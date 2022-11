Bentley Systems presenta Bentley Infrastructure Cloud, Powered by iTwin

ProjectWise promuove lo sviluppo della delivery digitale incentrata sui dati e delle opportunità di digital twin

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–In occasione della conferenza Year in Infrastructure del 2022, Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha presentato oggi Bentley Infrastructure Cloud, una combinazione di sistemi aziendali che copre l’intero ciclo di vita e la catena del valore delle infrastrutture globali. Bentley Infrastructure Cloud è basato sulla piattaforma iTwin e sugli schemi infrastrutturali di Bentley e quindi si integra perfettamente con le applicazioni di ingegneria di Bentley. Consente di migliorare la creazione, la delivery e il funzionamento continuo di infrastrutture migliori, grazie a digital twin completi e sempre aggiornati.





Bentley Infrastructure Cloud comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la costruzione e AssetWise per la gestione degli asset. Questi sistemi aziendali sfruttano ora le tecnologie digital twin, Powered by iTwin, per usare i dati contenuti nei file di progettazione attraverso una mappatura automatica e intrinseca agli schemi infrastrutturali di Bentley. Facendo progredire questi sistemi aziendali in modo che diventino fondamentalmente incentrati sui dati senza interrompere i flussi di lavoro basati sui file, Bentley Infrastructure Cloud offre alle organizzazioni utenti delle opportunità per migliorare la collaborazione, la produttività e la qualità.

Gli schemi infrastrutturali di Bentley sono aperti ed espandibili, collegano ora il reality modeling e i dispositivi IoT e incorporano il calcolo del carbonio e i dati sotterranei. La ricca rappresentazione dei dati degli schemi infrastrutturali di Bentley è utile per l’esportazione delle Industry Foundation Classes (IFC). La capacità di condividere i dati perfettamente e di arricchirli durante l’intero ciclo di vita aiuta gli studi di ingegneria e i proprietari-operatori a creare e ricavare più valore dai loro dati tecnici.

Il potenziale di una soluzione cloud unificata per tutto il ciclo di vita dell’ingegneria delle infrastrutture nasce dalle limitazioni istituzionalizzate dei flussi informativi frammentati che hanno impedito le connessioni, il feedback, l’analisi, il riutilizzo e il trasferimento delle conoscenze. Bentley Infrastructure Cloud comprende un ambiente federato incentrato sui dati, sempre attivo, sempre aggiornato e sempre accessibile, che conserva e collega i dati tecnici durante le fasi di progettazione, costruzione e gestione. La mobilità dell’informazione e la continuità semantica attraverso i confini tradizionali grazie a Bentley Infrastructure Cloud contribuiranno ad accelerare, tra gli altri progressi, la progettazione modulare e di costruibilità così come una progettazione basata sulle prestazioni.

Ken Adamson, Senior Vice President of Enterprise Systems di Bentley, ha dichiarato: “Bentley Infrastructure Cloud rappresenta il nostro impegno a connettere tutti e tutto ciò che è presente nella catena di valore dell’ingegneria delle infrastrutture e negli ecosistemi di progetto estesi. I professionisti delle infrastrutture meritano un ambiente di digital twin sempre aggiornato per i dati di cui possono fidarsi e su cui possono agire. Ritengo che Bentley Systems occupi una posizione unica per soddisfare questo requisito grazie alla completezza combinata dei nostri sistemi aziendali di ProjectWise, SYNCHRO e AssetWise, all’accuratezza tecnica intrinseca del nostro software e al nostro impegno all’apertura, compresa la nostra determinazione unica di integrare semanticamente l’intera gamma di formati di file ingegneristici rilevanti. La piattaforma iTwin è diventata la solida base per unificare i nostri sviluppi software e si è dimostrata all’altezza di questa sfida.”

ProjectWise, Powered by iTwin



Bentley Systems ha inoltre presentato importanti miglioramenti a ProjectWise per estendere l’ambito di applicazione, dall’ingegneria in corso alla delivery digitale completa. Integrando i flussi di lavoro sequenziali basati su file di ciascun progetto con una mobilità e un’analisi delle informazioni incentrate sui dati in tutti i progetti:

Grazie alle nuove funzionalità di gestione del portafoglio di progetti e del programma , gli utenti di ProjectWise possono ora applicare analisi a livello di accuratezza tecnica a tutti i progetti, imparare da dati di progetto esaustivi e riutilizzarli e conservare le conoscenze per migliorare la qualità e l’efficienza dei progetti futuri.

di , gli utenti di ProjectWise possono ora applicare analisi a livello di accuratezza tecnica a tutti i progetti, imparare da dati di progetto esaustivi e riutilizzarli e conservare le conoscenze per migliorare la qualità e l’efficienza dei progetti futuri. Grazie alle nuove funzionalità di digital twin, gli utenti di ProjectWise possono intraprendere revisioni interdisciplinari e una convalida avanzata della progettazione per migliorare l’efficacia e la qualità dei loro progetti, oltre ad aumentare la portata dei loro prodotti digitali per la costruzione e il funzionamento, per posizionare le loro aziende per i servizi digitali di trasformazione oltre la consegna.

Powered by iTwin:

ProjectWise sfrutta iTwin Capture per integrare i dati di reality modeling, che diventano sempre più la norma, per acquisire e monitorare il contesto digitale dei progetti, coordinati geospazialmente con dati tecnici;

ProjectWise sfrutta gli schemi infrastrutturali di Bentley per allineare semanticamente i dati dei file di progettazione tra più discipline e tra tutti i progetti per eseguire revisioni complete della progettazione, comprendere le dipendenze e riutilizzare i data set, incluso il machine learning per sviluppare analisi proprie;

ProjectWise sfrutterà iTwin Experience per offrire una visibilità immersiva sui digital twin di progetto, assicurando la qualità e migliorando le prestazioni;

ProjectWise 4D Design Review, Powered by iTwin, consente agli utenti di condividere in modo sicuro modelli complessi e di grandi dimensioni con l’intero ecosistema di progetto, indipendentemente dalle applicazioni di authoring. Grazie a un semplice browser, i revisori possono eseguire dimostrazioni virtuali, interrogare le informazioni del modello e analizzare i dati delle proprietà incorporati. Un’interfaccia ottimizzata rende più facile e accessibile la revisione interdisciplinare dei modelli 2D e 3D e consente ai revisori di vedere chi ha modificato cosa e quando grazie alla visualizzazione 4D;

Advanced Design Validation, Powered by iTwin, include flussi di lavoro digitali in 3D, l’integrazione con OpenRoads di Bentley e applicazioni di terze parti e una visualizzazione potenziata dall’intelligenza artificiale e dal machine learning, che consente di simulare l’esperienza del conducente per convalidare i progetti e garantire il rispetto dei requisiti;

ProjectWise Components Center, un servizio basato sul cloud di gestione dei componenti digitali e di libreria con l’integrazione diretta con applicazioni ingegneristiche, promuove la standardizzazione, l’automazione e il riutilizzo di oggetti di progettazione per consegnare i progetti in modo più rapido e affidabile. Gli studi di ingegneria possono ora impiegare i dati di un progetto in un altro, registrare le nozioni apprese, creare componenti riutilizzabili e industrializzare veramente la propria competenza di project delivery;

Le funzionalità di delivery digitale sfruttano i flussi di lavoro digitali per automatizzare e gestire la creazione, lo scambio e la revisione dei documenti contrattuali finali, compresi PDF e Industry Foundation Classes, nonché i digital twin. Gli utenti di ProjectWise possono evitare di sprecare tempo manualmente per assemblare e inviare pacchetti, possono ridurre i rischi acquisendo visibilità e tracciabilità nei flussi di lavoro della documentazione finale e mantenere automaticamente un audit trail completo.

ProjectWise per la delivery digitale, Powered by iTwin all’interno di Bentley Infrastructure Cloud, migliora le opportunità degli studi di ingegneria riducendo al minimo i rischi e migliorando le prestazioni e il controllo della qualità del progetto. I digital twin dell’infrastruttura creati nella fase di progettazione possono essere preziosi per i proprietari-operatori come documentazione finale del progetto, compresi i servizi ricorrenti degli studi di ingegneria nel ruolo di “integratori digitali” per la qualità e la sicurezza dei dati, le analisi proprie e il monitoraggio.

Lori Hufford, Vice President, Engineering Collaboration per Bentley Systems, ha commentato: “Oggi gli studi di ingegneria devono affrontare sfide senza precedenti per realizzare più progetti e di qualità migliore, nonostante la scarsità di talenti, il pensionamento della forza lavoro e la perdita di conoscenze istituzionali. Impiegando la piattaforma iTwin siamo ora in grado di far progredire ProjectWise oltre al lavoro di ingegneria in corso per un progetto alla volta, per utilizzarlo in tutti i progetti al fine di massimizzare le informazioni dettagliate, gli apprendimenti, il riutilizzo e il machine learning. Gli utenti di ProjectWise dispongono già di una vasta esperienza di progetto incorporata nei loro archivi di ProjectWise. Ora, come parte di Bentley Infrastructure Cloud, ProjectWise può guidare un cambiamento necessario per l’efficienza, l’efficacia e la trasformazione degli studi di ingegneria.”

AssetWise, soluzioni di monitoraggio dello stato degli asset, Powered by iTwin

Infine, Bentley ha annunciato anche la disponibilità di nuove soluzioni specifiche per gli asset, Powered by iTwin, che sfruttano iTwin Experience, iTwin Capture e iTwin IoT per fornire un monitoraggio in tempo reale dello stato degli asset.

La soluzione AssetWise Bridge Monitoring trasforma le tradizionali ispezioni di ponti in un flusso di lavoro digitale moderno. Grazie ai droni e all’utilizzo di iTwin Capture per creare un digital twin 3D del ponte, le ispezioni possono essere condotte virtualmente, evitando costose e pericolose trasferte sul campo, sfruttando al contempo le competenze da remoto e l’intelligenza artificiale e il machine learning per identificare e classificare automaticamente i difetti. Le informazioni sono rese disponibili alle parti interessate nell’ambito del flusso di lavoro tramite iTwin Experience. I dati delle ispezioni necessarie per correggere i problemi possono essere trasmessi senza problemi alle fasi di manutenzione, progettazione e costruzione per creare risparmi sostanziali.

La soluzione AssetWise Dam Monitoring è pensata appositamente per gli studi di ingegneria per offrire servizi digitali agli operatori di dighe che stanno modernizzando i propri programmi di sicurezza per ridurre i rischi e soddisfare i crescenti requisiti normativi. La futura soluzione fornirà un accesso unificato ai dati dei sensori e sarà in grado di essere implementata senza personale tecnico specializzato. Gli utenti possono incorporare i dati dei sensori in qualsiasi digital twin per una visione contestuale dei dati in tempo reale e delle metriche associate.

Cory Baldwin, Vice President, Infrastructure IoT per Bentley Systems, ha dichiarato: “Vogliamo consentire agli studi di ingegneria di diventare integratori digitali per i digital twin dell’infrastruttura che creano nella fase di project delivery e di mantenere i digital twin delle performance per i proprietari-operatori. Per accelerare queste opportunità, gli studi di ingegneria possono iniziare rapidamente con iTwin Capture, iTwin Experience, iTwin IoT e le nostre soluzioni cloud per il monitoraggio di AssetWise e aggiungere i propri programmi di analisi e servizio proprietari e specifici per gli asset.”

Le soluzioni AssetWise Bridge Monitoring e Dam Monitoring sono in fase di accesso anticipato.

Disponibilità di Bentley Infrastructure Cloud



Il Chief Product Officer di Bentley, Michael Campbell, ha concluso: “Stiamo lavorando a stretto contatto con studi di ingegneria e proprietari di asset e abbiamo capito chiaramente che vogliono innovazioni senza interruzioni. Con Bentley Infrastructure Cloud, gli utenti di ProjectWise, SYNCHRO e AssetWise accelerano il loro passaggio generazionale al digital twin, senza però compromettere i flussi di lavoro esistenti per la collaborazione ingegneristica, la costruzione e la gestione delle prestazioni degli asset. E soprattutto, i loro file esistenti di progetto e di asset sono il trampolino per il loro futuro incentrato sui dati.”

Bentley Infrastructure Cloud, che include i sistemi aziendali ProjectWise, SYNCHRO e AssetWise, è ora disponibile. Per ulteriori informazioni, visita www.bentley.com.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l'ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l'infrastruttura mondiale, sostenendo sia l'economia globale che l'ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni degli asset e della rete, la gamma di soluzioni software leader del settore per le geoscienze di Seequent e la piattaforma iTwin per i digital twin dell'infrastruttura. Bentley Systems conta più di 4.500 collaboratori e genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari in 186 Paesi.

www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, AssetWise, iTwin, iTwin Capture, iTwin Experience, iTwin IoT, MicroStation, OpenRoads, ProjectWise, ProjectWise Components Center, Seequent e SYNCHRO sono marchi registrati o non registrati o marchi di servizio Bentley Systems, Incorporated o una delle sue filiali dirette o indirette interamente controllate. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

