Bidgely nominata una Top 10 Applied AI Company nell’elenco 2024 di Fast Company delle aziende più innovative al mondo

Bidgely figura al settimo posto nel settore IA applicata, unendosi ad aziende del calibro di OpenAI, Nvidia e altre

LOS ALTOS, California–(BUSINESS WIRE)–Bidgely è stata inserita nel prestigioso elenco di Fast Company delle aziende più innovative al mondo nel 2024, piazzandosi settima nella categoria IA applicata. L’elenco di quest’anno mette sotto i riflettori le aziende che stanno trasformando il settore e la cultura mediante le loro innovazioni. Queste imprese stanno stabilendo nuovi standard e raggiungendo varie pietre miliari in tutti i comparti dell’economia.









“Mentre evolve la trasformazione nel settore del’energia, la tecnologia Bidgely dell’IA applicata fa fronte a una varietà di casi d’uso per le utility: gestione dell’afflusso di veicoli elettrici, adozione dell’energia solare, decarbonizzazione della rete elettrica e molto altro ancora”, racconta Abhay Gupta, Ceo Bidgely. “Questo onore è condiviso con l’intero team Bidgely che s’impegna per creare soluzioni innovative a problemi urgenti come la stabilità della rete elettrica, la riduzioni delle emissioni di anidride carbonica derivanti dalla produzione di energia e il contenimento dei costi energetici per i clienti”.

La piattaforma Bidgely UtilityAI™ trasforma i dati raccolti da contatori intelligenti per creare profili energetici individuali per ogni abitazione e impresa, consentendo alle utility di usare in modo più intelligente l’attuale infrastruttura della rete elettrica e al contempo mettendo in grado i clienti di prendere decisioni migliori in relazione a un uso più efficiente dell’energia.

Il lancio, l’anno scorso, del “Modello energetico 8760” di Bidgely – un approccio all’avanguardia alla pianificazione della rete elettrica, all’analisi dei veicoli elettrici, allo sviluppo di alternative non cablate e alla previsione del carico – è stato riconosciuto specificamente da Fast Company. Grazie a dati approfonditi e utili a livello granulare su come la curva di carico di ciascun cliente contribuisce alla rete elettrica, le utility hanno una capacità superiore di individuare tendenze, prevedere gli schemi della rete elettrica, incoraggiare comportamenti dei clienti volti alla stabilizzazione della rete elettrica e comprendere meglio l’impatto dei carichi su risorse collegate alla rete elettrica.

L’aggiunta della Ricarica gestita dei veicoli elettrici alla premiata soluzione completa per veicoli elettrici Bidgely ha anche introdotto un modo per le utility di ottimizzare la ricarica tramite il controllo diretto del veicolo per essere in linea con i tempi caratterizzati sia da basso livello delle emissioni di carbonio sia da costi e vincoli ridotti. Nel 2023 Bidgely ha superato la soglia di 1 TWh di risparmi energetici per clienti di tutto il mondo, un valore equivalente a 700mila tonnellate di emissioni di CO2 evitate grazie a programmi intelligenti per l’efficienza energetica.

Le aziende più innovative al mondo secondo Fast Company

L’elenco delle aziende più innovative al mondo compilato da Fast Company è diventato un marchio di garanzia ed è una delle iniziative editoriali più attese dell’anno.

Fast Company si avvale dei suoi redattori e scrittori per individuare le aziende che promuovono il progresso nel mondo e in molteplici settori, valutando migliaia di domande attraverso un processo competitivo. Il risultato è una guida a livello globale alle innovazioni d’oggi, da start up alle aziende più importanti al mondo. La classifica di Fast Company delle aziende più innovative è disponibile online oltre che in un’app tramite iTunes e nei chioschi dei quotidiani a partire dal 26 marzo. L’hashtag è #FCMostInnovative.

“Il nostro elenco di aziende più innovative è sia un panorama completo dell’economia dell’innovazione sia un’istantanea delle tendenze commerciali che hanno definito l’anno”, spiega Brendan Vaughan, caporedattore di Fast Company. “Nel 2023 abbiamo visto innovazioni straordinarie in tutti i settori ma anche alcuni motivi chiari: la presenza e l’impatto crescenti dell’IA, il ritorno trionfale degli eventi live e progressi eccezionali nella tecnologia del clima. Dobbiamo risolvere problemi difficili su molti fronti ma le soluzioni che celebriamo nel nostro elenco di aziende più innovative mi fa sperare in bene riguardo a ciò che ci aspetta”.

Questo riconoscimento ottenuto da Bidgely segue da vicino il riconoscimento Innovazione nella tecnologia conferito da AESP, l’inclusione come “Leader” nel Worldwide Digital Customer Engagement Solutions MarketScape di IDC e il terzo anno consecutivo da finalista per gli S&P Platts Global Energy Awards.

Per scoprire come Bidgely sta consentendo alle utility e ai loro clienti di prendere decisioni intelligenti in relazione all’energia sfruttando la potenza dei dati e delle analisi basate sull’IA visitare bidgely.com/resources/introduction-brief/.

Informazioni su Bidgely

Bidgely è un’azienda SaaS basata sull’IA che sta accelerando l’arrivo di un futuro green consentendo alle utility e ai loro clienti di prendere decisioni correlate all’energia basate sui dati. Grazie all’esclusiva tecnologia Bidgely brevettata, la piattaforma UtilityAI™ trasforma varie dimensioni dei dati dei clienti – come il consumo di energia, i dati demografici e le interazioni – in dati approfonditi, di grande precisione e utili a fini decisionali. Utilizziamo questi ultimi per offrire a ciascun cliente consigli personalizzati in termini di vari fattori – stile di vita e personalità, caratteristiche di utilizzo, schemi comportamentali, propensione agli acquisti e altro ancora. Da una prospettiva Distributed Energy Resources (DER) e Grid Edge, Bidgely sta portando avanti innovazioni riguardo a contatori intelligenti con soluzioni basate su dati per molteplici aspetti – impianti fotovoltaici, rilevazione di veicoli elettrici, ricarica gestita e variazioni del carico degli stessi, furto di energia, previsione del carico a breve termine, analisi della rete elettrica e progettazione delle tariffe basate sugli intervalli d’uso (TOU, time-of-use). La funzionalità di analisi dell’energia di Bidgely UtilityAI™ fornisce visibilità approfondita della generazione e del consumo per una migliore pianificazione della rete elettrica e variazioni del carico di picco, e fornisce raccomandazioni mirate per nuovi prodotti e servizi a valore aggiunto. Con radici nella Silicon Valley, Bidgely ha depositato 16 brevetti sull’energia, ha ottenuto finanziamenti per oltre 75 milioni di dollari, conta più di 30 scienziati dei dati nel suo staff e s’impegna per assicurare i vantaggi dell’IA alle utility che servono clienti residenziali e commerciali in tutto il mondo. Per maggiori informazioni visitare www.bidgely.com o leggere il blog Bidgely a bidgely.com/blog.

Informazioni su Fast Company

Fast Company è l’unico brand nel settore dei media dedicato completamente all’intersezione vitale del business, dell’innovazione e della progettazione, coinvolgendo i leader, le aziende e i pensatori più influenti sul futuro del business. Con sede centrale a New York City, Fast Company è pubblicata da Mansueto Ventures LLC, insieme alla rivista consorella Inc. ed è reperibile online a www.fastcompany.com.

