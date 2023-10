Bentley Systems annuncia i vincitori del premio Founders’ Honors nell’ambito dei Going Digital Awards in Infrastructure 2023

SINGAPORE–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i vincitori del premio Founders’ Honors dei Going Digital Awards in Infrastructure 2023. Durante l’evento dell’Year in Infrastructure e dei Going Digital Awards 2023, tenutosi oggi, 15 progetti sono stati premiati con il premio Founders’ Honors.









Con il contributo dei dirigenti dell’azienda, Greg Bentley e Keith Bentley hanno selezionato i progetti più interessanti tra le oltre 300 candidature presentate per il concorso dei Going Digital Awards in Infrastructure 2023. Per vedere il video in cui Greg Bentley, Keith Bentley, Katriona Lord-Levins, Chief Success Officer di Bentley, e Rodrigo Fernandes, Director, ES(D)G di Bentley, spiegano il motivo per cui ogni progetto è stato premiato con il premio Founders’ Honors, clicca sul link.

I vincitori del premio Founders’ Honors nell’ambito dei Going Digital Awards in Infrastructure 2023 sono:

Benesch



Rilevamento delle fessure della pavimentazione guidato da IA/machine learning



Stati Uniti

Collins Engineers, Inc.



Digital twin e intelligenza artificiale per la riabilitazione storica del ponte Robert Street



St. Paul, Minnesota, Stati Uniti

Contact Energy



Campagna di perforazione del progetto geotermico di Tauhara



Taupo, Waikato, Nuova Zelanda

Dublin City University



Digital twin intelligente della Dublin City University



Dublino, Irlanda

Kalpataru Power Transmission Limited (KPTL)



Costruzione di due linee di trasmissione da 225KV e due sottostazioni in Camerun



Camerun

Kenya Geological Survey



Indagine geofisica aviotrasportata su tutto il territorio nazionale in Kenya



Nairobi, Kenya

Kovalska Nerukhomist LLC



Kovalska diventa digitale



Kiev, Ucraina

Port Authority of New South Wales



Port Authority of New South Wales: un caso di studio di trasformazione digitale



New South Wales, Australia

PT Hutama Karya (Persero)



Ingegneria geotecnica a supporto della sostenibilità della città di “Nusantara” presso la strada a pedaggio IKN 3A



Balikpapan, East Kalimantan, Indonesia

PT. Waskita Karya (Persero) Tbk



Evoluzione di un ecosistema digitale per la nuova capitale dell’Indonesia



Penajam Paser Utara, East Kalimantan, Indonesia

Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. (SIDRI)



Progetto fotovoltaico Kubuqi da 2.000 MW per ridurre la desertificazione (Sezione I)



Ordos, Regione autonoma della Mongolia interna, Cina

Vanasse Hangen Brustlin, Inc. (VHB)



Progettazione basata su modelli – Preparazione al futuro della delivery digitale



Watertown, Massachusetts, Stati Uniti

WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited



Progetto di potenziamento della capacità produttiva del nuovo altoforno di Yukun Iron & Steel



Yuxi, Yunnan, Cina

WSP Australia



Implementazione di flussi di lavoro digitali su progetti infrastrutturali



Melbourne, Victoria, Australia

Yuba Water Agency



Diga di Bullards Bar



Camptonville, California, Stati Uniti

Per vedere le descrizioni dei progetti e accedere alle immagini, visita la pagina Web del premio Founders’ Honors. Le descrizioni dettagliate di tutti i progetti nominati verranno pubblicate all’inizio del 2024 nelle versioni cartacea e digitale dell’Infrastructure Yearbook 2023 di Bentley. Per rivedere le edizioni passate di questa pubblicazione, accedi agli Infrastructure Yearbook di Bentley.

