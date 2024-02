Belkin annuncia la divisione Future Ventures per promuovere ulteriormente l’innovazione e la creazione di una nuova categoria di prodotti

Future Ventures esplorerà nuove opportunità per la progettazione di prodotti pensati per ogni generazione

LOS ANGELES, California–(BUSINESS WIRE)–Belkin, a marchio leader nel settore dell’elettronica di consumo da oltre 40 anni ha oggi annunciato una nuova divisione all’interno dell’azienda, la Future Ventures. Questa divisione avrà il compito di scoprire nuove opportunità e settori di sviluppo per Belkin, al fine di creare nuove soluzioni per il mondo moderno in cui viviamo, inclusi la creazione di contenuti, lo spatial computing, l’intelligenza artificiale, la robotica e altro ancora. I primi due prodotti di questa gamma sono il Supporto Pro con tracking automatico, annunciato quest’anno al CES 2024, e il Portabatteria per Apple Vision Pro.









Il team Future Ventures sarà composto da designer, ingegneri e product manager lungimiranti, che lavoreranno nella sede principale di Belkin a El Segundo, California e negli uffici affiliati in tutto in mondo. La lunga tradizione di Belkin nel creare accessori di alta qualità per dispositivi portatili e computer sarà alla base della missione di questa divisione, posizionando saldamente l’azienda nel campo dello sviluppo di nuovi prodotti e categorie per le prossime generazioni.

“Belkin crea innovazioni da oltre 40 anni e Future Ventures era il passo prevedibile per continuare a portare nuove idee nel mercato”, ha dichiarato Steve Malony, CEO di Belkin. “Sappiamo che l’ispirazione per nuove idee può provenire da qualsiasi luogo; perciò, esploriamo ogni possibilità per creare nuove categorie e prodotti in cui crediamo. Future Ventures apre le porte a nuovi mercati che non erano stati precedentemente esplorati da Belkin negli anni precedenti. Abbiamo ottenuto un grande successo al CES 2024 con il nostro Supporto Pro con tracking automatico e questo è solo l’inizio di ciò di cui è capace questa nuova divisione.”

Supporto Pro con tracking automatico

Il primo accessorio al mondo certificato “Works with DockKit” da Apple, il Supporto Pro con tracking automatico consente ai creatori di contenuti, filmmaker, educatori, presentatori virtuali, creatori di social app e molti altri utenti di effettuare riprese a mani libere in modo perfetto. Il Supporto Pro sfrutta la tecnologia DockKit per seguire automaticamente i soggetti inquadrati, mentre si muovono in uno spazio con asse orizzontale di 360° e verticale di 90°. Inoltre, il Supporto Pro con tracking automatico è realizzato in modo più sostenibile, con un minimo del 75% di materiali riciclati (PCR) e venduto in una confezione totalmente priva di plastica, in linea con l’impegno di Belkin nel trovare una maniera più responsabile per fabbricare i propri prodotti.

Il Supporto Pro con tracking automatico ha un costo di 179,99 $ ed è disponibile per il preordine su belkin.com, e a breve presso rivenditori selezionati in tutto il mondo. Il kit multimediale è disponibile per il download qui.

Portabatteria per Apple Vision Pro

Realizzato per proteggere la batteria di Apple Vision Pro, il nostro portabatteria garantisce un’esperienza a mani libere pratica e versatile. Il Portabatteria per Apple Vision Pro offre un modo facile e veloce per agganciare la batteria a una cinta o ai pantaloni, mentre la cintura per il corpo permette di proteggere la batteria quando non si ha a disposizione un aggancio per la clip, mentre si usa Apple Vision Pro.

Il Portabatteria è disponibile ad un costo di 49,95 USD su apple.com. Il kit multimediale può essere scaricato qui.

Per ulteriori informazioni sui prodotti Belkin, ti preghiamo di visitare Belkin.com o di seguire Belkin su Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn e X.

Informazioni su Belkin

Belkin è un marchio californiano leader del mercato degli accessori tecnologici, che offre da oltre 40 anni soluzioni pluripremiate nei segmenti dei dispositivi di alimentazione, protezione, produttività, connettività e audio. Con prodotti sviluppati e progettati nella California del Sud e venduti in più di 100 Paesi del mondo, Belkin continua a mantenere un solido impegno nei riguardi della ricerca, lo sviluppo, la comunità, l’istruzione, la sostenibilità e, in maniera ancora più significativa, i consumatori a cui si rivolge. Dalle umili origini, in un garage della California del Sud negli anni 80, all’odierna azienda tecnologica diversificata e globale, Belkin continua a creare prodotti ispirati dal pianeta in cui viviamo e dalla connessione tra le persone e la tecnologia.

Contacts

Contatti con i media

Jen Wei



VP of Global Communications and Corporate Development



comms@belkin.com