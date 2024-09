Belkin introduce nuovamente InvisiGlass: una protezione per schermo affidabile, ora realizzata in vetro riciclato

I nuovi proteggi schermo integrano un sorprendente 60% di materiali riciclati post-industria (PIR)1

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Belkin, marchio leader nel settore dell’elettronica di consumo da oltre 40 anni, ha oggi annunciato la disponibilità della sua nuova gamma di proteggi schermo InvisiGlass, realizzati con vetro riciclato certificato. La collezione di proteggi schermo InvisiGlass è ora disponibile su belkin.com per iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.





InvisiGlass di Belkin è composto da materiali in vetro raccolti e riciclati durante il processo di fabbricazione, certificati in base allo standard GRS (Global Recycled Standard) e collaudati rigorosamente per garantire la massima qualità, durabilità, affidabilità e chiarezza per le quali il marchio è noto.

Potenziati con scambio ionico, i proteggi schermo InvisiGlass sono fino al 62%2 più resistenti delle pellicole in vetro temprato, senza l’aggiunta di spessore o peso, per offrire una protezione best-in-class e mantenere al contempo inalterato il look & feel del dispositivo nativo.

La collezione ScreenForce™ InvisiGlass include:

InvisiGlass – 29,99 USD – il nuovo InvisiGlass è un aggiornamento del materiale originale InvisiGlass Ultra introdotto nel 2017. La nuova versione è composta da vetro riciclato, ma conserva comunque la stessa facilità di scorrimento, uno spessore ultra sottile e la massima sensibilità del touchscreen.

– 29,99 USD – il nuovo InvisiGlass è un aggiornamento del materiale originale InvisiGlass Ultra introdotto nel 2017. La nuova versione è composta da vetro riciclato, ma conserva comunque la stessa facilità di scorrimento, uno spessore ultra sottile e la massima sensibilità del touchscreen. InvisiGlass Privacy – 34,99 USD – realizzato con un filtro privacy per mantenere protetti e lontano da sguardi inopportuni e-mail, pagine web, testi e foto. È la soluzione ideale per quando si lavora con documenti sensibili, si eseguono operazioni bancarie online o si naviga semplicemente sul web o sui siti social media.

I proteggi schermo InvisiGlass sono venduti in un packaging realizzato interamente con materiali riciclati3, utilizzando carta certificata FSC (Forest Stewardship Council). La confezione include un panno per la pulizia, un adesivo antipolvere per evitare le bolle d’aria e il supporto brevettato Easy Align per un allineamento perfetto e un’applicazione precisa.

Per ulteriori informazioni su InvisiGlass di Belkin, consulta: www.belkin.com/screenforce/sustainability

Prezzi e disponibilità

La collezione di proteggi schermo InvisiGlass di Belkin per la nuova serie di iPhone 16 sarà disponibile su belkin.com a partire da oggi, ad un prezzo di 29,99 o 34,99 USD, e a breve presso i maggiori rivenditori in tutti il mondo.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l’istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all’odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

1 Il vetro è realizzato con un minimo del 60% di vetro riciclato post-industriale ed è corredato di una certificazione GRS.



2 In base ai test interni, i proteggi schermo di questa serie hanno dimostrato una resistenza fino al 62% maggiore rispetto alle pellicole convenzionali in vetro temprato.



3 I componenti in plastica riciclata includono il supporto di allineamento Easy Align, l’alloggiamento, la pellicola e le bustine protettive.

