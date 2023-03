Bentley Systems annuncia il pensionamento del fondatore Keith Bentley e la promozione di Julien Moutte a Chief Technology Officer

L’ex direttore finanziario David Hollister va in pensione e si dimette dal ruolo di Chief Investment Officer

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY) (“Bentley Systems” o la “Società”), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i seguenti pensionamenti:





A partire dall’aprile 2023 il fondatore Keith Bentley lascerà la carica di Chief Technology Officer per assumere il ruolo di consulente tecnologico (Technology Advisor) fino al suo previsto pensionamento nel corso dell’anno e continuerà in seguito a far parte del consiglio direttivo di Bentley Systems. Il suo successore in qualità di Chief Technology Officer sarà Julien Moutte, attualmente Vice President of Technology.

David Hollister, attualmente Chief Investment Officer, andrà in pensione il 31 marzo 2023. All’inizio del 2022 gli è succeduto come direttore finanziario Werner Andre.

Il CEO Greg Bentley ha dichiarato: “ È praticamente unico per qualsiasi azienda di software stabilita aver avuto, per tutta la sua vita, un inventore principale che è stato anche il suo principale promotore, per il lavoro dei suoi utenti ingegneri e degli sviluppatori. Bentley Systems è stata fondata nel 1984 per commercializzare il software di Keith Bentley per l’ingegneria delle infrastrutture e i contributi di Keith alla base e all’articolazione del nostro lavoro non sono mai diminuiti, culminando nella nostra piattaforma iTwin, leader di mercato per i digital twin dell’infrastruttura. Negli ultimi due anni Keith ha lavorato a stretto contatto con Julien Moutte. Insieme si impegnano a garantire che i vantaggi di iTwin si estendano a tutti gli utenti delle nostre applicazioni e dei nostri servizi cloud”.

Il futuro CTO Julien Moutte è entrato in Bentley Systems come Vice President of Technology nel gennaio 2021 da SAP, dove era Head of Technology per SAP Marketing Cloud. Le competenze tecniche di Julien spaziano dalle operazioni nel cloud e le piattaforme ad alta disponibilità alle aree del multimediale e del mobile. È un imprenditore e investitore nel settore IT e negli ultimi 15 anni ha lanciato più di 10 aziende in Europa e negli Stati Uniti. Residente a Barcellona, Julien parla correntemente spagnolo, inglese e francese. Nel 1998 si è laureato in informatica all’Università Claude Bernard di Lione, in Francia. Julien ha lavorato in startup e in SAP con Nicholas Cumins, Chief Operating Officer di Bentley Systems, a cui riferisce.

Julien Moutte ha dichiarato: “ Lavorare con un CTO visionario come Keith Bentley è un privilegio raro e un’esperienza illuminante, che ho apprezzato molto negli ultimi due anni. La nostra piattaforma iTwin si trova in una posizione unica per aiutare noi e i nostri utenti a far progredire le infrastrutture per un mondo che ne ha estremo bisogno. Sono onorato di succedergli, ho il privilegio di continuare a beneficiare della sua saggezza e come CTO di Bentley Systems non vedo l’ora di portare avanti il lavoro della sua vita”.

David Hollister è stato CFO di Bentley Systems tra il 2007 e il 2022. Greg Bentley ha dichiarato: “ David Hollister ha gestito con zelo e abilità le nostre attività finanziarie, di sviluppo del portafoglio e di investimento e la nostra offerta pubblica di acquisto nel 2020 non sarebbe stata possibile senza il suo impulso e la sua orchestrazione. Sono inoltre grato a David per aver formato un successore di direttore finanziario così competente, Werner Andre, che si è comportato in modo ammirevole nell’ultimo anno. È difficile immaginare che David possa mai ‘prendersi una pausa’, ma insieme a tutti i suoi colleghi e ai circoli esterni di Bentley Systems, lo ringrazio e mi congratulo con lui per il suo pensionamento!”

Keith Bentley e David Hollister parteciperanno alla presentazione dei risultati operativi trimestrali di Bentley Systems il 28 febbraio 2023. Per partecipare al webinar dell’evento in diretta su Zoom, registrarsi tramite questo link diretto. In alternativa, è possibile accedere all’evento dalla pagina Eventi & Presentazioni sul sito web delle Relazioni con gli investitori di Bentley Systems all’indirizzo https://investors.bentley.com. Una registrazione e una trascrizione saranno disponibili dopo la conclusione dell’evento dal vivo sul sito web delle Relazioni con gli investitori di Bentley Systems.

Keith Bentley, fondatore e Chief Technology Officer di Bentley Systems. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

David Hollister, Chief Investment Officer di Bentley Systems. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Julien Moutte, Vice President of Technology di Bentley Systems. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo l’economia e l’ambiente a livello globale. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere pubbliche e servizi, edifici e campus, miniere e impianti industriali. Le nostre offerte, basate sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura, includono MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, i software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione delle costruzioni e AssetWise per le operazioni sugli asset. I 5.000 colleghi di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 Paesi.



www.bentley.com

