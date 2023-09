Bentley Systems annuncia i finalisti dei Going Digital Awards in Infrastructure 2023

I vincitori saranno annunciati il 12 ottobre all’evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards 2023 di Bentley a Singapore

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i finalisti dei Going Digital Awards in Infrastructure 2023. Il programma annuale di premi riconosce lo straordinario lavoro svolto dagli utenti dei software Bentley nella promozione di progettazione, costruzione e gestione delle infrastrutture in tutto il mondo. Dodici giurie indipendenti, che rappresentano 12 categorie di premi, hanno selezionato i 36 finalisti tra oltre 300 candidature presentate da 235 organizzazioni di 51 Paesi.









I rappresentanti delle organizzazioni finaliste presenteranno i loro progetti a una giuria indipendente per determinare i vincitori e incontreranno la stampa mondiale e i dirigenti del settore all’evento Year in Infrastructure e Going Digital Awards che si terrà al Marina Bay Sands di Singapore l’11 e il 12 ottobre 2023. Visita il sito per scoprire come questi straordinari progetti infrastrutturali stiano sfruttando i progressi digitali per ottenere risultati senza precedenti.

Chris Bradshaw, Chief Marketing Officer di Bentley Systems, ha dichiarato: “ Siamo davvero entusiasti di essere tornati a Singapore per presentare i finalisti dei Going Digital Awards davanti ai nostri utenti e a coloro che partecipano virtualmente, nonché alla stampa e agli analisti invitati all’evento dell’Year in Infrastructure e Going Digital Awards 2023. Questi progetti riflettono il modo in cui le organizzazioni hanno migliorato i loro flussi di lavoro adottando le tecnologie digitali per massimizzare l’efficienza e i risparmi. Mi congratulo con i finalisti per aver fatto progredire l’intelligenza delle infrastrutture attraverso l’impiego di Bentley Infrastructure Cloud, della piattaforma e dei prodotti iTwin e delle applicazioni Open di Bentley e auguro loro ogni successo nei loro progetti futuri”.

I finalisti dei Going Digital Awards in Infrastructure 2023 sono:

Ponti e tunnel

China Railway Changjiang Transportation Design Group Co., Ltd., Road & Bridge International Co., Ltd., Chongqing Expressway Group Co., Ltd. – Applicazione completa della progettazione e costruzione digitale e intelligente basata sulla tecnologia BIM per il ponte di Liaozi, città di Chongqing, Cina

– Applicazione completa della progettazione e costruzione digitale e intelligente basata sulla tecnologia BIM per il ponte di Liaozi, città di Chongqing, Cina Collins Engineers, Inc. – Digital twin e intelligenza artificiale per la riabilitazione storica del ponte Robert Street, St. Paul, Minnesota, Stati Uniti

– Digital twin e intelligenza artificiale per la riabilitazione storica del ponte Robert Street, St. Paul, Minnesota, Stati Uniti WSP Australia Pty Ltd. – Southern Program Alliance, Melbourne, Victoria, Australia

Edilizia

Dura Vermeer Infra Landelijke Projecten, Mobilis, Gemeente Amsterdam – Bruggen en Straten Oranje Loper, Amsterdam, Noord-Holland, Paesi Bassi

– Bruggen en Straten Oranje Loper, Amsterdam, Noord-Holland, Paesi Bassi Laing O’Rourke – Progetto del nuovo stadio Everton, Liverpool, Merseyside, Regno Unito

– Progetto del nuovo stadio Everton, Liverpool, Merseyside, Regno Unito Laing O’Rourke – Progetto di rimozione dei passaggi a livello di Surrey Hills da parte di SEPA, Melbourne, Victoria, Australia

Ingegneria aziendale

Arcadis – RSAS – Carstairs, Glasgow, Scozia, Regno Unito

– RSAS – Carstairs, Glasgow, Scozia, Regno Unito Mott MacDonald – Standardizzazione dell’erogazione di sistemi di rimozione del fosforo per l’industria idrica del Regno Unito, Regno Unito

– Standardizzazione dell’erogazione di sistemi di rimozione del fosforo per l’industria idrica del Regno Unito, Regno Unito Phocaz, Inc. – Dagli asset CAD al GIS – Un aggiornamento CLIP, Atlanta, Georgia, Stati Uniti

Strutture, campus e città

Clarion Housing Group – Digital twin: creazione di un filo d’oro tra le proprietà digitali, Londra, Regno Unito

– Digital twin: creazione di un filo d’oro tra le proprietà digitali, Londra, Regno Unito Port Authority of New South Wales – Port Authority of New South Wales: un caso di studio di trasformazione digitale, Nuovo Galles del Sud, Australia

– Port Authority of New South Wales: un caso di studio di trasformazione digitale, Nuovo Galles del Sud, Australia vrame Consult GmbH – Siemensstadt Square – Digital twin del campus a Berlino, Berlino, Germania

Produzione di energia e impianti di processo

MCC Capital Engineering & Research Incorporation Limited – Progetto di costruzione dell’impianto ecosostenibile e digitale di Linyi con 2.7 milioni di tonnellate per la base di acciaio speciale di alta qualità, Linyi, Shandong, Cina

– Progetto di costruzione dell’impianto ecosostenibile e digitale di Linyi con 2.7 milioni di tonnellate per la base di acciaio speciale di alta qualità, Linyi, Shandong, Cina Shanghai Investigation, Design & Research Institute Co., Ltd. – Gestione digitale degli asset dei progetti di energia idroelettrica basati sui digital twin, Liangshan, Yibin, e Zhaotong, Sichuan e Yunnan, Cina

– Gestione digitale degli asset dei progetti di energia idroelettrica basati sui digital twin, Liangshan, Yibin, e Zhaotong, Sichuan e Yunnan, Cina Shenyang Aluminum & Magnesium Engineering & Research Institute Co., Ltd. – Progetto di applicazione del digital twin dell’ingegneria dell’alluminio elettrolitico di Chinalco China Resources, Lvliang, Shanxi, Cina

Ferrovie e trasporti

AECOM Perunding Sdn Bhd – Collegamento del sistema di transito rapido Johor Bahru–Singapore, Malesia e Singapore

– Collegamento del sistema di transito rapido Johor Bahru–Singapore, Malesia e Singapore IDOM – Fase di analisi del valore per la progettazione e la supervisione dettagliate del progetto di Rail Baltica, Estonia, Lettonia, Lituania

– Fase di analisi del valore per la progettazione e la supervisione dettagliate del progetto di Rail Baltica, Estonia, Lettonia, Lituania Italferr S.p.A. – Nuova linea ad alta velocità Salerno – Reggio Calabria, Battipaglia, Campania, Italia

Strade e autostrade

Atkins – Progetto di tunnel della I-70 da Floyd Hill al Veterans Memorial, Idaho Springs, Colorado, Stati Uniti

– Progetto di tunnel della I-70 da Floyd Hill al Veterans Memorial, Idaho Springs, Colorado, Stati Uniti Hunan Provincial Communications Planning, Survey & Design Institute Co., Ltd. – Autostrada Hengyang-Yongzhou nella provincia di Hunan, Hengyang e Yongzhou, Hunan, Cina

– Autostrada Hengyang-Yongzhou nella provincia di Hunan, Hengyang e Yongzhou, Hunan, Cina SMEC Sudafrica – Interscambio sulla N4 Montrose, Mbombela, Mpumalanga, Sudafrica

Ingegneria strutturale

Hyundai Engineering – Progettazione automatizzata di strutture civili e architettoniche con STAAD API , Seoul, Corea del Sud

– Progettazione automatizzata di strutture civili e architettoniche con STAAD , Seoul, Corea del Sud L&T Construction – Costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue da 318 milioni di litri al giorno (70 milioni di galloni al giorno) a Coronation Pillar, Nuova Delhi, India

– Costruzione di un impianto di trattamento delle acque reflue da 318 milioni di litri al giorno (70 milioni di galloni al giorno) a Coronation Pillar, Nuova Delhi, India RISE Structural Design, Inc. – Linea metropolitana 1, Dhaka, Bangladesh

Modellazione e analisi del sottosuolo

Arcadis – South Dock Bridge, Londra, Regno Unito

– South Dock Bridge, Londra, Regno Unito OceanaGold – Convalida degli strumenti di gestione digitale per l’impianto di stoccaggio dei residui di Waihi di OceanaGold, Waihi, Waikato, Nuova Zelanda

– Convalida degli strumenti di gestione digitale per l’impianto di stoccaggio dei residui di Waihi di OceanaGold, Waihi, Waikato, Nuova Zelanda Quick und Kollegen GmbH – Nuova tratta Gelnhausen – Fulda della Deutsche Bahn, Gelnhausen, Hessen, Germania

Rilevamento e monitoraggio

Avineon India P Ltd. – Fornitura di servizi per la generazione di modelli CityGML di Kowloon East per il Dipartimento del Territorio, Hong Kong SAR, Cina

– Fornitura di servizi per la generazione di modelli CityGML di Kowloon East per il Dipartimento del Territorio, Hong Kong SAR, Cina Italferr S.p.A. – Il digital twin per il monitoraggio strutturale della Basilica di San Pietro, Città del Vaticano

– Il digital twin per il monitoraggio strutturale della Basilica di San Pietro, Città del Vaticano UAB IT logika (DRONETEAM) – DBOX M2, Vilnius, Lituania

Trasmissione e distribuzione

Elia – Trasformazione digitale e iTwin connessi in un progetto di sottostazioni intelligenti, Bruxelles, Belgio

– Trasformazione digitale e iTwin connessi in un progetto di sottostazioni intelligenti, Bruxelles, Belgio PowerChina Hubei Electric Engineering Co., Ltd. – Applicazione digitale del ciclo di vita completo al progetto di sottostazione di 500kV a Xianning Chibi, Xianning, Hubei, Cina

– Applicazione digitale del ciclo di vita completo al progetto di sottostazione di 500kV a Xianning Chibi, Xianning, Hubei, Cina Qinghai Kexin Electric Power Design Institute Co., Ltd. – Progetto di trasmissione e trasformazione a 110kV a Deerwen, Prefettura autonoma tibetana di Guoluo, Provincia di Qinghai, Cina, Contea di Gande, Prefettura autonoma tibetana di Guoluo, Qinghai, Cina

Acqua e acque reflue

Geoinfo Services – Realizzazione di un sistema di approvvigionamento idrico dal rubinetto costante (24×7) per i paesi emergenti, Ayodhya, Uttar Pradesh, India

– Realizzazione di un sistema di approvvigionamento idrico dal rubinetto costante (24×7) per i paesi emergenti, Ayodhya, Uttar Pradesh, India L&T Construction – Schema rurale di approvvigionamento d’acqua di più villaggi di Rajghat, Ashok Nagar e Guna, Madhya Pradesh, India

– Schema rurale di approvvigionamento d’acqua di più villaggi di Rajghat, Ashok Nagar e Guna, Madhya Pradesh, India Project Controls Cubed LLC – Progetto EchoWater, Sacramento, California, Stati Uniti

Per ulteriori informazioni sui finalisti, visita questo link.

