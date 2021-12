Bentley Systems annuncia l’acquisizione da parte di Seequent di Advanced Resources and Risk Technology (AR2Tech)

Portare algoritmi geostatistici all’avanguardia nella comunità della geomodellazione per risolvere complessi problemi geospaziali

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi chela sua business unit Seequent ha acquisito Advanced Resources and Risk Technology, LLC (AR2Tech) con sede a Denver, uno sviluppatore di applicazioni software geostatistiche. L’acquisizione fornisce Seequent algoritmi all’avanguardia, tecnologia e IP geostatistici per complessi problemi di risoluzione geospaziale, integrando le sue soluzioni e flussi di lavoro di modellazione geologica, per aiutare a risolvere le sfide della terra, dell’ambiente e delle risorse.





AR2Tech rappresenta una nuova generazione di soluzioni geostatistiche e di analisi dei dati spaziali per l’estrazione mineraria, le scienze ambientali e l’energia. I suoi algoritmi e flussi di lavoro all’avanguardia e ad alte prestazioni per cloud e desktop consentono agli utenti di creare e ottimizzare un set diversificato di modelli, anche con milioni di celle, senza limitare le prestazioni. La libreria di algoritmi di AR2Tech può essere applicata a una vasta gamma di modelli geostatistici e metodi di scienza dei dati, supportando funzioni incentrate sui dati e basate sull’apprendimento automatico. Le soluzioni possono essere utilizzate singolarmente o integrate con altri software, comprese le soluzioni di modellazione geologica 3D Leapfrog di Seequent.

Le società minerarie utilizzano le soluzioni di AR2Tech per la modellazione geostatistica per la simulazione condizionale e modelli di stima di giacimenti minerali complessi, con algoritmi personalizzati per giacimenti specifici. I professionisti delle scienze ambientali utilizzano flussi di lavoro personalizzati per la gestione dei dati, la valutazione spaziale e la valutazione del rischio, progettati per applicazioni tra cui la simulazione stocastica del sottosuolo per la modellazione dell’acqua, la valutazione e la strategia di campionamento, l’integrazione dei dati di telerilevamento nel modello geostatistico e la descrizione degli inquinanti.

Graham Grant, Chief Executive Officer di Seequent, ha dichiarato: “Siamo lieti di accogliere in Seequent l’esperto e talentuoso team AR2Tech a Denver e in Brasile. La tecnologia AR2Tech e l’esperienza leader mondiale nella geostatistica, nell geomodellazione e nell’integrazione spaziale dei dati rafforzano le capacità di Seequent in queste aree. L’acquisizione contribuirà ad accelerare lo sviluppo di nuove soluzioni di geostatistica e a creare flussi di lavoro end-to-end costanti con le soluzioni di modellazione avanzata di Seequent. Siamo entusiasti di questo investimento per i nostri utenti in attività minerarie, ambientali, civili ed energetiche per portare la geomodellazione al livello successivo”.

Alexandre Boucher, fondatore di AR2Tech, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di entrare a far parte di Seequent e di condividere il nostro approccio solo sul cloud per risolvere le sfide delle geoscienze. Con Seequent, realizzeremo il nostro obiettivo di portare la prossima generazione di algoritmi geostatistici nella comunità della geomodellazione. Sviluppiamo e ottimizziamo algoritmi per la geomodelizzazione da oltre un decennio, comprese simulazioni condizionali per studi su rischio e incertezze. Combinando le forze con Seequent, possiamo creare nuove soluzioni pratiche e accessibili per i professionisti delle geoscienze».

Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.ar2tech.com/.

###

Informazioni su Seequent

Seequent, una società Bentley, è leader mondiale nello sviluppo di potenti analisi geoscienze, modellazione e tecnologie collaborative per la comprensione delle soluzioni di geoscienza e progettazione ingegneristica. Le nostre soluzioni consentono alle persone di analizzare dati complessi, gestire i rischi e, in ultima analisi, prendere decisioni migliori sulle sfide della terra, dell’ambiente e dell’energia.

Il software Seequent viene utilizzato in progetti su larga scala a livello globale, tra cui la costruzione di gallerie stradali e ferroviarie, il rilevamento e la gestione delle acque sotterranee, l’esplorazione geotermica, la mappatura delle infrastrutture sottomarine, la valutazione delle risorse e lo stoccaggio sotterraneo del combustibile nucleare esaurito.

L’impronta globale di Seequent include le sue sedi centrali e i centri di ricerca e sviluppo di Christchurch e in Canada, con una rete di uffici in Asia/Pacifico, Africa, Sud America, Nord America ed Europa che assistono organizzazioni leader nel settore di soluzioni per il sottosuolo, in oltre 100 paesi. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.seequent.com o seguire Seequent su LinkedIn o Twitter.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativo per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e transito, acqua e acque reflue, lavori pubblici e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e industriali.Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la for project delivery, AssetWise per le prestazioni di asset e rete, il portafoglio di soluzioni software per le geoscienze Seequent leader del settore e la piattaforma iTwin per i digital twin delle infrastrutture. Bentley Systems conta più di 4.000 collaboratori e genera un fatturato annuo di più di 800 milioni di dollari in 172 Paesi.

www.bentley.com/it

© 2021 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo Bentley, AssetWise, iTwin, Leapfrog, MicroStation, ProjectWise, Seequent, il logo Seequent e Target sono marchi o marchi di servizio registrati o non registrati di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue consociate dirette o indirette interamente controllate.

Contacts

Comunicato stampa

Contatto stampa:



Christine Byrne



+1 203 805 0432



Christine.Byrne@bentley.com

Seguici su Twitter:



@BentleyItalia