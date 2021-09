Bentley Systems annuncia i finalisti del 2021 Going Digital Awards delle infrastrutture

Annunciati anche i finalisti per la Future Infrastructure Star Challenge dedicata agli studenti

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i finalisti del 2021 Going Digital Awards delle infrastrutture. Il programma di questa competizione annuale rappresenta il riconoscimento dello straordinario lavoro svolto a livello internazionale dagli utenti del software Bentley nella promozione di progettazione, costruzione e operazioni infrastrutturali. I 16 membri della giuria indipendente hanno selezionato 57 finalisti tra le quasi 300 candidature inviate da più di 230 organizzazioni proventi da 45 Paesi in 19 diverse categorie.





Saranno inoltre annunciati i vincitori della Future Infrastructure Star Challenge dedicata agli studenti. Questa competizione ha offerto agli studenti di tutto il mondo una piattaforma per sviluppare un concetto o un’idea su come cambiare il mondo attraverso le infrastrutture. La giuria indipendente, composta da cinque esperti Bentley, ha selezionato i primi 10 finalisti tra 144 progetti presentati da 61 Paesi che coprono diversi settori infrastrutturali. I vincitori saranno scelti da una giuria composta da esperti Bentley ed esperti esterni. Visualizza i finalisti della Future Infrastructure Star Challenge.

Quest’anno tutti i vincitori saranno annunciati durante le presentazioni dei keynote in programma il 2 dicembre 2021, nell’ambito del Year in Infrastructure. Questa serie di eventi virtuali si svolgerà dal 1° novembre al 2 dicembre 2021 (di seguito i punti salienti).

Per assistere alla presentazione dei progetti finalisti del Going Digital Awards delle infrastrutture nelle diverse categorie il 1°, l’8, il 15 e il 22 novembre, visita yii.bentley.com. Ascolta gli autori di questi straordinari progetti infrastrutturali raccontare come hanno sfruttato il progresso digitale per ottenere risultati senza precedenti.

Per registrarti, visita yii.bentley.com.

I finalisti del 2021 Going Digital Awards delle infrastrutture sono:

Ponti

CCCC Third Harbor Engineering Co., Ltd. – Nanyanjiang Intercity Railway Front-End Engineering Project, Changshu, Jiangsu, Cina

– Nanyanjiang Intercity Railway Front-End Engineering Project, Changshu, Jiangsu, Cina Hatch – Lathams Road Bridge, Carrum Downs, Victoria, Australia

– Lathams Road Bridge, Carrum Downs, Victoria, Australia New York State Department of Transportation – East 138th Street over the Major Deegan Expressway, New York City, New York, Stati Uniti

Edifici e complessi infrastrutturali

Arab Engineering Bureau – Al Thumama Stadium, Doha, Qatar

– Al Thumama Stadium, Doha, Qatar Center for Industrial Technological Studies and Services No. 33 – CETIS 33 BIM Workshop, Città del Messico, Messico

– CETIS 33 BIM Workshop, Città del Messico, Messico Volgogradnefteproekt, LLC – High-tech Multifunctional Medical Complex, Yukki, San Pietroburgo, Russia

Città digitali

Hubei International Logistics Airport Co., Ltd., Shenzhen S.F. Taisen Holdings (Group) Co., Ltd., Airport Construction Engineering Co., Ltd. – Ezhou Huahu Airport Project, Ezhou, Hubei, Cina

– Ezhou Huahu Airport Project, Ezhou, Hubei, Cina University of Birmingham – Implementation of Project and Asset-based CDE, Birmingham, Regno unito

Edilizia digitale

Clark Construction Group, LLC – SeaTac Airport International Arrivals Facility, Seattle, Washington, Stati Uniti

– SeaTac Airport International Arrivals Facility, Seattle, Washington, Stati Uniti Qitaihe Jianhe Investment and Construction Management Co., Ltd., Heilongjiang Big Data Industrial Development Co., Ltd . – Taoshan Lake Ecological Water Conservancy Project in Qitaihe City, Qitaihe, Heilongjiang, Cina

. – Taoshan Lake Ecological Water Conservancy Project in Qitaihe City, Qitaihe, Heilongjiang, Cina Zachry Industrial, Inc., a Zachry Group Company – Golden Pass LNG Export Project, Sabine Pass, Texas, Stati Uniti

Ingegneria geotecnica

China Water Resources Beifang Investigation, Design and Research Co. Ltd. – Geological Survey of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Tibet, Cina

– Geological Survey of Water Conservancy and Hydropower Engineering, Tibet, Cina Research Center of Construction – Gersevanov Research Institute of Bases and Underground Structures (NIIOSP) – Geotechnical Aspects of the Moscow Luzhniki Stadium Reconstruction, Mosca, Russia

– Geotechnical Aspects of the Moscow Luzhniki Stadium Reconstruction, Mosca, Russia Royal HaskoningDHV – Moondrian, Paesi Bassi

Sviluppo del territorio e dei siti

Korea Land and Housing Corporation, BasisSoft, Inc – BIM Design for the Hanam Gyosan, Hanam-si, provincia di Gyeonggi, Corea del Sud

– BIM Design for the Hanam Gyosan, Hanam-si, provincia di Gyeonggi, Corea del Sud Liaoning Water Conservancy and Hydropower Survey and Design Research Institute Co., Ltd. – Dongtaizi Reservoir Project, Chifeng, Mongolia interna, Cina

– Dongtaizi Reservoir Project, Chifeng, Mongolia interna, Cina Pennoni – Longwood Garden Overflow Parking, Kennett Square, Pennsylvania, Stati Uniti

Manifattura

Dow Chemical – Integration of Advanced Work Packaging (AWP) into Global Project Methodology, Houston, Texas, Stati uniti

– Integration of Advanced Work Packaging (AWP) into Global Project Methodology, Houston, Texas, Stati uniti Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd. – Phase II C5 Plant Digital Twin Application Project of Neusoft Healthcare International Industrial Park, Shenyang, Liaoning, Cina

– Phase II C5 Plant Digital Twin Application Project of Neusoft Healthcare International Industrial Park, Shenyang, Liaoning, Cina WISDRI Engineering & Research Incorporation Limited – Converter-based Continuous Casting Project of Jinnan Steel Phase II Quwo Base Capacity Reduction and Replacement Project, Quwo, Shanxi, Cina

Industria mineraria e ingegneria offshore

CNOOC Energy Development Design and R&D Center – Digital Twin Project of the FPSO Offshore Oil Gathering and Transportation Platform, Mar Cinese Meridionale, Guangdong, Cina

– Digital Twin Project of the FPSO Offshore Oil Gathering and Transportation Platform, Mar Cinese Meridionale, Guangdong, Cina Fujian Yongfu Power Engineering Co., Ltd. – Fujian Changle Zone C Offshore Wind Farm, Changle/Fuzhou, Fujian, Cina

– Fujian Changle Zone C Offshore Wind Farm, Changle/Fuzhou, Fujian, Cina Polyus – Construction of the Blagodatnoye Mill-5, Krasnoyarsk, Krasnoyarsk Krai, Russia

Produzione di energia

Capital Engineering and Research Incorporation Ltd . – The World’s First 60MW Subcritical Blast Furnace Gas Power Generation Project, Changshu, Jiangsu, Cina

. – The World’s First 60MW Subcritical Blast Furnace Gas Power Generation Project, Changshu, Jiangsu, Cina PowerChina ZhongNan Engineering Corporation Limited – Wuqiangxi Hydroelectric Power Station Expansion Project, Changsha, Hunan, Cina

– Wuqiangxi Hydroelectric Power Station Expansion Project, Changsha, Hunan, Cina Shandong Province Metallurgical Engineering Co., Ltd – The 2x65MW Surplus Gas Resources Comprehensive Utilization Power Generation Project of Shandong Iron & Steel Group Co., Ltd Laiwu Branch, Jinan, Shandong, Cina

Gestione delle informazioni di project delivery

Mott MacDonald Systra JV with Balfour Beatty Vinci – HS2 Phase 1 Main Civil Construction Works, Londra, Regno Unito

– HS2 Phase 1 Main Civil Construction Works, Londra, Regno Unito Riverlinx CJV – Silvertown Tunnel Project, Londra, Regno Unito

– Silvertown Tunnel Project, Londra, Regno Unito WSP – Port of Melbourne – Port Rail Transformation Project, Melbourne, Victoria, Australia

Ferrovie e trasporti

Network Rail + Jacobs – Transpennine Route Upgrade (TRU), Manchester/Leeds/York, Regno Unito

– Transpennine Route Upgrade (TRU), Manchester/Leeds/York, Regno Unito PT. MRT Jakarta (Perseroda) – MRT Jakarta Phase II, Giacarta, DKI Giacarta, Indonesia

– MRT Jakarta Phase II, Giacarta, DKI Giacarta, Indonesia Western Program Alliance – Level Crossing Removal Project, Melbourne, Victoria, Australia

Reality Modeling

HDR – Diablo Dam Digital Twin Modeling, Contea di Whatcom, Washington, Stati Uniti

– Diablo Dam Digital Twin Modeling, Contea di Whatcom, Washington, Stati Uniti La Société Wallonne des Eaux – Deep Convolutional Neural Network on 3D Reality Mesh for Water Tank Crack Detection, Juprelle, Liegi, Belgio

– Deep Convolutional Neural Network on 3D Reality for Water Tank Crack Detection, Juprelle, Liegi, Belgio Singapore Land Authority – Advancing Singapore National 3D Reality Mapping for a Changing World, Singapore

Performance di asset stradali e ferroviari

Wisconsin Department of Transportation – Oversize/Overweight Permitting System Improvement Project, Madison, Wisconsin, Stati Uniti

– Oversize/Overweight Permitting System Improvement Project, Madison, Wisconsin, Stati Uniti Collins Engineers, Inc . – Stone Arch Bridge Rehabilitation, Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti

. – Stone Arch Bridge Rehabilitation, Minneapolis, Minnesota, Stati Uniti Province of Manitoba, Department of Infrastructure – MB MOOVES – Manitoba Infrastructure SUPERLOAD Upgrade, Winnipeg, Manitoba, Canada

Strade e autostrade

Larsen and Toubro – Transportation Infrastructure IC – Mumbai Vadodara Expressway – Package I, Vadodara, Gujarat, India

– Transportation Infrastructure IC – Mumbai Vadodara Expressway – Package I, Vadodara, Gujarat, India PT. Hutama Karya (Persero) – Trans Sumatera Toll Road Project Section Serbelawan-Pexmatangsiantar, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia

– Trans Sumatera Toll Road Project Section Serbelawan-Pexmatangsiantar, Pematangsiantar, Sumatera Utara, Indonesia Sichuan Highway Planning, Survey, Design and Research Institute Ltd., Sichuan Lexi Expressway Co., Ltd. – Mega Project Le-Xi Expressway, Leshan, Sichuan, Cina

Ingegneria strutturale

Arab Engineering Bureau – Rosewood Doha, Doha, Qatar

– Rosewood Doha, Doha, Qatar HDR – The Pavilion at Penn Medicine, Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti

– The Pavilion at Penn Medicine, Philadelphia, Pennsylvania, Stati Uniti Louis Berger SAS (A WSP Company) – Detailed Design of Bridges for BG Rail Link between Rishikesh to Karnaprayag (Package -3), Rishikesh e Karnaprayag, Uttarakhand, India

Servizi e telecomunicazioni

Mott MacDonald and National Grid – London Power Tunnels 2, Londra, Regno Unito

– London Power Tunnels 2, Londra, Regno Unito PESTECH International Berhad – Digitization of Koh Kong 230/22kV Substation, Koh Kong, Cambogia

– Digitization of Koh Kong 230/22kV Substation, Koh Kong, Cambogia PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd. – Suixian and Guangshui 80MWp Ground-based Photovoltaic Power Project of Hubei Energy Group, Guangshui, Hubei, Cina

Utenze e performance degli asset industriali

Canadian Energy Company – Asset Data Lifecycle Program, Fort McMurray, Alberta, Canada

– Asset Data Lifecycle Program, Fort McMurray, Alberta, Canada Itafos Conda LLC – Asset Care to Support Long-term Sustainability of a Fertilizer Manufacturing Facility, Soda Springs, Idaho, Stati Uniti

Impianti di trattamento idrici e fognari

Brown and Caldwell – Implementing Digital Twins on a Fully Collaborative Project, Brighton, Colorado, Stati Uniti

– Implementing Digital Twins on a Fully Collaborative Project, Brighton, Colorado, Stati Uniti Jacobs Engineering – F. Wayne Hill Water Resources Center Membrane Improvements, Buford, Georgia, Stati Uniti

– F. Wayne Hill Water Resources Center Membrane Improvements, Buford, Georgia, Stati Uniti L&T Construction – Khatan Group of Villages Water Supply Scheme (Surface Water Treatment), UP, India, Khatan, Uttar Pradesh, India

Reti idriche, reflue e sistemi di drenaggio

ATLC Infraconsultants Pvt. Ltd. – Leduki Group of Village Water Supply Scheme, Mirzapur, Uttar pradesh, India

– Leduki Group of Village Water Supply Scheme, Mirzapur, Uttar pradesh, India Companhia Águas de Joinville (CAJ) – Contingency Plan to Ensure Supply in the Event of Drought (Joinville-Santa Catarina), Joinville, Santa Catarina, Brasile

– Contingency Plan to Ensure Supply in the Event of Drought (Joinville-Santa Catarina), Joinville, Santa Catarina, Brasile Maynilad Water Services Inc. – Pump Operation Optimization through Hydraulic Modeling Using OpenFlows WaterGEMS, Muntinlupa, Manila, Filippine

Per ulteriori informazioni sui finalisti, visita yii.bentley.com.

Chris Bradshaw, Chief Marketing Officer di Bentley, ha dichiarato: “Quest’anno abbiamo deciso di organizzare un evento virtuale a causa della pandemia in corso. Le quasi 300 nomination al programma Going Digital Awards delle infrastrutture dimostrano però la continua resilienza dei nostri utenti e siamo lieti di celebrarne lo straordinario lavoro. Ci auguriamo che ti unirai a noi per l’evento virtuale Year in Infrastructure all’interno del quale troverai importanti approfondimenti e prospettive da parte dei principali dirigenti e leader del settore che condivideranno con i partecipanti le ultime novità su tendenze infrastrutturali, obiettivi di sostenibilità e progressi digitali.”

Presentazione dei finalisti al Going Digital Awards delle infrastrutture prevista per il 1°, l’8, il 15 e il 22 novembre 2021:

Incontra i finalisti e scopri come hanno raggiunto i loro obiettivi attraverso l’uso della tecnologia e del loro ingegno.

Le presentazioni dei keynote e dei Going Digital Awards del 1° e 2 dicembre includono:

Prospettive dei leader del settore e approfondimenti sulle tendenze dell’infrastruttura: ascolta il CEO Greg Bentley, il Chief Success Officer Katriona Lord-Levins e il Chief Product Officer Nicholas Cumins mentre parlano di tendenze infrastrutturali, sostenibilità e progressi nella digitalizzazione.

Esperti delle infrastrutture e relatori ospiti: ascolta Matthias Rebellius, membro del consiglio di amministrazione di Siemens AG e CEO di Siemens Smart Infrastructure, e Andrej Avelini, co-fondatore e presidente di AEC Advisors LLC. I vincitori dei premi verranno annunciati durante le sessioni.

Per registrarti, visita yii.bentley.com.

