Bentley Systems stipula un accordo per l’acquisizione di Power Line Systems, leader globale in software per l’ingegneria della trasmissione di energia

L’obiettivo è di ancorare la nuova iniziativa di accelerazione per l’integrazione della rete

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi di aver stipulato un accordo definitivo per l’acquisizione di Power Line Systems, leader nel settore software per la progettazione di linee aeree di trasmissione di energia elettrica e delle loro strutture, dalla società di private equity TA Associates per circa 700 milioni di dollari. Il corrispettivo è pagabile, all’elezione di BSY, in contanti o in una combinazione di contanti e azioni BSY. Essendo un’attività consolidata in abbonamento senza personale go-to-market a tempo pieno, Power Line Systems genera una redditività e un flusso di cassa straordinari e, di conseguenza, si prevede che l’acquisizione sia accresciuta alle corrispondenti metriche finanziarie di BSY.

La combinazione completerà sostanzialmente la portata del portafoglio completo di BSY per l’integrazione del ciclo di vita dell’infrastruttura di rete attraverso la trasmissione elettrica, le sottostazioni, gli asset di distribuzione e le torri di comunicazione. L’ampiezza e la profondità risultanti del software e dei servizi cloud dell’azienda per l’integrazione della rete posizioneranno in modo univoco BSY per supportare la modernizzazione dell’infrastruttura della rete per fonti di energia rinnovabile e il deposito, l’elettrificazione della mobilità, l’essenziale banda larga e le comunicazioni 5G, nonché la resilienza e l’adattamento ambientale. Per un consenso globale eccezionale, l’infrastruttura energetica è una priorità talmente importante che l’Infrastructure Investment and Jobs Act degli Stati Uniti (Legge sugli investimenti nelle infrastrutture e sui posti di lavoro) si impegna per 65 miliardi di dollari di finanziamenti incrementali, con Goldman Sachs che stima che ogni anno dovranno essere spesi 3 miliardi di dollari in tutto il mondo per l’elettrificazione e l’energia rinnovabile per raggiungere pienamente gli obiettivi ambientali che vengono approvati da leader politici riuniti.

L’acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura, compresa la notifica dell’HSR Act. Alla chiusura, Power Line Systems opererà all’interno del nuovo Grid Integration Group di Bentley, combinando anche i suoi prodotti di analisi SPIDA e la start-up in rapida crescita OpenTower, con l’attuale CEO di Power Line Systems Otto Lynch che fa rapporto al Chief Acceleration Officer di Bentley Santanu Das.

Power Line Systems è stata fondata dal dott. Alain Peyrot, professore dell’Università di Wisconsin, nel 1984, e ha sede a Madison, WI. Fin dall’inizio la società si è focalizzata sul miglioramento continuo degli strumenti ingegneristici per le strutture delle linee elettriche aeree, guadagnandosi la fiducia degli ingegneri di trasmissione come standard del settore delle migliori pratiche negli Stati Uniti, sempre più in Europa e opportunisticamente in Asia. Il software «PLS» di Power Line Systems può portare vantaggiosamente una sofisticazione del livello di trasmissione ad applicazioni più ampie nella distribuzione aerea e nella rete di comunicazione che, per fornire la portata più intensa del 5G, include sempre più torri e pali condivisi di recente.

Il servizio cloud OpenTower iQ recentemente sviluppato da Bentley Systems sta generando una nuova crescita aziendale di grande impatto soddisfacendo le nuove esigenze dei proprietari di torri di comunicazione per i digital twin del ciclo di vita delle loro torri esistenti. I digital twin per le torri sfrutta la modellazione realistica orientata ai veicoli APR, il machine learning e la modellazione delle prestazioni degli asset per massimizzare la capacità, i ricavi, la sicurezza e l’affidabilità di questi asset riducendo al minimo i costi e i rischi di lavoro sul posto. Il nuovo Grid Integration Group di BSY può ora espandere questa opportunità alle torri di trasmissione di energia esistenti, dove l’affidabilità, la sicurezza e l’idoneità allo scopo sono sollecitate dal deterioramento, dalle condizioni meteorologiche estreme e dalla propagazione della vegetazione.

Nonostante non abbia finora offerte sul mercato delle trasmissioni, Bentley Systems è stata classificata da ARC Advisory Group come leader nel suo più ampio raggruppamento di trasmissione e distribuzione elettrica e comunicazioni nell’ambito degli strumenti di progettazione ingegneristica per impianti, infrastrutture e BIM. Unendo i prodotti Power Line Systems (per la trasmissione) con OpenUtilities Substation e SPIDA (per la distribuzione), OpenTower (per le comunicazioni), OpenUtilities Designer e OpenComms (per il provisioning di rete), l’integrazione della rete di Bentley Systems e le offerte digital twin si estenderanno virtualmente tutte le strutture di rete, le linee e le reti fisiche nello stesso momento in cui queste reti diventano sempre più condivise dai servizi pubblici per molteplici scopi, e proprio in cui la modernizzazione della rete è diventata forse la sfida di ingegneria delle infrastrutture più vitale al mondo.

Greg Bentley, CEO di Bentley, ha dichiarato: «L’acquisizione di Power Line Systems colma una lacuna molto importante nella nostra offerta di reti energetiche. Il momento è fortuito: gli aggiornamenti della rete, la resilienza e l’integrazione si combinano per generare una delle opportunità di crescita più urgenti e sostenute che abbiamo mai visto. Diventare il leader digitale nell’ingegneria della trasmissione di energia aggiunge anche in modo significativo alla nostra impronta manuale «ES(D)G», potenziando gli obiettivi di sviluppo sostenibile sostenendo le transizioni energetiche indispensabili nel mondo per ridurre le emissioni di carbonio. Non vediamo l’ora di dare il benvenuto a Otto Lynch ed Erik Jacobsen, rispettivamente chief executive e chief technology officer di Power Line Systems, e ai loro colleghi, che hanno dimostrato quanto può essere realizzato da un piccolo team con un virtuosismo nello sviluppo del software e l’impegno incessante per il progresso ingegneristico. Le nostre risorse globali go-to-market possono ora essere impiegate per sfruttare appieno la crescente domanda del mercato, una conseguenza dello slancio che ha portato a fonti energetiche rinnovabili incrementali e all’elettrificazione essenziale, per passare al digitale nell’ambito dell’ingegneria elettrica e della rete integrata».

Otto Lynch ha dichiarato: «Siamo molto contenti di entrare a far parte del Grid Integration Group di Bentley Systems, con cui condividiamo molte idee, per ampliare ulteriormente i nostri contributi collettivi in tutta la rete, per tutto il ciclo di vita dell’infrastruttura e in tutto il mondo. Anche la comunità di ingegneri elettrici per i quali Power Line Systems è stato il fornitore di software di riferimento trarrà vantaggio dal nostro campo d’azione e dalla nostra portata in espansione».

Ashu Agrawal, direttore generale di TA Associates e membro del consiglio di Power Line Systems, ha dichiarato: «Otto e il team PLS hanno creato lo standard per l’efficienza e l’abilitazione del software del lavoro indispensabile degli ingegneri della trasmissione di energia. Tuttavia, il ritmo accelerato della transizione energetica globale crea la necessità di un’ulteriore espansione e innovazione nella rete. Siamo certi che i sistemi Bentley sono in grado di fornire la giusta costellazione circostante per espandere i sistemi Power Line verso digital twin a griglia completa».

Il CFO di Bentley, David Hollister, ha dichiarato: «Il nostro team di sviluppo del portafoglio ha da tempo considerato Power Line Systems un partner ideale, che è arrivato al momento giusto per sfruttare le maggiori opportunità di mercato nell’ambito della transizione energetica e della modernizzazione della rete. In relazione al prezzo base di acquisto di $700 milioni, la struttura dell’operazione consente un aumento deducibile dalle tasse sulla base di un valore attuale di circa $90 milioni. La transazione dovrebbe concludersi entro la fine dell’anno e la possibilità, fino alla chiusura, di pagare il corrispettivo parzialmente in azioni, o completamente in contanti, può essere accomodata nell’ambito della nostra linea di credito rotativo da 850 milioni di dollari esistente, sebbene rimaniamo aperti all’esplorazione di fonti alternative di finanziamento.

Ci aspettiamo che il business Power Line Systems sarà in grado di contribuire nel 2022:

circa 30 milioni di dollari di entrate provenienti da abbonamenti

accrescimento del nostro tasso di crescita complessivo delle entrate ricorrenti annuali (ARR) e

la redditività in linea con la sua storia dei margini dell’EBITDA più del doppio di quelli di BSY».

Consulenti

Goldman Sachs è consulente finanziario, mentre Simpson Thacher & Bartlett LLP agisce in qualità di consulente legale per Bentley Systems. Lazard è consulente finanziario e Goodwin Procter LLP funge da consulente legale per Power Line Systems e TA Associates.

Conferenza telefonica

Venerdì 12 marzo 2021 alle 8:30 ora del fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti si terrà una chiamata per gli investitori. Per registrarti alla chiamata per gli investitori, fai clic su questo collegamento: https://zoom.us/webinar/register/WN_TN6D4dUVTcWAIVlsqxDmkw

# #

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la for project delivery, AssetWise per le prestazioni di asset e rete, il portafoglio leader del settore di Seequent di soluzioni software per le geoscienze e la piattaforma iTwin per i digital twin delle infrastrutture. Bentley Systems conta più di 4.000 collaboratori e genera un fatturato annuo di più di 800 milioni di dollari in 172 Paesi.



www.bentley.com/it

Dichiarazioni previsionali

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni su avvenimenti futuri che implicano rischi e incertezze, fra le quali: la prevista acquisizione di Power Line Systems e i relativi tempi, l’impatto dell’acquisizione sulla condizione finanziaria e sui risultati operativi di Bentley e i prodotti, i servizi e i rapporti commerciali di ciascuna Bentley e Power Line Systems.

Tutte le dichiarazioni fatte in questo comunicato stampa che non sono su fatti storici, comprese le dichiarazioni sulle nostre convinzioni e aspettative, sono dichiarazioni relative a eventi futuri e tali devono essere considerate. Le previsioni si basano sulle convinzioni della direzione di Bentley Systems, nonché sulle ipotesi formulate e sulle informazioni attualmente disponibili. Poiché tali affermazioni si basano su aspettative relative ad eventi futuri e non sono dichiarazioni di fatto, i risultati effettivi possono differire significativamente da quelli previsti. I fattori che possono causare una differenza sostanziale dei risultati effettivi includono quanto segue: la capacità di Bentley di integrare o gestire con successo l’attività di Power Line Systems; eventuali costi o ritardi attribuibili all’ottenimento delle approvazioni normative richieste per l’acquisizione; i costi relativi all’acquisizione; i cambiamenti avversi nell’ambiente dei mercati dei capitali e la capacità di Bentley di accedere a ulteriori finanziamenti sui termini accettabili o per niente; i cambiamenti nella base di clienti o nell’impronta geografica di Power Line Systems; il mancato mantenimento del personale necessario per il funzionamento o l’integrazione dell’attività di Power Line Systems; i cambiamenti nei settori in cui operano i clienti di Power Line Systems; l’ambiente competitivo in cui operano Bentley e Power Line Systems e le risposte competitive all’acquisizione; la capacità di Bentley e Power Line Systems di innovare, sviluppare nuovi prodotti o modificare prodotti esistenti; le condizioni economiche, di mercato e di business generali; l’impatto non previsto di contabilità per le acquisizioni; e la capacità di soddisfare le condizioni per il completamento dell’acquisizione sul calendario previsto.

Ulteriori informazioni sui fattori che possono far sì che i risultati effettivi si differenzino sostanzialmente dalle attuali aspettative includono, a titolo esemplificativo, quelli descritti sotto la voce “Fattori di rischio” nel rapporto annuale della società sul modulo 10K per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e le successive dichiarazioni della società con la SEC.

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, OpenTower, OpenTower iQ, OpenUtilities, OpenUtilities Designer, OpenUtilities Substation, ProjectWise e SPIDA sono marchi registrati o meno, marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Power Line Systems e PLS sono marchi registrati o non registrati di Power Line Systems o di una delle sue filiali. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Contacts

Contatto stampa:



Christine Byrne



+1 203 805 0432



Christine.Byrne@bentley.com

Seguici su Twitter:



@BentleySystems