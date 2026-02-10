Bending Spoons offre 1,5 milioni di euro in borse di studio tech con il nuovo programma Fellowship

MILANO--(BUSINESS WIRE)--Oggi Bending Spoons ha annunciato il lancio della Bending Spoons Fellowship, promettendo fino a 1,5 milioni di euro per sostenere, attraverso il programma, i più brillanti studenti di informatica in Europa.

La fellowship assegnerà dieci borse di studio — ciascuna del valore di 50.000 euro all’anno e rinnovabile per un massimo di tre anni — a studenti universitari ad alto rendimento in informatica e discipline affini in tutta Europa e nel Regno Unito.

«Crediamo che un talento eccezionale meriti opportunità eccezionali», ha dichiarato Costanza Mazzei, talent manager di Bending Spoons e responsabile del programma. «Con la Bending Spoons Fellowship, vogliamo offrire agli studenti più determinati d’Europa la libertà, le risorse e il supporto necessari per raggiungere i massimi livelli di eccellenza».

Oltre al sostegno economico, i partecipanti alla Fellowship beneficeranno di un percorso di mentorship individuale e potranno scegliere di partecipare a un'internship estiva retribuita e opzionale presso Bending Spoons.

La fellowship è l’ultima iniziativa di Bending Spoons a sostegno dei talenti tecnici emergenti. Si inserisce nel solco dei programmi internazionali di ritiri tech e borse di studio dell’azienda, inclusi quelli incentrati sull’ampliamento dell’accesso per i gruppi sottorappresentati.

Le candidature per la Bending Spoons Fellowship aprono il 10 febbraio 2026, e i beneficiari selezionati saranno informati a giugno 2026. Gli studenti interessati possono trovare ulteriori informazioni e candidarsi a questo link.

Informazioni su Bending Spoons

Bending Spoons acquisisce e trasforma aziende digitali. È proprietaria di AOL, Brightcove, Evernote, komoot, Meetup, Remini, StreamYard, Vimeo, WeTransfer, e molte altre. I prodotti dell’azienda hanno servito più di un miliardo di persone, con circa 400 milioni di utenti attivi mensili e 10 milioni di clienti paganti, tra cui la maggior parte delle aziende Fortune 500.

Bending Spoons mira a detenere le proprie aziende per sempre e non ha mai venduto un’azienda acquisita. Dopo un’acquisizione, la società investe tipicamente in un ambizioso piano di rinnovamento tecnologico, riprogettazione dell’interfaccia utente, accelerazione del rilascio di nuove funzionalità, ottimizzazione del marketing e della monetizzazione e ristrutturazione dell’organizzazione per migliorare le prestazioni a lungo termine.

Al centro dell’azienda vi è un’attenzione costante alla densità di talento e all’eccellenza del luogo di lavoro. Solo nel 2025, Bending Spoons ha ricevuto più di 800.000 candidature, con un tasso di offerta di lavoro dello 0,04%, e ha conquistato numerosi primi posti nei premi Great Place to Work.

Per ulteriori informazioni, visita bendingspoons.com.

Media contact

Christy Keenan

ck@bendingspoons.com