Bentley Systems annuncia l’acquisizione di SPIDA, Leader nella gestione della struttura di palo

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi l’acquisizione di SPIDA Software, sviluppatori di software specializzato per la progettazione, l’analisi e gestione dei sistemi di palo di utilità. Fondata nel 2007 a Columbus, Ohio, SPIDA offre soluzioni software di modellazione, simulazione e gestione dei dati alle utility elettriche e di comunicazione e ai loro fornitori di servizi di ingegneria negli Stati Uniti e in Canada. L’integrazione di SPIDA all’interno del software di ingegneria OpenUtilities di Bentley e dei servizi di grid digital twin cloud contribuirà ad affrontare le sfide del passaggio a nuove fonti di energia rinnovabile, tra cui la ricarica di veicoli elettrici, l’utilizzo congiunto di poli di utilità per supportare l’espansione 5G delle reti a banda larga, e di modernizzazione e indurimento della rete elettrica per mantenere affidabilità e resilienza.





I gemelli digitali Grid possono fornire alle utilities rappresentazioni geospaziali immersive e accurate dal punto di vista ingegneristico delle loro risorse di trasmissione e distribuzione, combinando rete intelligente e analisi strutturale con la realtà fisica 3D e 4D come operata. Le soluzioni digitali gemellate OpenUtilities di Bentley consentono agli operatori e ai produttori di energia elettrica di valutare i compromessi e le opportunità della rete, che ora coprono fonti tradizionali e rinnovabili e lo stoccaggio di energia, fornendo servizi per soddisfare la domanda. I gemelli digitali migliorano la gestione dell’integrità degli asset convergendo IT, OT ed ET (progettazione di modelli e simulazioni) per sfruttare le origini dati IoT dell’infrastruttura e l’analisi predittiva per migliorare sicurezza, prestazioni e affidabilità. Con l’incorporazione di SPIDA, la portata dei gemelli digitali a rete può ora estendersi alle reti e alle strutture dei poli di utilità, che forniscono l’ «ultimo miglio» vulnerabile dall’ambiente delle infrastrutture critiche per l’energia vitale e le comunicazioni.

Le principali utility elettriche, tra cui Ameren, EPCOR, Nashville Electric Service (NES) e Southern California Edison (SCE), progettano l’efficacia e la resilienza dei loro sistemi overhead applicando il software SPIDA. Le soluzioni per polo di utilità SPIDA includono SPIDAcalc per l’acquisizione, la modellazione e l’ottimizzazione delle risorse di trasmissione e distribuzione aeree per il carico strutturale; SPIDAsilk analizza il design dell’abbassamento e della tensione dei cavi proprietà fisiche e ambientali per una tensione precisa del filo e installazione del conduttore; e SPIDAstudio, una piattaforma basata su cloud che tiene traccia e gestisce centralmente lo stato dell’asset e le condizioni fisiche dei sistemi overhead.

«Poiché la rapida espansione delle fonti energetiche rinnovabili e la maggiore domanda creata dai veicoli elettrici sottolineano sempre più la nostra infrastruttura di rete, e per l’implementazione della banda larga abilitata al 5G, i poli di utilità delle reti sono «inestimabili» per l’avanzamento sostenibile delle infrastrutture», ha dichiarato Alan Kiraly, vicepresidente senior, asset e prestazioni di rete, Bentley Systems. «Siamo molto lieti di dare il benvenuto ai nostri nuovi colleghi SPIDA a Bentley Systems e OpenUtilities, e non vediamo l’ora di integrare e globalizzare ulteriormente il software SPIDA, già noto come lo strumento di fiducia per gli ingegneri della distribuzione di energia nel loro lavoro essenziale per migliorare le prestazioni e la resilienza della rete».

Brett Willitt, presidente di SPIDA Software, ha dichiarato: «La nostra visione con SPIDA è sempre stata quella di fornire una soluzione completa e aperta, per mantenere e migliorare la salute e l’integrità delle risorse infrastrutturali di alimentazione e comunicazione dei nostri utenti. All’interno del team Bentley, non vediamo l’ora di accelerare le soluzioni gemellate digitali a rete, che sfruttano la nostra esperienza nel settore e incorporano analisi strutturali SPIDA. Gli utenti SPIDA esistenti e futuri possono attendere con sicurezza a sfruttare i gemelli digitali della rete mentre aggiornano, modificano, espandono e gestiscono i loro sistemi overhead.»

L’acquisizione di SPIDA Software, che non è rilevante per i risultati finanziari di Bentley, aggiungerà 26 colleghi in Nord America. 7 Mile Advisors ha consigliato la direzione e gli azionisti di SPIDA nella transazione.

