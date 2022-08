Bidgely prescelta quale fornitrice di servizi tecnologici per soluzione ai furti di energia dal ministero dell’energia (governo indiano) in “Powerthon 2022”

La società collabora con il Ministero dell’energia indiano, con la Banca mondiale, con enti statali di fornitura delle utenze, per scoprire e risolvere l’uso inappropriato dell’energia

MOUNTAIN VIEW, California e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Bidgely, fornitrice globale di servizi tecnologici (FST), è stata scelta da REC Ltd., un CPSE (Central Public Sector Enterprise, Impresa centrale del settore pubblico) dipendente dal Ministero dell’energia (MoP) per partecipare al GoI Technology Incubation Challenge Powerthon 2022, organizzato sotto l’egida del Ministero dell’energia in collaborazione con il laboratorio dell’incubazione SINE di IIT Bombay. Tra circa 200 richiedenti e 18 fornitori di soluzioni tecnologiche all’avanguardia invitati a partecipare, Bidgely è stata l’unica fornitrice scelta per il rilevamento dei furti d’energia a sostegno del Piano settoriale per la distribuzione rinnovata (Revamped Distribution Sector Scheme, RDSS),al fine di ridurre le perdite in tutta l’India fino al 15% entro il 2025.





Energy Theft Solution da poco lanciato da Bidgely, dimostrerà in che modo l’analisi dati consentita dall’IA può rilevare e risolvere i problemi di uso improprio dell’energia che ha l’India, durante i 4 mesi dell’impegno assunto verso la fornitrice statale di utenze. In corrispondenza Bidgely è al lavoro con una grande fornitrice di utenze dell’India centrale – in collaborazione con la Banca mondiale – per provare ulteriormente i casi d’uso dell’analisi del rilevamento furti.

“Alti livelli di perdite d’energia tecniche e commerciali sono motivo di grande preoccupazione finanziaria per le fornitrici statali di utenze – con un 22% di energia distribuita che risulta inspiegata – e il furto d’energia è una delle voci principali. Mentre l’India sta distribuendo centinaia di milioni di contatori intelligenti entro il 2030, sfruttare le capacità dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico per questa nuova ondata di dati d’energia sarà d’importanza cruciale per promuovere gli obiettivi del Ministero dell’energia”, ha dichiarato Sh R Lakshmanan, CEO di REC Power Development and Consultancy Limited, società interamente controllata da REC Limited.

Con 17 brevetti e oltre 40 clienti globali che operano nel campo dell’energia, Bidgely estende le proprie competenze nell’ambito dell’analisi dell’energia alla sfida ai furti d’energia posta dal Powerthon 2022 indiano, che permette alle aziende fornitrici di utenze non solo di comprendere le perdite d’energia con precisione e accuratezza, ma anche di comprendere come prevenire perdite future.

“Bidgely è pienamente consapevole delle sfide poste al mercato energetico indiano tramite il convolgimento di parti interessate importanti e con una gran parte della nostra forza lavoro che opera dalla regione, ivi compresi i team esperti di scienza dei dati e quelli di ricerca e sviluppo”, ha affermato Gautam Aggarwal, responsabile in capo delle entrate di Bidgely. “Siamo entusiasti di poter dimostrare la potenza che sta dietro l’intelligenza contatore per migliorare l’efficienza di fatturazione di Discoms in India.”

Soluzione furti energia di Bidgely

La soluzione furti di energia di Bidgely, basata su tecnologia di monitoraggio dei carichi non intrusiva e analisi dati avanzata, scompone il consumo energetico dei clienti fino al livello elettrodomestico. Le conoscenze ricavate da questi dati vengono usate per riconoscere gli schemi di consumo su un periodo di tempo e rilevare anomalie tipiche delle tendenze al furto. La soluzione di Bidgely prende in considerazione tre specifici casi di uso truffaldino:

Uso illecito delle tariffe : quando il tipo d’uso di elettricità di un cliente non corrisponde al vero e viene applicata a torto una tariffa più bassa, Bidgely distingue accuratamente tra comportamento residenziale e comportamento da impresa e anche la transizione tra le due tipologie.

: quando il tipo d’uso di elettricità di un cliente non corrisponde al vero e viene applicata a torto una tariffa più bassa, Bidgely distingue accuratamente tra comportamento residenziale e comportamento da impresa e anche la transizione tra le due tipologie. Manomissione del contatore : Bidgely si avvale degli schemi di consumo energetico, dei parametri tecnici e degli eventi disponibili nel contatore intelligente per riconoscere le località in cui lo stesso contatore è stato manomesso.

: Bidgely si avvale degli schemi di consumo energetico, dei parametri tecnici e degli eventi disponibili nel contatore intelligente per riconoscere le località in cui lo stesso contatore è stato manomesso. Furto vero e proprio: nei casi in cui il contatore viene aggirato in parte o in toto per impedire la contabilizzazione del consumo, Bidgely individua quali elettrodomestici sono in funzione e in quale fascia oraria per stabilire anomalie di comportamento.

Per saperne di più riguardo alla soluzione furti d’energia di Bidgely e riconoscere l’uso improprio dell’energia, visitare bidgely.com/solutions/energy-theft-detection/.

Informazioni su REC Limited e REC Power Development and Consultancy Limited (RECPDCL)

REC Ltd. è un’impresa del settore pubblico che ha una forte presenza nel finanziamento di progetti di generazione, trasmissione e distribuzione. Attraverso il suo operat, REC sostiene il Ministero dell’energia, governi statali e gli enti operativi nel pianificare, facilitare e coordinare l’attività, per garantire il compimento puntuale di programmi guida del governo dell’India, vale a dire DDUGJY, SAUBHAGYA e UDAY ecc. REC Ltd. è stata inoltre designata quale Ente nodale per il Piano settoriale per la distribuzione rinnovata (RDSS).

RECPDCL (REC Power Development and Consultancy Limited) è una società interamente controllata da REC Ltd., che offre servizi di consulenza esperti e a valore aggiunto alla catena del valore del settore energetico in tutto il Paese. Offre aiuto nell’installazione dell’infrastruttura energetica, nel promuovere l’efficienza operativa, nell’ampliare il portafoglio prodotti, nel realizzare soluzioni tecnologiche innovative e fornire servizi efficaci ed economici nelle varie aree. In questi rientrano l’infrastruttura T&D, il software ERP e di fatturazione, i progetti di contatori intelligenti, i progetti di pannelli solari, le domande e risposte, la previsione della domanda e la programmazione. Per maggiori dettagli vedere www.recpdcl.in.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un’azienda impegnata nell’offerta di soluzioni SaaS (Software as a service) basate sull’intelligenza artificiale che sta accelerando la creazione di un futuro in cui si farà uso di energia pulita creando i presupposti per aziende e consumatori di assumere decisioni correlate all’energia basandosi su dati. La Piattaforma UtilityAI™, basata sull’inimitabile tecnologia brevettata di Bidgely, trasforma dimensioni multiple dei dati dei clienti, come consumo energetico, dati demografici e interazioni, in approfondimenti sugli utenti di energia elettrica estremamente accurati ed altamente sfruttabili. La società attinge a tali approfondimenti per fornire a ogni singolo cliente consigli personalizzati in base alla sua personalità e stile di vita, attributi d’uso, tendenze comportamentali, propensioni d’acquisto e altri criteri ancora. Dalla prospettiva delle Risorse dell’energia distribuita (Distributed Energy Resources, DER) e Grid Edge, Bidgely sta facendo progredire l’innovazione dei contatori intelligenti con soluzioni guidate dai dati per i pannelli fotovoltaici solari, il rilevamento di VE, lo spostamento carichi comportamentali VE e la carica gestita, il furto d’energia, la previsione carichi di breve termine, l’analisi della rete e gli schemi tariffari per ora di consumo. L’analisi dell’energia UtilityAI™ di Bidgely offre profonda visibilità nella generazione, consumo per formazione migliore del carico di picco e pianificazione della rete e offre consigli mirati per nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Bidgely, sita nella Silicon Valley, è titolare di oltre 17 brevetti per soluzioni che trovano impiego nel settore energetico, ha raccolto più di 75 milioni di dollari in fondi di finanziamento, si avvale della collaborazione di oltre 30 esperti in scienza dei dati e offre soluzioni basate sull’intelligenza artificiale a fornitori di servizi energetici residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni visitare www.bidgely.com o il blog di Bidgely all’indirizzo bidgely.com/blog.

