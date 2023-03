Bentley Systems annuncia che i progetti infrastrutturali ottengono risultati misurabili con LumenRT per NVIDIA Omniverse, powered by iTwin

La creazione di esperienze immersive in 3D/4D migliora la visualizzazione e la simulazione dei digital twin dell’infrastruttura per migliorare la comunicazione e la collaborazione

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture ha annunciato oggi come le organizzazioni di infrastrutture di tutti i settori e di tutto il mondo stiano sfruttando la potenza di LumenRT per NVIDIA Omniverse, powered by iTwin, una soluzione che consente alle organizzazioni che operano nel settore delle infrastrutture di creare visualizzazioni e risultati progettuali interessanti con una velocità e una qualità senza precedenti, di prendere decisioni più informate e di aggiudicarsi un maggior numero di progetti.





LumenRT per NVIDIA Omniverse è la prima applicazione software di progettazione sul mercato costruita su Omniverse, una piattaforma per la creazione e la gestione di applicazioni del metaverso industriale. L’integrazione di NVIDIA Omniverse e Bentley iTwin consente esperienze 3D/4D coinvolgenti e in tempo reale per migliorare la visualizzazione e la simulazione dei digital twin dell’infrastruttura. Le funzionalità combinate offrono nuove possibilità e risultati incredibili per alcuni dei progetti infrastrutturali più grandi e complessi del mondo.

Uno dei primi utilizzatori di LumenRT per NVIDIA Omniverse è Brigantium Engineering, un appaltatore di ingegneria e servizi di consulenza che lavora al progetto ITER nel sud della Francia, dove 35 nazioni stanno collaborando per costruire il tokamak più grande del mondo e il primo dispositivo di fusione a produrre energia netta positiva attraverso il plasma. Sebbene la lingua ufficiale del progetto ITER sia l’inglese, nella sede centrale si parlano più di 45 lingue. A complicare ulteriormente il coordinamento, non tutti i partecipanti sono abituati a interpretare disegni 2D e diagrammi di Gantt.

Per superare queste barriere linguistiche e di comunicazione, Brigantium sta sfruttando LumenRT per NVIDIA Omniverse per fornire un modello interattivo 4D comprensibile a tutti, migliorando e semplificando notevolmente la comunicazione. Brigantium prevede che l’aumento del coinvolgimento degli utenti e il miglioramento del feedback si tradurranno in un profondo miglioramento delle comunicazioni tra i vari reparti, in tempi di esecuzione più rapidi, in una riduzione degli errori e delle perdite di tempo, con un aumento dell’efficienza complessiva del team fino all’80%.

“La potenza di LumenRT per NVIDIA Omniverse, combinata con la piattaforma iTwin, consentirà ai nostri team di progetto di combinare senza sforzo i modelli provenienti da più strumenti di progettazione e di creare istantaneamente visualizzazioni ad alta fedeltà e accurate dal punto di vista ingegneristico che comunicano l’intento progettuale. Questo tipo di visualizzazione è fondamentale per la comunicazione del progetto”, ha dichiarato Lynton Sutton, Manging Director di Brigantium Engineering. “In passato ci siamo affidati a specialisti che dedicavano tempo e sforzi preziosi alla creazione di questi documenti essenziali per il progetto. Era inefficiente, ma necessario. Ora, grazie a LumenRT per NVIDIA Omniverse, tutti i partecipanti al progetto possono creare visualizzazioni interessanti in tempi più brevi e con una qualità superiore rispetto a quanto possibile in precedenza”.

LumenRT per NVIDIA Omniverse sta apportando innovazioni anche all’Impianto di trattamento delle acque di Tuas (TWRP) in fase di realizzazione da parte della PUB, l’Agenzia nazionale delle acque di Singapore. Un passo da gigante verso la chiusura del ciclo dell’acqua a Singapore, il TWRP è un mega progetto multidisciplinare unico nel suo genere per costruire un impianto di trattamento delle acque reflue industriali e domestiche. Un progetto di tale portata e complessità presenta grandi sfide di coordinamento e comunicazione tra 16 diversi appaltatori su progetti e costruzioni che rappresentano 3.500 modelli BIM distinti. “La preparazione delle sessioni mensili di revisione per le parti interessate con il nostro cliente richiedeva molto tempo: assemblare e allineare tutti i dati del modello e creare rendering e video da condividere con il cliente. Con la gestione dei modelli BIM di ProjectWise powered by iTwin, l’assemblaggio dei dati è semplice”, ha dichiarato OhSung Kwan, TWRP BIM Manager di Jacobs. “Con LumenRT per NVIDIA Omniverse, la preparazione di rendering e video richiede molto meno tempo e possiamo esplorare più opzioni con la realtà virtuale immersiva. Con queste soluzioni combinate, abbiamo ridotto i tempi di preparazione per le sessioni di revisione dei modelli, risparmiando sui costi del progetto e consentendo di dedicare più tempo alla collaborazione con il nostro cliente”.

Sfruttando il modello federato di iTwin per la visualizzazione, LumenRT per NVIDIA Omniverse consente una rapida propagazione delle modifiche che semplifica i flussi di lavoro di visualizzazione collegandosi direttamente a un singolo digital twin dell’infrastruttura federato in modo che quando si verificano modifiche, queste vengano sincronizzate automaticamente, consentendo alle parti interessate al progetto di rivedere le modifiche di sicurezza, qualità e progettazione. I team di progetto possono anche creare esperienze di progettazione immersive in realtà virtuale e aumentata per le parti interessate, una funzionalità che è diventata sempre più richiesta per la visualizzazione di progetti su scala industriale. Man mano che i progetti diventano più grandi e complessi, queste esperienze di progettazione in realtà virtuale e aumentata offrono un modo più avvincente di coinvolgere i clienti per aggiudicarsi nuovi lavori e poi di sostenerli mantenendo le parti interessate informate e impegnate.

Mentre Brigantium e PUB traggono vantaggio da una comunicazione e una collaborazione migliorate, la società di servizi professionali WSP considera LumenRT per NVIDIA Omniverse e la piattaforma iTwin fondamentali per aggiudicarsi nuovi progetti e mantenere il coinvolgimento delle parti interessate. WSP sta utilizzando LumenRT per NVIDIA Omniverse per produrre visualizzazioni interessanti per il progetto multimiliardario di sostituzione dell’Interstate I-5 (IBR) tra l’Oregon e lo Stato di Washington negli Stati Uniti. L’attuale ponte interstatale è una via commerciale vitale per l’economia regionale, nazionale e internazionale, ma l’infrastruttura ormai obsoleta è inadeguata al traffico moderno ed è a rischio di collasso in caso di un forte terremoto.

Il Dipartimento dei trasporti dello Stato di Washington (WSDOT) e il Dipartimento dei trasporti dell’Oregon (ODOT) sostengono l’uso di un digital twin sviluppato sulla piattaforma iTwin per l’intero ciclo del programma, dalla sensibilizzazione del pubblico alla progettazione concettuale, passando per la progettazione dettagliata, la costruzione e, infine, le operazioni continue e la gestione degli asset. Uno dei numerosi vantaggi di questo approccio è che consente a WSP di sincronizzare gli insiemi di modifiche e di generare rapidamente e in modo trasparente visualizzazioni aggiornate senza richiedere importazioni ed esportazioni che richiedono molto tempo.

“WSP si è impegnata a utilizzare i digital twin dell’infrastruttura per tutti i vantaggi che offrono, tra cui quello di poter creare visualizzazioni convincenti in modo rapido e semplice, prima per aggiudicarsi il lavoro e poi per mantenerlo, tenendo informate e coinvolte le parti interessate per tutta la durata del progetto”, ha dichiarato Tom Coleman, Vice President di WSP USA. “I flussi di lavoro di Bentley nella fase concettuale ci hanno permesso di coinvolgere le parti interessate prima e in modo più efficace. Siamo stati in grado di produrre un numero di progetti concettuali molto superiore a quello che avremmo potuto ottenere con i metodi tradizionali. Il team ha prodotto oltre 30 progetti concettuali che il cliente ha potuto valutare”.

Queste sono solo le prime di molte storie di successo che probabilmente deriveranno dalla disponibilità pubblica di LumenRT per NVIDIA Omniverse.

“I risultati ottenuti dagli utenti che hanno adottato LumenRT per NVIDIA Omniverse dimostrano un vantaggio unico per i team di progetto che lavorano con i digital twin dell’infrastruttura grazie all’offerta di nuovi e potenti flussi di lavoro nativi di digital twin che rendono la visualizzazione vantaggiosa da applicare a progetti di qualsiasi portata”, ha dichiarato Lori Hufford, Vice President, Engineering Collaboration, di Bentley.

La combinazione di iTwin e NVIDIA Omniverse offre alle organizzazioni di infrastrutture un’esperienza utente senza pari e ad alte prestazioni, su una scala che in precedenza non era possibile. ProjectWise, powered by iTwin, sfrutta gli schemi infrastrutturali di Bentley per allineare semanticamente i dati dei file di progettazione tra più discipline, mappando le informazioni su uno schema comune aperto ed estensibile. Il risultato è che tutti i dati vengono conservati e non vengono persi durante il passaggio dell’asset da una fase all’altra.

“La creazione di visualizzazioni del progetto durante il work-in-progress può essere estremamente dispendiosa in termini di tempo, soprattutto quando dobbiamo combinare o isolare diverse discipline, insiemi o parti specifiche del modello, il che ha comportato una notevole quantità di file e partizioni manuali e separate di modelli e visualizzazioni una tantum”, ha dichiarato Jarred Myburg, Development Manager – Design tools & visualization, Hatch Ltd, un altro dei primi utilizzatori. “L’allineamento dei dati del modello da parte di iTwin ha reso facile l’impiego di LumenRT per NVIDIA Omniverse per ottimizzare la creazione di visualizzazioni di varie parti del modello in fasi diverse e raccontare una storia avvincente in modo molto più rapido, rendendo le visualizzazioni molto più efficaci da impiegare in tutti i progetti”.

“L’ampiezza e la complessità dei progetti infrastrutturali qui descritti dimostrano la necessità di visualizzazioni in tempo reale potenziate dall’intelligenza artificiale per supportare il successo dell’esecuzione e della delivery di questi progetti attraverso una migliore comunicazione tra più parti interessat. iTwin e NVIDIA Omniverse contribuiscono a risolvere questi problemi”, ha dichiarato Richard Kerris, Vice President Omniverse Developer Ecosystem, di NVIDIA.

NVIDIA Omniverse fornisce una pipeline grafica per la visualizzazione e la simulazione in tempo reale dei digital twin dell’infrastruttura, permettendo di visualizzare contenuti digitali di qualità ingegneristica e precisi al millimetro con illuminazione fotorealistica ed effetti ambientali su più dispositivi, tra cui browser web, workstation, tablet e cuffie di realtà virtuale e aumentata da qualsiasi parte del mondo.

Immagine

Il reattore termonucleare internazionale. Immagine per gentile concessione di Brigantium Engineering.

Video

Il reattore termonucleare internazionale. Video per gentile concessione di Brigantium Engineering.

Immagine

Progetto dell’impianto di depurazione delle acque di Tuas. Immagine per gentile concessione di PUB Singapore National Water Agency e Jacobs.

Immagine

Impianto di processo renderizzato in LumenRT per NVIDIA Omniverse. Immagine per gentile concessione di Hatch.

Video

Impianto di processo renderizzato in LumenRT per NVIDIA Omniverse. Video per gentile concessione di Hatch.

Video

Presentazione di LumenRT di Bentley per NVIDIA Omniverse. Video per gentile concessione di Bentley Systems.

Informazioni su Bentley Systems

Bentley Systems (Nasdaq: BSY) è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativi per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo l’economia e l’ambiente a livello globale. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e trasporti, acqua e acque reflue, opere pubbliche e servizi, edifici e campus, miniere e impianti industriali. Le nostre offerte, basate sulla piattaforma iTwin per i digital twin dell’infrastruttura, includono MicroStation e le applicazioni Open di Bentley per la modellazione e la simulazione, i software di Seequent per i geoprofessionisti e Bentley Infrastructure Cloud che comprende ProjectWise per la project delivery, SYNCHRO per la gestione delle costruzioni e AssetWise per le operazioni sugli asset. I 5.000 colleghi di Bentley Systems generano un fatturato annuo di oltre 1 miliardo di dollari in 194 Paesi.



www.bentley.com

© 2023 Bentley Systems, Incorporated. Bentley, il logo di Bentley, Bentley Infrastructure Cloud, Bentley Open, AssetWise, iTwin, LumenRT, MicroStation, ProjectWise, Seequent e SYNCHRO sono marchi registrati o non registrati o marchi di servizio di Bentley Systems, Incorporated o di una delle sue filiali dirette o indirette interamente possedute. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

