Bentley Systems annuncia un’innovazione rivoluzionaria con l’IA generativa per la progettazione di siti civili

VANCOUVER–(BUSINESS WIRE)–(Year in Infrastructure 2024 di Bentley Systems) – Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per la progettazione di siti civili, tra cui un copilota di progettazione, ottimizzazioni della configurazione del sito e la produzione automatizzata di disegni che porteranno a nuovi livelli di produttività e precisione.

Sulla base del successo ottenuto con l'applicazione dei digital twin basati sull'IA alla manutenzione degli asset per rilevare e valutare i problemi prima che si verifichino guasti, Bentley sta portando l'IA nella fase di progettazione del ciclo di vita dell'infrastruttura per automatizzare le attività ripetitive, come la produzione dei disegni, in modo che gli ingegneri possano concentrarsi su attività di maggior valore.









L’IA in azione: presentazione di OpenSite+



OpenSite+ di Bentley è la prima applicazione ingegneristica che sfrutta l’intelligenza artificiale generativa per la progettazione di siti civili. Aiuta gli ingegneri a progettare rapidamente siti residenziali, commerciali e industriali con strumenti di intelligenza artificiale, aumentando significativamente la produttività e la precisione.

Come prodotto nativo per i digital twin, sviluppato con la piattaforma iTwin di Bentley, OpenSite+ offre efficienze basate sull’intelligenza artificiale e progetti di migliore qualità con:

L’esperienza di progettazione migliorata con copilota: gli utenti possono creare, rivedere e interagire rapidamente con la documentazione dei requisiti e i modelli 3D del sito attraverso interazioni in linguaggio naturale per apportare automaticamente modifiche al progetto in tempo reale con precisione e facilità.

L’ottimizzazione della disposizione: gli utenti possono migliorare l’efficienza, ridurre gli errori e rielaborare i progetti del sito in pochi minuti grazie all’ottimizzazione dei lavori di sterro con un solo clic. L’agente di progettazione della disposizione basato sull’intelligenza artificiale di Bentley è in grado di valutare migliaia di opzioni di disposizione e suggerire progetti alternativi in tempo reale, aiutando gli utenti a prendere decisioni di progettazione migliori in tempi più rapidi, risparmiando tempo e denaro.

La produzione automatizzata di disegni: gli utenti risparmiano tempo nelle attività di disegno quotidiane accelerando la produzione di disegni di dieci volte e migliorano la precisione dei disegni con annotazioni, etichette e l’inserimento di fogli potenziati dall’intelligenza artificiale che posiziona automaticamente le etichette e le dimensioni in base a standard organizzativi ottimizzati per leggibilità ed estetica.

Strumenti di progettazione intelligenti: gli utenti possono creare e rivedere i progetti utilizzando oggetti intelligenti e modificabili come piattaforme di costruzione, disposizioni di parcheggi, vialetti, marciapiedi e stagni per completare i progetti in una frazione di tempo rispetto al software CAD tradizionale.

Con OpenSite+, gli utenti mantengono anche il controllo sui propri dati proprietari durante l’addestramento dell’IA, il che crea una solida base per guidare in modo responsabile lo sviluppo di modelli di IA.

“ Sfruttando i dati passati per ottimizzare il lavoro futuro, l’intelligenza artificiale generativa rivoluzionerà la progettazione delle infrastrutture, migliorando la produttività e la precisione degli ingegneri senza sacrificare la qualità”, ha dichiarato Mike Campbell, Chief Product Officer di Bentley Systems. “ OpenSite+ è solo il primo esempio di come Bentley stia applicando l’intelligenza artificiale generativa a vantaggio della progettazione e della project delivery delle infrastrutture”.

Joe Viscuso, Senior Vice President e Director of Strategic Growth di Pennoni, ha commentato: “ OpenSite+ cambia le carte in tavola. Combinando la progettazione e le attività di routine in un’unica potente piattaforma, elimina la necessità di passare da un programma all’altro. Semplifica il nostro flusso di lavoro, automatizza le attività ripetitive e garantisce la precisione mentre apportiamo modifiche in tempo reale. Ciò significa un completamento più rapido del progetto con risultati superiori e ciò aiuta Pennoni a rimanere all’avanguardia sia nella tecnologia che nell’innovazione”.

OpenSite+ è la prima applicazione Open di Bentley di una nuova generazione a essere eseguita su desktop per garantire una reattività ottimale, offrendo al contempo i vantaggi delle applicazioni basate su cloud, come gli aggiornamenti automatici e la disponibilità di più sistemi operativi. L’architettura nativa di iTwin consente una collaborazione senza interruzioni e flussi di lavoro incentrati sui dati. I dati vengono salvati direttamente in un digital twin, che a sua volta può includere dati provenienti da altre fonti per fornire un contesto completo per il lavoro di progettazione.

Disponibilità



Le società di ingegneria dei siti del Nord America possono richiedere l’accesso anticipato.

Informazioni su Bentley Systems



Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, miniere e impianti industriali. La nostra offerta, basata sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura, comprende MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, il software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud, che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione della costruzione e AssetWise per la gestione degli asset. I 5.200 dipendenti di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 paesi.

© 2024 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, Bentley Open, iTwin e OpenSite+ sono marchi registrati o non registrati oppure marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette.

