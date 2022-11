Bentley Systems presenta iTwin Experience, iTwin Capture e iTwin IoT per estendere la piattaforma iTwin

iTwin potenzia Bentley Infrastructure Cloud e le applicazioni di ingegneria avanzate di Bentley

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Alla conferenza Year in Infrastructure del 2022, Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), l’azienda di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato nuove funzionalità della sua piattaforma iTwin, estendendo in modo significativo la portata e l’interoperabilità dei dati infrastrutturali che gli studi di ingegneria e i proprietari-operatori possono utilizzare per creare e sfruttare i digital twin nei flussi di lavoro di progettazione, costruzione e operazioni.





Le nuove funzionalità della piattaforma iTwin alimenteranno Bentley Infrastructure Cloud, un set di soluzioni che copre l’intero ciclo di vita e la catena del valore delle infrastrutture globali e che ProjectWise, SYNCHRO e AssetWise, unificati e resi interoperabili grazie agli schemi infrastrutturali di Bentley.

iTwin Experience è un nuovo prodotto cloud che permette ai proprietari-operatori e alle parti interessate di ottenere informazioni sulle infrastrutture critiche attraverso la visualizzazione e la navigazione nei digital twin. In particolare, iTwin Experience accelera le iniziative di “integrazione digitale” degli studi di ingegneria per creare e mantenere i digital twin specifici per gli asset, incorporando i loro algoritmi proprietari di apprendimento, analisi e performance degli asset. iTwin Experience funge da “schermo unico”, sovrapponendo la tecnologia ingegneristica (ET), la tecnologia operativa (OT) e la tecnologia dell’informazione (IT) per consentire agli utenti di visualizzare, interrogare e analizzare i digital twin dell’infrastruttura nel loro contesto completo, a qualsiasi livello di granularità, su qualsiasi scala, tutti geo-coordinati e completamente consultabili.

Altri prodotti iTwin includono:

iTwin Capture, per l’acquisizione, l’analisi e la condivisione di dati realistici, consente agli utenti di creare facilmente modelli 3D ad alta risoluzione e pronti per l’ingegneria di asset infrastrutturali utilizzando video da droni e immagini di rilievo da qualsiasi videocamera digitale, scanner o dispositivo di mappatura mobile. I digital twin dell’infrastruttura di qualsiasi asset esistente possono quindi iniziare con la modellazione della realtà, senza che sia necessario un modello BIM. iTwin Capture offre i mezzi più versatili e fedeli di acquisizione della realtà per servire come contesto digitale per i processi di rilevamento, progettazione, monitoraggio e ispezione.

iTwin IoT, per l’acquisizione e l’analisi dei dati dei sensori, consente agli utenti di incorporare senza problemi i dati dell’Internet of Things (IoT) creati da sensori e dispositivi di monitoraggio delle condizioni. L’IoT delle infrastrutture può essere utilizzato efficacemente per il monitoraggio in tempo reale della sicurezza e dei rischi nelle operazioni e nelle attività di costruzione, anche per misurare e visualizzare i cambiamenti ambientali, i movimenti strutturali o il deterioramento per la valutazione delle condizioni, la pianificazione della manutenzione e la richiesta di interventi preventivi. Incorporando in modo sicuro i dati in tempo reale su scala, da centinaia di tipi di sensori, iTwin IoT aumenta il valore dei dati tecnici e geotecnici.

Le applicazioni di ingegneria di Bentley, Powered by iTwin

Ai Going Digital Awards 2022 la percentuale di finalisti che ha fatto riferimento ad iTwin ha raggiunto il 42%. Data la sofisticazione e la maturazione degli approcci di delivery digitale, come evidenziato dai progetti finalisti dell’edizione del 2022, Bentley ha presentato un ampliamento delle sue priorità strategiche per iTwin, tra cui l’aggiunta di vantaggi “nativi di digital twin” alle sue applicazioni di ingegneria delle infrastrutture.

Nel discorso di apertura, il fondatore e CTO Keith Bentley ha descritto l’evoluzione di iTwin, che da un set di librerie di programmazione open source è diventato una piattaforma come servizio (PaaS) utilizzata da Bentley e dai partner per sviluppare, eseguire ed estendere applicazioni che utilizzano flussi di lavoro di digital twin. Le applicazioni di ingegneria di Bentley sfrutteranno poi le funzionalità di iTwin sul desktop. Gli utenti continueranno a lavorare con queste applicazioni come sono abituati, ma insieme al consueto file .dgn l’applicazione di ingegneria creerà e sincronizzerà anche un iModel, il contenitore specializzato di Bentley per allineare semanticamente e federare i dati di progettazione dell’infrastruttura all’interno dei digital twin. L’iModel e iTwin consentiranno agli utenti di partecipare a flussi di lavoro incentrati sui dati, tra cui l’integrazione, la convalida dell’intento progettuale, il controllo delle regole, il rilevamento delle interferenze, l’interrogazione e il riutilizzo dei componenti, il controllo della qualità e la creazione di prodotti di digital twin.

Keith Bentley ha dichiarato: “Per me è chiaro che i digital twin dell’infrastruttura sono il futuro del nostro settore e della nostra azienda. Il nostro viaggio dei digital twin è iniziato quattro anni fa con una serie di progetti open source per la creazione di strumenti cloud nativi, chiamati iTwin.js. Il progetto si è evoluto fino a diventare l’iTwin Experience che è il cavallo di battaglia delle soluzioni di digital twin di Bentley e altri. Sono molto orgoglioso degli straordinari progressi che noi e i nostri utenti abbiamo compiuto utilizzando la piattaforma iTwin, come dimostrato nelle attuali candidature per l’YII. La seconda fase del nostro percorso prevede il miglioramento dei nostri prodotti desktop esistenti utilizzando lo stesso motore iTwin. Gli utenti di MicroStation e delle nostre applicazioni di progettazione e analisi ingegneristica acquisiranno nuove funzionalità che renderanno i loro progetti più efficienti e più connessi e i risultati più preziosi. Possiamo farlo integrando, e non sostituendo, gli strumenti, i flussi di lavoro, i formati di file e i risultati esistenti. Il motore iTwin verrà eseguito sullo stesso desktop delle applicazioni di progettazione, sincronizzando un iModel locale e collegandosi ai servizi cloud quando e se necessario”.

Integrazione con ambienti 3D coinvolgenti

Allo stesso tempo, Julien Moutte, Vice President of Technology, ha descritto l’interoperabilità migliorata della piattaforma iTwin, compresa l’integrazione con ambienti 3D, come Unreal, Unity e NVIDIA Omniverse, per offrire esperienze coinvolgenti su un’ampia gamma di dispositivi. “Fin dall’inizio abbiamo creato servizi nella piattaforma iTwin che consentono agli sviluppatori di software di allineare e federare dati infrastrutturali provenienti da fonti diverse. Stiamo aprendo le porte del metaverso per questi digital twin, consentendo nuovi casi d’uso ed esperienze coinvolgenti. La nostra interoperabilità con i motori di gioco tramite USD, glTF, DataSmith e 3DFT apre un mondo completamente nuovo di possibilità per gli sviluppatori di applicazioni. Siamo entusiasti di vedere cosa possono ottenere i nostri utenti combinando queste tecnologie, che sono elementi fondamentali del metaverso dell’infrastruttura.”

Parlando dell’adozione crescente dell’ecosistema delle tecnologie iTwin, Moutte ha annunciato che Adobe ha concesso in licenza iTwin Capture di Bentley per la sua applicazione Substance 3D Sampler, che consente ai progettisti di trasformare facilmente le immagini reali in una superficie o un ambiente fotorealistico. Alexis Khouri, Vice President, Growth, 3D e Metaverse di Adobe, ha dichiarato, “Le funzionalità di iTwin Capture di Bentley in Substance 3D Sampler consentiranno ai clienti professionisti creativi di Adobe di potenziare le proprie esperienze 3D e di risparmiare molte ore (o anche giorni) di tempo di modellazione 3D. La collaborazione strategica di Adobe con Bentley ci permetterà di offrire una soluzione di acquisizione 3D semplice e all’avanguardia per artisti e progettisti 3D di tutti i livelli.”

In una svolta che ridefinisce la performance, Bentley ha sviluppato un nuovo servizio di piattaforma iTwin che consente agli sviluppatori di software e agli integratori digitali di trasmettere i digital twin in Unreal Engine, il principale motore di gioco di Epic Games, per creare esperienze coinvolgenti di voli e la collaborazione tra più utenti.

“I digital twin dell’infrastruttura stanno diventando elementi fondamentali di mondi virtuali che consentono alle persone di interagire, collaborare e risolvere i problemi insieme,” ha dichiarato Marc Petit, Vice President, Unreal Engine Ecosystem di Epic Games. “Il flusso di lavoro senza interruzioni e le performance elevate che Bentley offre integrando la piattaforma iTwin con Unreal Engine aiuteranno gli sviluppatori a raggiungere nuovi livelli di immersione in visualizzazioni complesse ed esperienze simulate.”

Disponibilità

iTwin Experience è in fase di accesso anticipato; iTwin Capture e iTwin IoT sono già disponibili. iTwin Experience incorpora le funzionalità di OpenCities Planner. iTwin Capture incorpora le funzionalità di ContextCapture e Orbit 3DM. iTwin IoT incorpora le funzionalità della piattaforma di sensemetrics e di Vista Data Vision. Per saperne di più, visita www.bentley.com.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni degli asset e della rete, la gamma di soluzioni software leader del settore per le geoscienze di Seequent e la piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura. Bentley Systems conta più di 4.500 collaboratori e genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari in 186 Paesi.

www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo Bentley, AssetWise, ContextCapture, iTwin, iTwin Capture, iTwin Experience, iTwin IoT, MicroStation, OpenCities, OpenCities Planner, Orbit 3DM, ProjectWise, Seequent, sensemetrics, SYNCHRO e Vista Data Vision sono marchi registrati o non registrati o marchi di servizio Bentley Systems, Incorporated o una delle sue filiali dirette o indirette interamente controllate. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

