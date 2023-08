Bill Andrews di ExaGrid nominato nella Top 100 Executives List di CRN per il 2023

Il Presidente e CEO di ExaGrid viene nominato nella top 25 delle figure innovatrici del settore

MARLBOROUGH, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ExaGrid®, l’unica azienda a offrire soluzioni di storage di backup a più livelli, ha annunciato oggi che CRN®, un brand di The Channel Company, ha nominato Bill Andrews, Presidente e CEO di ExaGrid, nel suo elenco esclusivo della Top 100 Executives list per il 2023, come una delle 25 delle figure innovatrici più importanti del settore.









L’elenco di quest’anno rende onore alla passione e al duro lavoro delle figure manageriali che supportano, fanno crescere e ridefiniscono il mondo IT. Le figure di livello Executive nominate in questo elenco hanno dimostrato il loro impegno nel settore e si sono dimostrate come leader da seguire grazie alle loro iniziative e strategie innovative per il settore IT.

Contacts

Contatti per la Stampa:

Mary Domenichelli



ExaGrid



mdomenichelli@exagrid.com

Natalie Lewis



The Channel Company



nlewis@thechannelcompany.com