Bihar rafforza la trasformazione digitale grazie alle soluzioni per l’energia elettrica basate sull’IA sviluppate da Bidgely

PATNA, India e LOS ALTOS, California--(BUSINESS WIRE)--South Bihar Power Distribution Company Limited (SBPDCL) ha concluso un accordo con REC e Bidgely finalizzato ad attuare soluzioni basate sull’intelligenza artificiale (IA) e sul machine learning e mirate a migliorare i servizi per i consumatori, riducendo le perdite causate dai furti e assicurando un’erogazione dell’energia elettrica più efficiente e sostenibile.

“Fornire analisi efficaci del consumo di energia ai consumatori in tempo reale rappresenta un progresso importante verso l’ammodernamento del settore della distribuzione dell’energia elettrica da parte di Bihar. Tramite il supporto REC e la tecnologia di analisi basata sull’IA sviluppata da Bidgely miriamo ad aumentare la trasparenza, migliorare la precisione delle fatture e motivare i consumatori a usare l’energia elettrica contenendo i costi”, spiega Mahendra Kumar, Direttore generale presso SBPDCL.

Il valore delle soluzioni che utilizzano i dati basate sull’IA e sviluppate da Bidgely è stato riconosciuto per la prima volta durante il prestigioso evento Powerthon 2022 organizzato dal Ministero dell’energia elettrica, un hackathon mirato a identificare soluzioni avanzate per problemi di distribuzione dell’energia elettrica. Durante l’evento Bidgely ha dimostrato come la sua soluzione contro i furti di energia analizza i dati di contatori intelligenti per identificare schemi di utilizzo nel corso del tempo e rilevare anomalie associate a un’alta probabilità di tendenze di furto legate alla manomissione e al bypass dei contatori nonché a perdite risultanti dall’abuso di tariffe e altre perdite di natura non tecnica.

Da allora Bihar ha sfruttato attivamente la tecnologia Bidgely per ridurre le perdite e dare impulso all’efficienza – nel solo primo mese di uso sono stati identificati oltre 136 possibili casi di furto.

Ora il Ministero dell’energia elettrica ha esteso il suo supporto all’investimento nella tecnologia pionieristica di Bihar consentendole di mettere ulteriormente a frutto la capacità di BIdgely di arricchire i dati dei contatori mediante l’IA – includendo dati approfonditi e granulari a livello dell’elettrodomestico ora per ora nel consumo di energia dell’abitazione, rendendo possibili prestazioni ottimizzate della rete elettrica e mettendo a disposizione dei consumatori dati sul risparmio di energia utili a fini decisionali.

“Bihar è all’avanguardia nell’ammodernamento del settore dell’energia elettrica in India attraverso l’adozione strategica dei contatori intelligenti. Bidgely è onorata di unirsi a Bihar nel suo cammino di trasformazione e si impegna affinché il suo know-how nell’IA e la sua esperienza globale nell’innovazione tecnologica permettano di creare un’infrastruttura per l’energia elettrica più resiliente e intelligente”, conclude Abhay Gupta, Ceo di Bidgely.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un'azienda SaaS basata sull'intelligenza artificiale che velocizza un futuro con energia pulita consentendo a fornitori di energia e a consumatori di assumere decisioni correlate all'energia basandosi su dati. Basata sull'esclusiva tecnologia brevettata dell'azienda, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondite informazioni estremamente accurate e fruibili sull'energia utilizzata dagli utenti. La società attinge a tali informazioni per fornire consigli personalizzati a ogni singolo cliente, in base alla personalità e allo stile di vita specifici, agli attributi d'utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all'acquisto e ad altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resources) e della prospettiva del Grid Edge, Bidgely promuove l'innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni basate sui dati per fotovoltaico solare, rilevamento dei veicoli elettrici, spostamento del carico comportamentale degli EV e ricarica gestita, furti di energia, previsioni del carico a breve termine, analisi della rete e progettazione delle tariffe TOU. L'analisi energetica di UtilityAI™ targata Bidgely garantisce un'approfondita visuale sulla generazione e sul consumo, per una miglior gestione dei picchi di carico e per la pianificazione della rete, oltre a fornire consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Con radici nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell'energia e finanziamenti che superano i 75 milioni di dollari USA, collabora da tempo con più di 30 data scientist e porta la passione per l'IA ai fornitori di servizi di pubblica utilità per clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bidgely.com oppure il blog di Bidgely all'indirizzo bidgely.com/blog.

