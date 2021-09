Battery Ventures acquisisce il fornitore tedesco di servizi di analisi e controllo concentrato sulla sicurezza di alimenti, mangimi, farmaci e acqua

L’investimento nell’ifp Institut für Produktqualität GmbH permetterà alla società di espandere le proprie attività al di fuori della Germania e crescere attraverso acquisizioni

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Battery Ventures, società d’investimento globale incentrata sulla tecnologia, ha annunciato di avere acquisito ifp Institut für Produktqualität GmbH (Institute for Product Quality GmbH, o ifp), fornitore di servizi di analisi e controllo analitico per i clienti nei settori di alimenti, mangimi, farmaci e acqua. I termini non sono stati divulgati.

La società, fondata nel 2004 e con sede a Berlino, si è guadagnata un’ottima reputazione per la sua concentrazione sui controlli specializzati per allergeni alimentari, patogeni, vitamine e pesticidi.

