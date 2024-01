Bidgely raggiunge un traguardo di vendite record nel 2023 grazie all’offerta di valore ai clienti nuovi ed esistenti mediante la piattaforma UtilityAI

L’azienda ha esteso ai fornitori di energia le offerte end-to-end di UtilityAI™ in America del Nord, Europa, Australia, India e negli Emirati Arabi Uniti

LOS ALTOS, California–(BUSINESS WIRE)–Bidgely ha annunciato oggi che nel 2023 l’azienda ha raggiunto il suo massimo livello di nuove vendite annuali. Una parte importante di questo incremento è dovuta all’espansione dell’adozione delle soluzioni di intelligenza artificiale (IA) in ambito energetico di Bidgely da parte della sua base clienti esistente. L’azienda ha inoltre concluso le sue più grandi vendite a nuovi clienti, stringendo partnership con quasi una dozzina di nuovi fornitori di energia in nuove regioni e mercati a livello globale. Grazie a questa crescita, Bidgely è ben posizionata per realizzare utili nel 2024.









“Il numero crescente di clienti che scelgono di ampliare le loro soluzioni verso molteplici reti e casi d’uso di clienti dimostra che le utenze preferiscono e apprezzano una strategia di piattaforma ben progettata. Ottengono gli stessi risultati da un unico fornitore, con minori oneri in ambito IT e costi generalmente inferiori”, ha dichiarato Abhay Gupta, CEO di Bidgely. “A tale scopo, continuiamo a osservare utenze che integrano programmi in un percorso consolidato per colmare il divario tra il lato del contatore del cliente e quello della rete elettrica”.

Ad esempio, una società di servizi della costa orientale sta ampliando la sua partnership con Bidgely per ottenere una soluzione di efficienza energetica end-to-end che si allinei alle nuove priorità normative in materia di tempo di utilizzo (TOU), continuando a promuovere un significativo risparmio energetico e il coinvolgimento dei clienti. Grazie alle informazioni in campo energetico ottenute tramite l’intelligenza artificiale, ai report sul consumo energetico domestico di Bidgely, agli strumenti di ricarica dei veicoli elettrici (EV) e agli avvisi digitali relativi a bollette e consumi, per i clienti sarà possibile gestire meglio il loro consumo energetico, risparmiando sui costi dell’elettricità e creando un rapporto più positivo con l’azienda.

Sviluppi chiave del settore dal 2023

L’adozione crescente delle soluzioni di Bidgely è guidata da diversi cambiamenti fondamentali nel settore delle pubbliche utilità. Innanzitutto, le aziende di pubblica utilità sono sottoposti a un maggiore controllo da parte degli enti normativi rispetto a prima per quanto riguarda la pianificazione integrata delle risorse (IRP).

“Numerose aziende di pubblica utilità non hanno accesso a informazioni basate sui big data, e si sono viste rifiutare i budget per IRP e investimenti negli asset della rete elettrica dagli enti normativi poiché i piani proponevano un investimento eccessivo senza una pianificazione minuziosa” ha dichiarato Gautam Aggarwal, Chief Revenue Officer presso Bidgely.

“Nel 2023, tre clienti nell’ambito delle utenze pubbliche di Bidgely hanno fatto ricorso all’asset intelligence dell’azienda “behind-the-meter” sia per dispositivi che per risorse energetiche distribuite (DER), per ottenere informazioni sulla capacità di distribuzione degli asset”, ha proseguito Aggarwal. “Mediante la comprensione di quali strutture e circuiti causano picchi del carico sugli asset di rete, questi clienti sono in grado di integrare l’analisi della crescita DER nella pianificazione della rete elettrica, nella gestione della capacità degli asset, nonché nella pianificazione alternativa non cablata del sistema di distribuzione.”

“Gli strumenti di pianificazione della rete elettrica di Bidgely eliminano i punti ciechi e forniscono alle aziende di pubblica utilità dati in grado di supportare i loro piani di investimento per fare in modo che gli enti normativi riconoscano che il piano è stato ottimizzato sotto il profilo dei costi”, ha concluso Aggarwal.

Un’altra tendenza in atto nel settore è l’aumento dell’adozione di contatori intelligenti di nuova generazione che si avvarranno dell’intelligenza artificiale nell’edge per generare informazioni, in particolare con l’affermarsi dei DER. Nel 2023, Bidgely ha avviato una collaborazione con un’azienda leader nell’ambito della tecnologia dei contatori intelligenti per lanciare una delle prime applicazioni di intelligenza distribuita (DI) per i suoi contatori intelligenti di nuova generazione. Grazie a questa partnership strategica, Bidgely ha aggiunto ai contatori intelligenti la riconoscibilità e il targeting in tempo reale di veicoli elettrici e di energia solare, per favorire le decisioni relative alla ricarica e alla gestione del carico nei momenti di picco. Le due aziende hanno lanciato con successo l’offerta con un’azienda di pubblica utilità nel sud-est del paese, e altre due utenze si trovano nella fase di sperimentazione attiva.

Infine, le aziende di pubblica utilità hanno continuato a sottoscrivere progetti di ricarica gestita dei veicoli elettrici, molti dei quali sono rimasti nella fase pilota, con solo una piccola percentuale di proprietari di veicoli elettrici che ha aderito, poiché i consumatori sono ancora diffidenti nel cedere il controllo dei loro caricabatterie per veicoli elettrici alle società di servizi. La soluzione olistica per veicoli elettrici end-to-end di Bidgely consente alle società di pubblica utilità di rilevare i veicoli elettrici presenti sulla rete elettrica con una precisione di oltre il 90%, decodificare il comportamento di ricarica e rivolgersi/interagire con i clienti giusti. La soluzione si avvale di una combinazione di strategie opt-in (telematiche) e opt-out (non telematiche), garantendo così un’ampia partecipazione degli utenti e il massimo spostamento del carico a un terzo del costo rispetto ad altre soluzioni di ricarica gestite non mirate per veicoli elettrici. Quattro partner in ambito di servizi pubblici di Bidgely stanno già utilizzando questa soluzione completa e conveniente.

Espansioni della piattaforma UtilityAI™

Oltre a offrire ai propri partner nell’ambito dei servizi di pubblica utilità una customer experience leader del settore e soluzioni a efficienza energetica, Bidgely ha lanciato e distribuito con successo una serie di nuove offerte alimentate dall’IA volte ad affrontare le più pressanti iniziative nel settore dei servizi di pubblica utilità nel 2023, tra cui:

Miglioramento degli strumenti di supporto energetico per le piccole e medie imprese (PMI). Cinque clienti nel settore delle utenze pubbliche, tra cui un fornitore di energia della costa occidentale, hanno collaborato con Bidgely per adottare questi strumenti al fine di incrementare il coinvolgimento delle PMI mediante strategie migliorate di targeting, iscrizione e adozione del programma.

Cinque clienti nel settore delle utenze pubbliche, tra cui un fornitore di energia della costa occidentale, hanno collaborato con Bidgely per adottare questi strumenti al fine di incrementare il coinvolgimento delle PMI mediante strategie migliorate di targeting, iscrizione e adozione del programma. Targeting Behind-the-Meter (BTM) per sostenere l’elettrificazione, il passaggio ad altri combustibili, l’adozione di pompe di calore e le iniziative di upgrade degli elettrodomestici inefficienti, oltre a fornire una strategia non telematica alla gestione dei carichi dei veicoli elettrici.

per sostenere l’elettrificazione, il passaggio ad altri combustibili, l’adozione di pompe di calore e le iniziative di upgrade degli elettrodomestici inefficienti, oltre a fornire una strategia non telematica alla gestione dei carichi dei veicoli elettrici. Pianificazione della rete DER , tra cui 8760 Energy Insights , che consente alle aziende di pubblica utilità di identificare tendenze, prevedere modelli futuri delle reti elettriche e comprendere meglio l’impatto dei carichi sugli asset rivolti alle reti elettriche con maggiore precisione, flessibilità e agilità.

Espansioni globali

Oltre al rafforzamento delle relazioni con i clienti in America del Nord, Bidgely ha anche ampliato la sua presenza a livello globale.

Bidgely si è aggiudicata grandi contratti pluriennali e multimilionari negli Emirati Arabi Uniti (EAU), espandendo la propria soluzione UtilityAI per offrire i dati dei contatori intelligenti negli EAU e generando slancio nella più ampia regione del Consiglio di cooperazione del Golfo (CCG). L’azienda ha inoltre sottoscritto una partnership con Moro Hub, una filiale di Digital DEWA e braccio digitale della Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) (PJSC). Bidgely è inoltre in procinto di firmare importanti contratti pluriennali in Europa e in Australia.

Nei nuovi mercati emergenti come l’India, Bidgely ha sviluppato e convalidato sul campo la sua soluzione di rilevamento dei furti con grandi aziende di servizi statali. L’India soffre di un problema di furti di energia per un valore di 10 miliardi di dollari, che è uno dei principali elementi che hanno spinto all’adozione dei contatori intelligenti nel paese.

Leadership e riconoscimenti del settore

Bidgely è stata ancora una volta nominata “Leader” in ambito di coinvolgimento dei clienti sia da Guidehouse Insights che da IDC MarketScape. L’azienda è stata inoltre finalista agli S&P Global Energy Awards nella categoria “Grid Edge” per il terzo anno consecutivo.

Nel 2023, inoltre Bidgely ha ospitato due eventi UtilityAI Executive Innovation Collaborative (UEIC). Nel corso di tavole rotonde e workshop, Bidgely ha condotto discussioni con dirigenti di organizzazioni quali Duke Energy, Tennessee Valley Authority, Smart Electric Power Alliance (SEPA), NV Energy, Rocky Mountain Power, PacifiCorp, Avista, FortisBC, Ameren, SDGE, OG&E e altri ancora.

Per scoprire in che modo le aziende di pubblica utilità di tutto il mondo sfruttano le informazioni in ambito energetico ottenute con l’IA, leggere Empowering Utilities with True, Behind-the-Meter Disaggregation: Bidgely’s Proven Approach and Real-World Impact (Aiutare le aziende di pubblica utilità con una disaggregazione behind-the-meter efficace: la strategia dimostrata di Bidgely e il suo impatto sul mondo reale).

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un’azienda SaaS alimentata dall’intelligenza artificiale che accelera un futuro basato sull’energia pulita consentendo alle aziende energetiche e ai consumatori di prendere decisioni relative all’energia basate sui dati. Grazie alla nostra esclusiva tecnologia brevettata, la piattaforma UtilityAI™ di Bidgely trasforma le molteplici dimensioni dei dati dei clienti, come il consumo energetico, i dati demografici e le interazioni, in informazioni energetiche dei consumatori estremamente accurate e utilizzabili. Utilizziamo queste informazioni per offrire a ciascun cliente consigli personalizzati, in base alla sua personalità e al suo stile di vita, alle caratteristiche di utilizzo, ai modelli comportamentali, alla propensione all’acquisto e altro ancora. Dal punto di vista delle risorse energetiche distribuite (DER) e del perimetro della rete, Bidgely sta lavorando al progresso dei contatori intelligenti grazie a soluzioni basate sui dati per il solare fotovoltaico, il rilevamento dei veicoli elettrici, lo spostamento del carico comportamentale dei veicoli e la ricarica gestita, il furto di energia, la previsione del carico a breve termine, l’analisi della rete e la progettazione delle tariffe in base al momento di utilizzo. Lo strumento di analisi energetica UtilityAI™ di Bidgely fornisce una vasta visibilità sulla generazione e sul consumo per una migliore gestione dei picchi di carico e una migliore pianificazione della rete, e offre consigli mirati per nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Con sede nella Silicon Valley, Bidgely vanta oltre 16 brevetti nel settore dell’energia, finanziamenti per oltre 75 milioni di dollari, la presenza di oltre 30 data scientist e porta la passione per l’intelligenza artificiale alle aziende di servizi pubblici che servono clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.bidgely.com oppure il blog di Bidgely su bidgely.com/blog.

