries (BLI)

Biological Lattice Industries Corp. (BLI) è una startup sostenuta da capitali di rischio fondata nel 2021 con l’obiettivo di democratizzare la biofabbricazione per la R&S nelle scienze della vita. La piattaforma di BLI, Loominus Studio, e il suo ecosistema di strumenti hardware integrati, compresa la biostampante BioLoom, mirano a rivoluzionare il modo in cui i biomateriali vengono progettati, realizzati e testati.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Media



info@biolattice.ai

Investitori



Filippos Tourlomousis



filippos@biolattice.ai