Bentley Systems annuncia i finalisti dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022

I vincitori saranno annunciati durante la cerimonia di premiazione a Londra il 15 novembre

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato oggi i finalisti dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022. Il programma di questa competizione annuale rappresenta il riconoscimento dello straordinario lavoro svolto a livello internazionale dagli utenti del software Bentley nella promozione di progettazione, costruzione e operazioni infrastrutturali. Gli 11 membri della giuria indipendente hanno selezionato i 36 finalisti tra oltre 300 candidature inviate da più di 180 organizzazioni provenienti da 47 Paesi in 12 diverse categorie.





I vincitori saranno annunciati il 15 novembre ai Going Digital Awards in Infrastructure 2022 a Londra presso l’InterContinental Park Lane davanti ai membri della stampa e ai dirigenti del settore. Le presentazioni dei finalisti saranno disponibili a questo link il 7 novembre 2022. Visita il sito per ascoltare gli autori dei progetti infrastrutturali più straordinari raccontare come hanno sfruttato i progressi digitali per ottenere risultati senza precedenti.

Nicholas Cumins, Chief Operating Officer di Bentley, ha dichiarato: “ Dopo due anni trascorsi a organizzare l’evento in modo virtuale, siamo entusiasti di riunirci di persona con i finalisti dei Going Digital Awards per celebrare i loro successi insieme ai membri della stampa e agli esperti del settore. I dirigenti di Bentley condivideranno le proprie opinioni sui progressi digitali nell’infrastruttura insieme agli aggiornamenti sulle applicazioni e sulle innovazioni tecnologiche di Bentley”.

I finalisti dei Going Digital Awards in Infrastructure 2022 sono:

Ponti e tunnel

Ferrovial Construction and Alamo Nex Construction – Estensione nord-est (NEX) della sezione centrale della IH-35, San Antonio, Texas, Stati Uniti

– Estensione nord-est (NEX) della sezione centrale della IH-35, San Antonio, Texas, Stati Uniti Southwest Municipal Engineering Design & Research Institute of China – Applicazione integrata e collaborativa della tecnologia BIM nella seconda sezione dell’asse urbano est-ovest di Chengdu, Chengdu, Sichuan, Cina

– Applicazione integrata e collaborativa della tecnologia BIM nella seconda sezione dell’asse urbano est-ovest di Chengdu, Chengdu, Sichuan, Cina Zigong Urban Planning and Design Institute Co., Ltd. – Sezione C e D del progetto di costruzione d’infrastruttura della cintura di integrazione dell’industria urbana tra la contea di Fushun e la contea di Rong (Zigong), Città di Zigong, Sichuan, Cina

Edilizia

Acciona – Rimozione sicura dei passaggi a livello pericolosi grazie alla costruzione digitale, Melbourne, Victoria, Australia

– Rimozione sicura dei passaggi a livello pericolosi grazie alla costruzione digitale, Melbourne, Victoria, Australia China Railway 18th Bureau Group Co., Ltd. – Applicazione della tecnologia BIM al tunnel di trasmissione d’acqua ultra profonda del delta del Fiume delle Perle, Foshan, Guangdong, Cina

– Applicazione della tecnologia BIM al tunnel di trasmissione d’acqua ultra profonda del delta del Fiume delle Perle, Foshan, Guangdong, Cina DPR costruzione – RMR 20 Massachusetts Ave., NW Repositioning, Washington, D.C., Stati Uniti

Ingegneria aziendale

Mott MacDonald – Libreria di oggetti intelligenti per l’Agenzia per l’Ambiente, Regno Unito

– Libreria di oggetti intelligenti per l’Agenzia per l’Ambiente, Regno Unito National Highways – Programma d’infrastruttura complesso – Implementazione di ProjectWise e iTwin per un progetto pilota della A303, Salisbury – Stonehenge, Wiltshire, Regno Unito

– Programma d’infrastruttura complesso – Implementazione di ProjectWise e iTwin per un progetto pilota della A303, Salisbury – Stonehenge, Wiltshire, Regno Unito WSB – Prova di fattibilità digitale, Elk River, Minnesota, Stati Uniti

Strutture, campus e città

Kaunas University of Technology – Digital twin di Kaunas, Kaunas, Lituania

– Digital twin di Kaunas, Kaunas, Lituania Kokusai Kogyo Co., Ltd. – Progetto PLATEAU: il più grande progetto di modello urbano 3D del Giappone, città di Numazu, prefettura di Shizuoka, e città di Kaga, prefettura di Ishikawa, Giappone

– Progetto PLATEAU: il più grande progetto di modello urbano 3D del Giappone, città di Numazu, prefettura di Shizuoka, e città di Kaga, prefettura di Ishikawa, Giappone Aeroporto di Sydney – Maps@SYD, Sydney, New South Wales, Australia

Geoingegneria

GHD – Diga di Cressbrook, Toowoomba, Queensland, Australia

– Diga di Cressbrook, Toowoomba, Queensland, Australia Mott MacDonald – Ottimizzazione dell’efficienza e della sostenibilità nel riutilizzo dei materiali attraverso il geoBIM, Birmingham, West Midlands, Regno Unito

– Ottimizzazione dell’efficienza e della sostenibilità nel riutilizzo dei materiali attraverso il geoBIM, Birmingham, West Midlands, Regno Unito PT Hutama Karya (Persero) – Progetto della diga di Semantok, Nganjuk, Java orientale, Indonesia

Rete elettrica

Essential Energy – Progettazione di sottostazioni intelligenti di Essential Energy, Port Macquarie, Australia

– Progettazione di sottostazioni intelligenti di Essential Energy, Port Macquarie, Australia POWERCHINA Hubei Electric Engineering Co., Ltd. – Applicazione digitale del ciclo di vita completo a Wuhan Xudong per un progetto della sottostazione di 220 kV, Wuhan, Hubei, Cina

– Applicazione digitale del ciclo di vita completo a Wuhan Xudong per un progetto della sottostazione di 220 kV, Wuhan, Hubei, Cina State Grid Hengshui Electric Power Supply Company – Applicazione completa della tecnologia BIM per la trasmissione di energia e la costruzione di installazioni di trasformazione, Hengshui, Hebei, Cina

Produzione di energia e impianti di processo

OQ Upstream – Digitalizzazione mirata dei controlli di affidabilità degli asset di OQ, Oman

– Digitalizzazione mirata dei controlli di affidabilità degli asset di OQ, Oman Sarawak Energy Berhad – Modernizzazione dell’impianto idroelettrico di Bakun con un digital twin, Bintulu, Sarawak, Malesia

– Modernizzazione dell’impianto idroelettrico di Bakun con un digital twin, Bintulu, Sarawak, Malesia Shell Projects and Technology – Piattaforma digitale di gestione di progetti in acque profonde, Golfo del Messico, Texas, Stati Uniti

Ferrovie e trasporti

Arcadis – Carstairs, Scozia, Regno Unito

– Carstairs, Scozia, Regno Unito Oriental Consultants Global – Progetto di metropolitana dell’area di Manila (MMSP) – Fase 1, area metropolitana di Manila, Filippine

– Progetto di metropolitana dell’area di Manila (MMSP) – Fase 1, area metropolitana di Manila, Filippine PT Wijaya Karya (Persero) Tbk – Treno ad alta velocità integrato e stazioni per la linea Giacarta – Bandung, Giacarta – Bandung, Indonesia

Strade e autostrade

AFRY – Nuovo circuito di prova per veicoli autonomi ed elettrificati, Södertälje, area di Stoccolma, Svezia

– Nuovo circuito di prova per veicoli autonomi ed elettrificati, Södertälje, area di Stoccolma, Svezia Beca Ltd. – Takitimu North link, Tauranga, Western Bay of Plenty, Nuova Zelanda

– Takitimu North link, Tauranga, Western Bay of Plenty, Nuova Zelanda Foth Infrastructure & Environment, LLC – La città di Perry innova con Foth e crea una mappa digitale della città utilizzando i digital twin, Perry, Iowa, Stati Uniti

Ingegneria strutturale

Delhi Metro Rail Corporation Limited – Progettazione e costruzione di un tunnel e una stazione della metro al Krishna Park, metro di Delhi, Nuova Delhi, India

– Progettazione e costruzione di un tunnel e una stazione della metro al Krishna Park, metro di Delhi, Nuova Delhi, India Sinotech Engineering Consultants, Ltd. – Fase 2 del progetto di TPC del parco eolico offshore di Changhua, contea di Changhua, Taiwan

– Fase 2 del progetto di TPC del parco eolico offshore di Changhua, contea di Changhua, Taiwan WSP – Consegna di un Unity Place con una progettazione ottimizzata per WSP grazie alle innovazioni di Bentley, Milton Keynes, Buckinghamshire, Regno Unito

Rilevamento e monitoraggio

Aegea – La più grande mappa 3D dei servizi igienici del Brasile (digitalizzazione di Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, Brasile

– La più grande mappa 3D dei servizi igienici del Brasile (digitalizzazione di Rio de Janeiro), Rio de Janeiro, Brasile HDR – Valutazione delle condizioni della diga di Murray, contea di San Diego, California, Stati Uniti

– Valutazione delle condizioni della diga di Murray, contea di San Diego, California, Stati Uniti Singapore Land Authority – Digital twin di Singapore potenziato dalla mappatura digitale, Singapore

Acqua e acque reflue

Jacobs – Impianto di depurazione delle acque di Tuas (TWRP) per la PUB, l’Agenzia nazionale delle acque di Singapore, Singapore

– Impianto di depurazione delle acque di Tuas (TWRP) per la PUB, l’Agenzia nazionale delle acque di Singapore, Singapore L&T Construction – Sviluppo e gestione dei servizi pubblici per la struttura di Nadaprabhu Kempegowda (NPKL), Bangalore, Karnataka, India

– Sviluppo e gestione dei servizi pubblici per la struttura di Nadaprabhu Kempegowda (NPKL), Bangalore, Karnataka, India MWH Treatment, nell’ambito della joint venture di Advance Plus Framework con J Murphys & Sons – Progetto di investimento a Burnley per il trattamento delle acque reflue, Burnley, Regno Unito

Per ulteriori informazioni sui finalisti, visita questo link.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere e servizi pubblici, edifici e campus, miniere e impianti industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la project delivery, AssetWise per le prestazioni degli asset e della rete, il portafoglio di software per le geoscienze di Seequent e la piattaforma iTwin per i digital twin delle infrastrutture. Bentley Systems conta più di 4.500 colleghi e genera un fatturato annuo di circa 1 miliardo di dollari in 186 Paesi.



www.bentley.com

© 2022 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, AssetWise, iTwin, MicroStation, ProjectWise e Seequent sono marchi registrati o meno, marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Contacts

Contatto stampa:



Christine Byrne



+1 203 805 0432



Christine.Byrne@bentley.com

Seguici su Twitter:



@BentleyItalia