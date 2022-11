Bentley Systems amplia la soluzione di gestione delle costruzioni di SYNCHRO con nuove funzionalità e applicazioni

Ulteriori progressi di modelli 4D/5D e l’integrazione con la gestione dei costi e delle performance semplificano la realizzazione di progetti edili basati su modelli

EXTON, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Bentley Systems, Incorporated (Nasdaq: BSY), la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture ha annunciato oggi l’ulteriore sviluppo della sua soluzione di gestione delle costruzioni con miglioramenti a SYNCHRO 4D e con l’integrazione delle applicazioni SYNCHRO Cost e SYNCHRO Perform. I nuovi miglioramenti e l’ampliamento del portafoglio consentono alle imprese edili di trasformare il modo in cui pianificano, gestiscono ed eseguono i loro progetti.





“SYNCHRO aiuta la The Lane Construction Corporation ad avere accesso a tutti i nostri dati a livello di progetto. I nostri manager aziendali e sul campo, insieme ai dirigenti, possono ora accedere tempestivamente alle informazioni aziendali critiche tramite SYNCHRO”, ha dichiarato Andy Kaiyala, ex Vice President of Bid Development presso The Lane Construction Corporation. “L’accesso a queste informazioni aiuta a prendere decisioni lungimiranti. Il nostro settore si è affidato troppo a report e analisi retrospettivi. È ora di iniziare a guardare avanti e pianificare la strada verso il successo. SYNCHRO ci aiuta a realizzare un piano su cui possiamo contare”.

SYNCHRO 4D offre ora l’authoring avanzato di modelli 4D/5D con strumenti di suddivisione del modello all’avanguardia per creare componenti costruibili, l’assegnazione di attributi di costruzione al modello, la modellazione della realtà mista, il posizionamento di geometrie di costruzione e l’accesso web e mobile per migliorare la collaborazione del team, aggiornamenti sullo stato e la rendicontazione dei progressi dal campo. L’integrazione di SYNCHRO Cost aiuta i team di progetto a controllare i budget e a seguire l’avanzamento finanziario per tutta la durata del contratto con il supporto per l’acquisizione di contratti multipli, il monitoraggio delle richieste di pagamento e la gestione degli ordini di modifica, minimizzando il rischio finanziario e massimizzando i profitti del progetto. SYNCHRO Perform consente la gestione delle performance di costruzione, compresa la possibilità di acquisire quantità giornaliere di avanzamento, diari, eventi non pianificati, fogli presenze, ticket e costi stimati del campo per fornire i tempi di elaborazione più brevi per il feedback sul progetto e le informazioni dettagliate sulla produttività.

Le imprese di costruzione si stanno impegnando per realizzare progetti più complessi, affrontare le carenze di risorse e cambiamenti repentini nella catena di fornitura nonché gestire i problemi di trasparenza dei dati cercando al contempo di ottenere più lavoro, gestire i rischi e aumentare la redditività. I miglioramenti di SYNCHRO relativi all’implementazione di modelli 4D/5D con l’accesso web per la collaborazione del team, la gestione delle performance per il tracciamento e la rendicontazione dei progressi e la gestione dei costi per ridurre al minimo i rischi e massimizzare i profitti trasformeranno il modo in cui i progetti vengono pianificati e consegnati, con flussi di lavoro digitalizzati per affrontare queste sfide.

Le imprese di costruzione all’avanguardia utilizzano modelli 4D per costruire e ottimizzare i programmi e comunicare il sequenziamento e le fasi di costruzione in un ambiente virtuale. Le prove digitali sono una parte fondamentale del loro processo di pianificazione per garantire che le risorse siano ottimizzate, riducendo la rilavorazione e aumentando la sicurezza. Con i miglioramenti di SYNCHRO 4D, l’accessibilità e il valore del modello 4D vengono estesi a un maggior numero di parti interessate al progetto. Le nuove funzionalità migliorano la comunicazione e il coordinamento dei piani ottimizzati, consentendo una collaborazione in tempo reale e la raccolta di dati del cantiere basati su modelli per garantire la continuità dei progetti.

“I team di costruzione devono assicurarsi di avere il controllo del programma e dei costi dei loro progetti”, ha dichiarato Rich Humphrey, Vice President of Construction presso Bentley Systems. “L’integrazione di SYNCHRO Cost e SYNCHRO Perform amplia le soluzioni leader di settore di SYNCHRO per la pianificazione 4D e la gestione del progetto per includere più funzionalità per aiutare gli appaltatori a gestire i costi e a collegare efficacemente la pianificazione e il monitoraggio dei costi e del programma. Il tempo è denaro e vogliamo che i team di progetto risparmino su entrambi con SYNCHRO.”

SYNCHRO Cost funziona con la stima della quantità basata su modelli di SYNCHRO 4D, che include la suddivisione del modello per generare componenti costruibili completi di struttura di ripartizione del lavoro e codici di costo in modo che gli estimatori possano generare stime rapidamente e con precisione. Inoltre, SYNCHRO Cost può controllare le modifiche dei contratti e semplificare le applicazioni per i pagamenti, monitorare le singole voci e la percentuale di completamento rispetto a una pianificazione dei valori.

SYNCHRO Cost sfrutta i dati sulle performance di SYNCHRO Perform, in modo che i team di progetto possano gestire e sfruttare i dati sulle performance del campo per ottenere un quadro preciso dei costi effettivi nel cantiere da confrontare con i costi pianificati e il programma, fornendo una visione completa delle prestazioni del progetto. Questi flussi di lavoro digitali collegano meglio l’ufficio e il cantiere con informazioni in tempo reale. L’integrazione di contratti e ordini di modifica con documenti e immagini probanti può rivelarsi prezioso per evitare controversie contrattuali.

Con una chiara visione quotidiana della gestione di tutte le risorse del sito, del personale, dei subappaltatori e delle attrezzature, SYNCHRO Perform colma le lacune tra i cicli di rendicontazione finanziaria di fine mese. Inoltre, poiché la leadership del progetto è potenzialmente svantaggiata nel processo decisionale a causa di ritardi nell’acquisizione di progressi ed errori nell’inserimento dei dati, SYNCHRO Perform fornisce una fonte di verità tempestiva per tutti i dati e le metriche di gestione delle performance, in modo che la leadership del progetto conosca lo stato di ogni progetto. Le funzioni specifiche per il settore edile acquisiscono quantità giornaliere di avanzamento, diari, eventi non pianificati, fogli presenze, ticket e costi stimati del personale sul campo, fornendo alla leadership i dati tempestivi di cui ha bisogno per prendere decisioni informate.

SYNCHRO supporta l’intero ciclo di vita del progetto di costruzione civile pesante, consentendo alle aziende di diventare digitali grazie alla comprensione in tempo reale delle prestazioni, della produttività e dello stato finanziario dei propri progetti in modo da prendere decisioni più informate e basate sui dati. I team di progetto rimangono connessi e lavorano in modo collaborativo grazie a semplici interfacce mobili e web per i flussi di lavoro dall’ufficio al campo.

Immagine 1:



Didascalia: Costruzione virtuale, pianificazione e flussi di lavoro basati su modelli dal campo all’ufficio. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Immagine 2:



Didascalia: Gestione di contratti di costruzione, budget e ordini di modifica. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Immagine 3:



Didascalia: Gestione di prestazioni, progressi e risorse del progetto edile. Immagine per gentile concessione di Bentley Systems.

Scopri SYNCHRO



Video:

https://players.brightcove.net/5209582030001/t50zJOlZh_default/index.html?videoId=6309547476112

Didascalia: Gestione digitale della costruzione per progetti di costruzione civile pesante.

