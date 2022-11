Bentley Systems annuncia i vincitori dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022

I vincitori sono stati annunciati alla cerimonia dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022 a Londra

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i vincitori dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Il programma annuale di premi rende omaggio allo straordinario lavoro svolto dagli utenti di software Bentley che favorisce il progresso della progettazione, della costruzione e della gestione delle infrastrutture in tutto il mondo.





I finalisti hanno presentato i loro progetti all’evento dell’Year in Infrastructure e dei Going Digital Awards 2022 a Londra davanti alla stampa globale e a 11 giurati indipendenti. La giuria ha determinato i vincitori delle 12 categorie di premi tra i 36 finalisti selezionati tra le circa 300 candidature presentate da oltre 180 organizzazioni di 47 Paesi.

I vincitori dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022 sono:

Ponti e tunnel



Ferrovial Construction e Alamo Construction



Estensione nord-est (NEX) della sezione centrale dell’IH-35



San Antonio, Texas, Stati Uniti

Edilizia



ACCIONA



Rimozione sicura dei passaggi a livello pericolosi grazie alla costruzione digitale



Melbourne, Victoria, Australia

Ingegneria aziendale



Mott MacDonald



Una libreria di oggetti intelligenti per l’Agenzia per l’Ambiente



Regno Unito

Strutture, campus e città



Aeroporto di Sydney



Maps@SYD



Sydney, New South Wales, Australia

Geoingegneria



Mott MacDonald



Ottimizzazione dell’efficienza e della sostenibilità nel riutilizzo dei materiali attraverso il geoBIM



Birmingham, West Midlands, Regno Unito

Rete elettrica



POWERCHINA Hubei



Applicazione digitale del ciclo di vita completo a Wuhan Xudong per un progetto della sottostazione di 220 kV



Wuhan, Hubei, Cina

Produzione di energia e impianti di processo



OQ Upstream



Digitalizzazione mirata dei controlli di affidabilità degli asset di OQ



Oman

Ferrovie e trasporti



PT Wijaya Karya (Persero) Tbk



Treno ad alta velocità integrato e stazioni per la linea Giacarta – Bandung



Giacarta, Indonesia

Strade e autostrade



Waka Kotahi e FH/HEB JV, BECA Ltd.



Takitimu North Link



Tauranga, Western Bay of Plenty, Nuova Zelanda

Ingegneria strutturale



WSP



Consegna di un Unity Place con una progettazione ottimizzata per WSP grazie alle innovazioni di Bentley



Milton Keynes, Buckinghamshire, Regno Unito

Rilevamento e monitoraggio



Singapore Land Authority



Digital twin di Singapore potenziato dalla mappatura digitale



Singapore

Acqua e acque reflue



Jacobs e PUB, l’Agenzia nazionale delle acque di Singapore



Impianto di depurazione delle acque di Tuas (TWRP)



Singapore

Per vedere tutte le presentazioni dei finalisti, clicca qui. Queste presentazioni dimostrano come gli utenti di Bentley affrontino le sfide di progetto e raggiungano gli obiettivi stabiliti sfruttando i più recenti progressi digitali.

Oltre ai vincitori dei Going Digital Awards in Infrastructure, Greg Bentley, CEO di Bentley, ha premiato i vincitori dei Founders’ Honors durante la sessione plenaria del 15 novembre. Le sedute plenarie e le sessioni di gruppo sono disponibili per la visione on-demand qui. I vincitori dei Founders’ Honors sono selezionati individualmente dai fondatori di Bentley tra le centinaia di candidature ricevute per i Going Digital Awards. Questo premio viene conferito a un numero ristretto di progetti, individui e organizzazioni esemplari che hanno particolarmente ispirato Bentley nella sua missione di far progredire le infrastrutture del mondo, sostenendo l’economia globale e l’ambiente. Per maggiori dettagli sui Founders’ Honors, fai clic qui.

Per scoprire di più sui Going Digital Awards in Infrastructure, fai clic qui.

Immagine

Vincitori dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

##

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, impianti di estrazione e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni degli asset e della rete, la gamma di soluzioni software leader del settore per le geoscienze di Seequent e la piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura. Bentley Systems conta più di 4.500 collaboratori e genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari in 186 Paesi. www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise e Seequent sono marchi registrati o meno, marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Contacts

Contatto stampa:



Christine Byrne



+1 203 805 0432



Christine.Byrne@bentley.com

Seguici su Twitter:



@BentleySystemsItalia