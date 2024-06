Bihar collabora con Bidgely per ridurre i furti di energia e le perdite di ricavi tramite l’analisi dei dati alimentata dall’IA

La combinazione di intelligenza artificiale e dati dei contatori smart rileva con precisione gli abusi delle tariffe, i furti diretti, la manomissione dei contatori e altre perdite non tecniche.

LOS ALTOS, Calif. e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–La società di partecipazione elettrica dello Stato del Bihar (BSPHCL) ha adottato l’intelligenza artificiale (IA) di Bidgely Energy Theft Solution per migliorare le strategie di rilevamento dei furti di energia e di prevenzione delle perdite di reddito.









La tecnologia dell’IA di Bidgely, che analizza i dati dei contatori intelligenti per evidenziare comportamenti e modelli anomali nell’utilizzo dell’energia da parte dei consumatori, ha già segnalato oltre 136 potenziali casi di furto. Tutti i casi sono stati ispezionati ed è stata emessa una valutazione in quasi il 63% dei casi di abuso delle tariffe. Per quanto riguarda il bypass dei contatori e il furto notturno, anche se nel 51% degli indizi è risultato corretto, sono state effettuate prenotazioni nel 41% dei casi segnalati. Complessivamente, sono stati registrati il 57 percento dei casi, il tutto entro un solo mese dall’utilizzo. BSPHCL è anche la prima utility statale in India a utilizzare l’intelligenza artificiale avanzata per mitigare le perdite commerciali e quelle legate ai furti.

“Investire nei contatori intelligenti è stato il primo passo per modernizzare la nostra comprensione del consumo energetico. Ora stiamo sfruttando l’analisi dei dati di IA/ML che ci porterà a un livello superiore per gestire diversi casi d’uso che sfruttano i dati dei contatori intelligenti, come la perdita di entrate, la previsione della domanda, la contabilità energetica, la pianificazione della rete di distribuzione per gli asset di rete e altro ancora, senza dipendere da hardware di monitoraggio aggiuntivo o dall’indicizzazione dei consumatori. È qui che stiamo collaborando con fornitori di soluzioni come Bidgely per fornire soluzioni di perdita di ricavi e per sbloccare il valore dell’analisi dei dati guidata dall’IA/ML per il Bihar”, ha dichiarato Sanjeev Hans, CMD di Bihar State Power Holding Company Limited.

Invece di individuare i furti dall’alto verso il basso, dall’alimentatore al trasformatore e infine al livello del cliente, l’intelligenza artificiale di Bidgely è in grado di elaborare i dati a livello individuale a un ritmo più rapido per rivelare modelli anomali coerenti con il bypass parziale o completo del contatore, il bypass di apparecchi pesanti come l’aria condizionata, il furto notturno, la manomissione del contatore e l’abuso della tariffa, garantendo così la protezione dei ricavi. Laddove gli approcci tradizionali al rilevamento dei furti richiedono anche un massiccio intervento manuale, l’intelligenza artificiale assume questo ruolo per rilevare le perdite in una frazione di tempo.

Bidgely ha dimostrato per la prima volta la sua soluzione per il furto di energia in occasione della fiera indiana Powerthon 2022, un concorso hackathon organizzato dal Ministero dell’Energia, GoI, REC Ltd. e il laboratorio di incubazione SINE dell’IIT di Bombay. L’approccio mirato di Bidgely aiuterà ora il Bihar a ridurre maggiormente le perdite, diminuendo la dipendenza da una corretta indicizzazione dei consumatori e dotando al contempo i funzionari sul campo di indizi precisi.

“I furti di energia rappresentano quasi il 20-30% di perdita di entrate per le aziende statali indiane, ma le attuali strategie per bloccare le perdite e contabilizzare i furti danno in media solo il 10-20% di risultati”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. Invece di affidarsi esclusivamente all’intelligence locale e alle ispezioni in loco, BSPHCL può ora sfruttare le tecnologie di intelligenza artificiale per individuare i furti di energia in modo più rapido e preciso”. Oltre ai risparmi sui ricavi, le ore di lavoro risparmiate possono anche favorire il miglioramento dei servizi per i consumatori”.

Per saperne di più sulla Soluzione Furto di Energia di Bidgely, che consente di rilevare l’uso improprio di energia e di migliorare la gestione dei processi interni, visitate il sito bidgely.com/solutions/energy-theft-detection/.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un’azienda SaaS basata sull’intelligenza artificiale che velocizza un futuro con energia pulita consentendo a fornitori di energia e a consumatori di assumere decisioni correlate all’energia basandosi su dati. Basata sull’esclusiva tecnologia brevettata dell’azienda, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondite informazioni estremamente accurate e fruibili sull’energia utilizzata dagli utenti. La società attinge a tali informazioni per fornire consigli personalizzati a ogni singolo cliente, in base alla personalità e allo stile di vita specifici, agli attributi d’utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all’acquisto e ad altri criteri ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER, Distributed Energy Resources) e della prospettiva del Grid Edge, Bidgely promuove l’innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni basate sui dati per fotovoltaico solare, rilevamento dei veicoli elettrici, spostamento del carico comportamentale degli EV e ricarica gestita, furti di energia, previsioni del carico a breve termine, analisi della rete e progettazione delle tariffe TOU. L’analisi energetica di UtilityAI™ targata Bidgely garantisce un’approfondita visuale sulla generazione e sul consumo, per una miglior gestione dei picchi di carico e per la pianificazione della rete, oltre a fornire consigli mirati su nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Con radici nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell’energia e finanziamenti che superano i 75 milioni di dollari USA, collabora da tempo con più di 30 data scientist e porta la passione per l’IA ai fornitori di servizi di pubblica utilità per clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bidgely.com oppure il blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Christine Bennett



Bidgely



press@bidgely.com