Belkin festeggia 40 anni di leadership industriale introducendo un modo più responsabile di fabbricare i propri prodotti

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Belkin, leader dell’elettronica di consumo a livello globale, ha introdotto oggi, dopo due anni di sviluppo, l’aggiornamento del materiale utilizzato nella fabbricazione dei prodotti di ricarica mobile più venduti. Diversi rinomati caricabatterie wireless, batterie esterne, caricabatterie da parete e da auto di Belkin, riceveranno un aggiornamento dei materiali dello alloggiamento, saranno composti per il 73/75% da plastica riciclata post consumo (PCR) e venduti in confezioni senza plastica. La transizione sarà implementata all’inizio del 2023 e permetterà di risparmiare circa 7.000 tonnellate di emissioni di carbonio, riducendo del 67% le emissioni1 di CO2 equivalenti per questi prodotti.





L’azienda festeggia 40 anni come leader nell’innovazione del mercato (dell’elettronica di consumo) onorando l’impegno profondamente radicato nei confronti della sostenibilità. Belkin è già sulla buona strada per diventare completamente carbon neutral per le emissioni Scope 1 e 2 entro il 2025. L’azienda is impegna a ridurre l’utilizzo della plastica monouso nelle confezioni riducendo del 90% la presenza di questo materiale nella fabbricazione di alcuni prodotti. L’annuncio di oggi sancisce la missione di Belkin nel ridurre le emissioni Scope 3.

Belkin ha preso una decisione deliberata e metodica nel passare alla plastica PCR per la fabbricazione dei suoi nuovi prodotti. Il processo prevede l’utilizzo dei rifiuti in plastica dei consumatori. Alla plastica, che sarebbe altrimenti destinata alle discariche, viene data una nuova vita, contribuendo a supportare un’economia circolare e a ridurre la dipendenza dalle plastiche vergini. La valutazione del ciclo di vita (LCA, Life Cycle Assessment) condotta dall’azienda dimostra che l’utilizzo della plastica PCR riduce considerevolmente l’impatto sull’ambiente.

Esistono diverse tipologie di plastica utilizzate nella fabbricazione industriale, quali:

la plastica riciclata (PIR), un metodo che riutilizza i materiali in plastica raccolti in una fabbrica durante la produzione di massa;

la bioplastica, che sfrutta materiali provenienti da materie prime rinnovabili, come le piante e gli scarti di legno;

la plastica oceanica, che riutilizza i rifiuti di plastica raccolti negli oceani.

“Pensiamo alla differenza che un’azienda delle dimensioni e influenza della nostra può fare sul pianeta. L’abbandono dell’uso della plastica vergine è una decisione ovvia”, ha dichiarato Steve Malony, CEO di Belkin. “Sono orgoglioso di lavorare insieme ai team che hanno reso questa visione comune una realtà. Il loro impegno nel fare ciò che è giusto è grande fonte di ispirazione per me e, insieme, continueremo a lavorare verso un futuro più sostenibile”.

I seguenti prodotti saranno commercializzati con il nuovo materiale in plastica PCR entro la prima metà del 2023:

Da un punto di vista estetico, qualitativo e ingegneristico, ci saranno pochissime differenze tra i prodotti Belkin esistenti e i nuovi prodotti in plastica PCR. I consumatori saranno in grado di distinguere i nuovi prodotti in plastica PCR grazie ad appositi callout sulle confezioni e sulle pagine web di prodotto, come: “Realizzato con materiali in plastica riciclata” e “Confezione priva di plastica al 100%”.

I team di ingegneri dedicati alla ricerca e sviluppo dei prodotti Belkin presso le sedi di Los Angeles, Hong Kong, Shenzhen, Vietnam e Taiwan, lavorano incessantemente alla creazione di innovazioni che cambino il modo in cui le persone utilizzano la tecnologia, riducendo al contempo l’impatto negativo sul pianeta. Belkin adempie con serietà alla missione di garantire la massima qualità e nessun prodotto viene lanciato sul mercato prima che sia stato rigorosamente collaudato e approvato. Per questo nuovo portfolio di prodotti in plastica PCR, Belkin continua a esplorare nuove soluzioni ed esaminare coscienziosamente le innovazioni tecnologiche che permetteranno di ridurre ulteriormente l’impatto dell’azienda sul pianeta, senza compromettere la qualità dei prodotti. Il materiale in plastica PCR proviene da rivenditori di resina rinomati e viene selezionato e testato dal team di garanzia della qualità del design di Belkin.

Belkin è un leader del mercato degli accessori che offre soluzioni di alimentazione, protezione, produttività, connettività, audio, sicurezza e automazione domestica, per un vasto assortimento di dispositivi elettronici di consumo e gli ambienti aziendali. Progettati nella California del Sud e venduti in più di 50 Paesi nel mondo. I prodotti Belkin permettono alle persone di ottenere il massimo dalla vita di tutti i giorni, a casa, al lavoro o durante gli spostamenti. Nel 2018, Belkin International si è unita a Foxconn Interconnect Technology per rafforzare la sua influenza a livello globale e per continuare a creare prodotti ispirati dalle persone e dal pianeta in cui viviamo.

