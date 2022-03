BigCommerce lancia Multi-Storefront per consentire la gestione di marchi multipli tramite un unico negozio, agevolando la crescita e la flessibilità dei commercianti di livello enterprise

Il nuovo prodotto permette alle imprese di adattarsi in modo più efficace alla domanda, gestendo in modo efficiente più siti dedicati a più aree geografiche, segmenti di mercato e marchi da un solo negozio BigCommerce

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–BigCommerce (Nasdaq: BIGC), piattaforma e-commerce Open SaaS leader sul mercato e dedicata ai marchi B2C e B2B affermati o in rapida ascesa ha annunciato oggi il lancio di Multi-Storefront, una nuova funzionalità che consente ai commercianti di livello enterprise di creare e gestire più vetrine all’interno di un singolo negozio BigCommerce, agevolando la crescita e riducendo al contempo i costi operativi e le complessità derivanti dalla gestione di vetrine multiple.





Incrementare le vendite in nuove aree geografiche per mezzo di vetrine localizzate, semplificare le operazioni di gestione di marchi multipli, personalizzare il prodotto per un segmento di mercato totalmente diverso (B2B o B2C, per esempio): potrai fare tutto questo, nonché gestire con facilità qualsiasi aspetto della tua attività da una singola dashboard, e garantire all’utente un’esperienza di acquisto unica, pronta a trasformarlo in cliente affezionato.

“Multi-Storefront consentirà alla nostra piattaforma di soddisfare anche le necessità più specifiche, e rappresenta una delle modifiche ai nostri prodotti enterprise più incredibili di sempre”, afferma Brent Bellm, CEO di BigCommerce. “Questa potente funzionalità regala ai commercianti la flessibilità di cui hanno bisogno per dare impulso al proprio marchio e per espanderlo in nuovi segmenti di mercato o aree geografiche sfruttando il contenuto scalabile di un solo account.”

Tutte le vetrine possono essere supportate tramite il framework nativo di BigCommerce, che funziona con i temi Stencil, o tramite un front-end headless esterno come Next.js, Bloomreach e WordPress. I marchi possono inoltre scegliere una combinazione tra vetrine headless e native con Stencil.

La società britannica Bullitt Group, pioniera nel campo degli smartphone resistenti, e produttrice e distributrice di telefoni CAT e Motorola Defy, ha scelto Multi-Storefront per collegare singole vetrine a un unico negozio e offrire esperienze di acquisto localizzate ai propri clienti.

“Avevamo bisogno di un sistema che ci evitasse passaggi multipli ogni volta che dovevamo apportare una modifica. La scelta è ricaduta su BigCommerce” spiega Ryan Stapleton, E-commerce Director per Bullit group. Leggi il caso di studio per scoprire in che modo l’azienda ha impiegato Multi-Storefront per espandersi.

Accessibile dal pannello di controllo di BigCommerce, Multi-Storefront consente ai commercianti di fornire esperienze di acquisto su misura per diversi tipi di clienti tramite vetrine singole, ciascuna con dominio, design, email transazionali e promozionali, prezzi e metodi di pagamento preferiti personalizzati. I commercianti possono inoltre semplificare la coordinazione delle operazioni tramite visualizzazioni olistiche che consentono loro di gestire clienti, prodotti, ordini e dati.

I vantaggi principali di Multi-Storefront permettono ai venditori di:

Espandersi senza sforzi in nuovi mercati tramite la creazione di vetrine su misura per ciascun tipo di cliente.

in nuovi mercati tramite la creazione di vetrine su misura per ciascun tipo di cliente. Ridurre i costi e semplificare le operazioni , eliminando sistemi e integrazioni superflui e diminuendo quindi i costi relativi alla manutenzione, incrementando le entrate in modo più semplice.

, eliminando sistemi e integrazioni superflui e diminuendo quindi i costi relativi alla manutenzione, incrementando le entrate in modo più semplice. Migliorare la propria efficienza per la crescita , evitando il doppio lavoro grazie a un sistema centralizzato da cui gestire tutte le vetrine. Che si tratti di aggiungere un nuovo prodotto o aggiornare un prezzo, sarà sufficiente farlo una sola volta, in un solo posto.

, evitando il doppio lavoro grazie a un sistema centralizzato da cui gestire tutte le vetrine. Che si tratti di aggiungere un nuovo prodotto o aggiornare un prezzo, sarà sufficiente farlo una sola volta, in un solo posto. Prendere decisioni migliori basate sui datiprovenienti da un database unificato, che consente di analizzare l’attività in modo olistico. È ovviamente possibile anche analizzare ciascuna vetrina singolarmente.

BigCommerce lavora a stretto contatto con il suo ampio ecosistema di partner per assicurare un supporto efficace per Multi-Storefront. Molti partner hanno già aggiornato le proprie app, non solo per renderle compatibili con Multi-Storefront, ma anche per sfruttare appieno le nuove funzionalità e offrire soluzioni ottimizzate.

Multi-Storefront è disponibile per tutti i nuovi commercianti BigCommerce. Per registrarti alla versione di prova gratuita o per scoprire di più sul prodotto direttamente da BigCommerce, visita la pagina bigcommerce.com/multi-store.

Informazioni su BigCommerce

BigCommerce (Nasdaq: BIGC) è la piattaforma ecommerce Open SaaS leader nel settore che consente ai rivenditori di qualsiasi dimensione di costruire, fare innovazione e dare slancio al proprio business online. BigCommerce offre ai commercianti funzionalità, personalizzazioni e performance sofisticate di livello Enterprise, esaltate da praticità e facilità di utilizzo. Decine di migliaia di società B2C e B2B sparse in 150 paesi e distribuite in vari settori utilizzano BigCommerce per creare negozi online coinvolgenti. Tra queste, Ben & Jerry’s, Molton Brown, S.C. Johnson, Skullcandy, SoloStove, Ted Baker e Vodafone. Con sede a Austin, BigCommerce ha uffici a Londra, Kiev, San Francisco e Sydney. Per maggiori informazioni, visita la pagina www.bigcommerce.com o seguici su Twitter, LinkedIn, Instagram e Facebook.

BigCommerce® è un marchio registrato di BigCommerce Pty. Ltd. I marchi registrati e i marchi depositati di servizi di terze parti sono di proprietà dei rispettivi titolari.

